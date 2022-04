L'Ucraina ha denunciato che la Russia sta cercando di formare amministrazioni di occupazione all'interno delle regioni prese

Firefighters work at a residential building damaged by shelling during Ukraine-Russia conflict in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

Le forze armate ucraine hanno assicurato che le truppe russe stanno cercando di formare «amministrazioni di occupazione» all'interno delle province di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e nella città di Kherson, dove le forze ucraine avrebbero «preso il controllo» di un massimo di undici insediamenti.

«Il nemico russo continua a bloccare la città di Kharkiv, lanciando bombardamenti di artiglieria per distruggere le infrastrutture e le aree residenziali della città. Nell'area a sud della città di Izium, il nemico russo sta cercando di spezzare la resistenza dei difensori ucraini», hanno anche sottolineato nello stesso rapporto.

Hanno anche riferito che «l'assalto continua» alla città di Mariupol e che in direzione dell'insediamento di Alexandrovka nell'area di Mikolaiv «l'esercito russo sta cercando di compiere azioni offensive».

Il ministero della Difesa ucraino ha riferito attraverso il suo profilo Telegram di aver «preso il controllo» di un massimo di undici insediamenti nella regione di Kherson, come riportato dall'agenzia di stampa Unian.

Le forze armate hanno anche riferito che i soldati del Cremlino continuano a bloccare la città di Kharkiv,

Il viceministro della Difesa dell'Ucraina, Anna Malyar, ha parlato negli stessi termini, assicurando che «il nemico non abbandona i suoi piani per catturare completamente le regioni di Donetsk e Lugansk, così come la regione di Kharkov.

A questo proposito, ha riferito che le truppe russe stanno inviando sistemi missilistici a Gomel, nel sud-est della Bielorussia, una città vicino a Chernigov, da dove hanno promesso di ritirarsi, come ha confermato Mosca questa settimana.

Inoltre, nella città precedentemente nominata di Izium, quasi 20.000 residenti si aspettano di essere evacuati dalla città, secondo il vicesindaco Volodimir Matsokin, che ha affermato che quasi 2.500 persone sono state in grado di andarsene durante il giorno.

D'altra parte, il giornalista Konstantin Ryzhenko è scomparso nella città di Kherson e il suo status è sconosciuto. «Le ragioni possono essere tecniche o potresti essere arrestato dalle forze di sicurezza russe», ha detto l'Unione nazionale dei giornalisti dell'Ucraina, secondo l'agenzia di stampa Ukrinform.

CORRIDORI A MARIUPOL

Almeno 1.458 persone sono state evacuate da Mariupol e diverse città della regione di Zaporizhzhia lungo tre corridoi umanitari concordati giovedì, ha riferito il vice primo ministro ucraino Irina Vereschuk.

«Il 31 marzo, 1.458 persone sono arrivate a Zaporizhzhia in tre corridoi umanitari hanno concordato il proprio trasporto. Di questi, 631 residenti di Mariupol e 827 delle città della regione di Zaporizhzhia», ha spiegato Vereschuk sul suo account Facebook.

Vereschuk ha anche riferito che «50 auto private e un autobus con bambini» hanno lasciato la città di Energodar. Hanno superato tutti i posti di blocco e hanno raggiunto Zaporizhzhia», ha aggiunto.

Così, ha sottolineato che più di 30 autobus rimangono all'ingresso delle città di Berdyansk e Mariupol per portare i residenti a Zaporiyia al mattino.

(Con informazioni di Europa Press)

