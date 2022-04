L'emozione di Checo Pérez quando è stato rivelato il nuovo Gran Premio di Las Vegas

La Formula 1 ha reso ufficiale l'arrivo di una nuova città sul calendario a partire dal 2023. Questa è Las Vegas, Nevada negli Stati Uniti, una città nota per essere uno dei centri di intrattenimento e scommesse più famosi al mondo.

Come parte dell'evento di presentazione, Checo Pérez è stato intervistato con altri piloti per raccontare loro la notizia e documentare le loro reazioni, in cui molti hanno dimostrato la loro eccitazione per questo nuovo Gran Premio, soprattutto perché si tratta di un circuito stradale che avrà la vista di diversi iconici luoghi di Las Vegas, come l'MGM Grand Hotel o la replica della Torre Eiffel.

Il messicano è stato uno dei protagonisti del video, perché oltre ad apparire all'inizio, è stato uno di quelli che ha mostrato la più grande sorpresa davanti alle telecamere e ha persino alzato il pugno come riflesso della sua eccitazione, poiché aveva precedentemente detto che gli sarebbe piaciuto correre lì.

«Non c'è modo! Ci stiamo andando?» , ha chiesto il 32enne quando gli è stata presentata una cartolina da Las Vegas. Dopo che la notizia gli è stata confermata, ha ripetuto: «Assolutamente no!» e quindi è molto positivo per la Formula 1.

In questo modo, la tapatio ha vantato il suo entusiasmo per aver raggiunto il Gran Premio di Las Vegas, una gara che sarà la terza nello stesso anno per gli Stati Uniti e sarà disponibile dalla stagione 2023, prevista per novembre, nell'ultimo tratto dell'anno.

Allo stesso modo, la reazione di Daniel Ricciardo è diventata virale sui social network, che ha anche detto che si sarebbe ritirato dalla gara per poter godere di tutte le attrazioni della città americana.

Il layout del nuovo GP di Formula 1 di Las Vegas del 2023 (Foto: Formula 1)





*Informazioni in fase di sviluppo