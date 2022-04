Eduin Caz ha interrotto la sua vacanza a causa dei fan che hanno trovato dove alloggiava

CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en compañía del gabinete de Seguridad y Salud conformados por: Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, así como Jorge Alcocer, secretario de Salud; Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud y el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, encabezaron la conferencia de prensa en el Antiguo Palacio Virreinal, sede del gobierno capitalino. Las y los funcionarios dieron cifras en materia de seguridad y acciones para combatir los delitos en la capital del país, así como el informe sobre el trato que ha tenido la pandemia por Covid-19 y su respectiva vacunación. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Nel bel mezzo della sua vacanza a Zihuatanejo, Guerrero, Eduin Caz ha dovuto lasciare il luogo in cui alloggiava perché c'erano molti fan fuori che aspettavano che se ne andasse.

Attraverso le sue storie temporanee su Instagram, il cantante di Grupo Firme ha condiviso che si stava godendo la vacanza con la sua famiglia sulle spiagge di Zihuatanejo, senza pensare che avrebbe dovuto fare di nuovo le valigie prima di quanto si pensasse, poiché dozzine di follower hanno scoperto dove alloggiava ed erano aspettando che io vivessi con loro.

Mentre il cantante e sua moglie stavano facendo le valigie, ha condiviso che c'erano circa 100 persone fuori dal luogo in cui alloggiavano e, a causa del numero di persone, non poteva più servirle tutte come prima, così ha deciso di terminare il viaggio.

El cantante lamentó tener que dejar Zihuatanejo, pero no se mostró molesto con sus fans (Foto: Instagram/@eduincaz)

«Qui siamo una famiglia, facciamo le valigie perché la gente qui sapeva dove siamo. Siamo a Zihuatanejo, consiglio loro di riposare. Ci sono già diversi gruppi di persone a cui partecipo con delle foto, ma tu non puoi. In questo momento penso che ci siano circa un centinaio di persone là fuori, quindi dobbiamo andare in pensione... abbiamo perso questa vacanza. Dio vi benedica», ha detto in un video dove sembra sorridente, ma si è dimesso.

«Le nostre vacanze sono finite» e «Non possiamo più restare» sono state alcune parole con cui ha annunciato che avrebbe lasciato Zihuatanejo.

Cazares ha riconosciuto che la situazione stava sfuggendo al controllo, quindi era meglio tornare a casa. Tuttavia, ha ringraziato il pubblico che lo ha cercato sulle spiagge di Guerrero e ha condiviso un video con alcuni dei suoi fan.

Prima di intraprendere il suo ritorno a casa, Eduin ha scattato delle foto con i follower che glielo hanno chiesto, assicurandosi persino che tutti coloro che si erano avvicinati a lui prima che troppe persone si riunissero, sarebbero stati soddisfatti.

El cantante se reunió con sus fans para cantar canciones de Grupo Firme (Foto: Instagram/@eduincaz)

Nel video che ha condiviso sul suo profilo Instagram, lo si vede cantare con almeno 40 persone che si trovavano fuori dall'alloggio dove era in vacanza. Insieme a loro ha eseguito una parte della canzone Ya superame del Grupo Firme.

Infine, ha pubblicato alcuni video in cui viene visto con il suo animale domestico salire su un aereo privato per tornare a casa.

Pochi giorni fa Eduin Cazares è diventato una tendenza sui social network quando ha replicato una tendenza TikTok, in cui una persona tira i capelli su un'altra persona con cui lui sta registrando il video con la canzone Chalet de Eden Muñoz in sottofondo.

Hanno criticato Eduin Caz per aver tirato i capelli di una donna

Questa canzone è diventata virale con la tendenza poiché in una delle sue strofe si dice: «Una scossa e pura per il futuro». Ecco perché, insieme alla canzone, il cantante si è incamminato furtivamente verso due donne in modo che, quando questa parte della canzone suonava, potesse strapparsi i capelli. Dopo questa azione Eduin è scappato di scena denotando un volto di disperazione.

Alcuni netizen non hanno capito bene che Caz si sia unito alla tendenza, quindi lo hanno criticato nei commenti, assicurando che è irrispettoso tirare i capelli a qualcuno per aver girato un video. Tuttavia, più sono stati quelli che l'hanno presa con grazia.

«No Edwin tu nooo, ma te lo passo perché non li hai svelati, era leggero», «Anche così è scortese», «Corri che ti raggiungano con le infradito volanti», «Oh che cattivo», sono stati alcuni dei commenti in risposta al video.

CONTINUA A LEGGERE: