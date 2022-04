Leggende e superstar che non hanno mai vinto un Grammy Award

Arriva la 64a edizione posticipata dei Grammy Awards, la più alta cerimonia di premiazione per i momenti salienti della musica registrata. I premi presentati dalla National Academy of Recording Arts and Sciences degli Stati Uniti si terranno questa domenica 3 aprile, quando l'industria dell'intrattenimento si riunirà alla MGM Gran Arena di Las Vegas, Nevada.

Con una manciata di esibizioni musicali di artisti nominati in diverse categorie e un gruppo diversificato di presentatori, il gala tornerà al suo formato faccia a faccia dopo un'ultima edizione che è stata descritta come un po 'grigia e quasi passa inosservata. Questa volta avrà un tappeto rosso e sarà ospitato dal comico Trevor Hoah.

Billie Eilish es una de las favoritas de la noche al ostentar siete nominaciones, sumadas a los siete premios que ya tiene en casa Foto: REUTERS/Monica Almeida REUTERS

In questo modo, potremo vedere esibizioni dal vivo di artisti come l'eccentrica Billie Eilish, che è multi-nominata in categorie come Record of the Year, Best Pop Vocal Album e Album of the Year; la famosa band sudcoreana BTS e anche la preferita della notte Olivia Rodrigo , così come Bruno Mars e Anderson Paak che integrano il concetto di Silk Sonic, e persino il colombiano J Balvin, tra gli altri artisti.

En los premios Grammy hay noventa categorías en vigor divididas en 29 géneros musicales y en tres subcategorías: generales, específicas y especiales Foto: Reuters REUTERS

Ma non sono gli unici che hanno cercato di vincere il famoso grammofono d'oro, e sebbene alcuni di loro abbiano già un Grammy Award in casa, ci sono altri musicisti e cantanti simili o più virtuosi che non sono mai riusciti a ottenere la distinzione dall'Accademia.

Sebbene diversi artisti e band si siano affermati come superstar della musica, molti di loro non hanno vinto il prestigioso premio. Uno di questi sono i Queen, anche se è difficile credere all'iconica band londinese, la verità è che Freddy Mercury e i suoi scagnozzi non ne hanno. Il massimo che hanno raggiunto sono state le loro nomination per Bohemian Rhapsody nel 1976 e l'altra, nel 1980 per Another One Bites the Dust.È stato fino al 2018 che hanno ricevuto un Grammy onorario per la loro carriera congiunta.

Queen obtuvo en 2018 el Grammy honorífico Lifetime Achievement a toda su carrera musical (Photo by Michael Putland/Getty Images) Michael Putland | Getty Images

L'islandese Björk, nonostante sia considerato uno degli artisti concettuali con la più grande proposta sonora, non si è mai portato a casa un grammofono. È sorprendente che le quattro volte in cui è stata nominata negli anni '90 siano state grazie alla produzione visiva dei suoi video e non a causa del suo lavoro musicale di per sé. È stato solo quando è entrato nel millennio che è stato considerato per le sue registrazioni, accumulando 14 nomination e nessun trionfo.

Björk ha estado nominada y ha perdido hasta en cinco ocasiones en la categoría de Best Alternative Music Album (Photo by Paul Bergen/Redferns)

Nonostante fossero una band consacrata, i KISS non furono mai nominati fino al 1999 con il loro album Psycho Circus in una categoria, che non vinsero. La band che ha guidato il Britpop inglese negli anni '90, gli Oasis, è stata nominata tre volte. Tuttavia, i fratelli Gallagher se ne andarono a mani vuote e allo stesso tempo il gruppo si sciolse.

Oasis: En 1997 lograron ser nominados por 'Wonderwall', pero fueron derrotados por Tracy Chapman con 'Give me One Reason' Foto: Shutterstock Alan Davidson/Shutterstock

Altri britannici, The Who, sebbene la loro formazione sia ancora parzialmente attiva, non hanno mai avuto l'onore di vincere un premio, ad eccezione del premio onorario per l'intera carriera, assegnato nel 2001. Nonostante abbia pubblicato quattro album epocali, la leggenda del rock Janis Joplin non ottenne alcun Grammy fino al 2005, quando fu riconosciuta postuma con l'ormai ricorrente Lifetime Achievement Award.

''La bruja cósmica'' sólo consiguió un Grammy por su trayectoria en el año 2005 Foto: Shutterstock Crawley/Kobal/Shutterstock | Crawley/Kobal/Shutterstock

Né con The Smiths né con la sua lunga carriera da solista, Morrissey è stato in grado di ottenere il grammofono; ha ottenuto una nomination solo nel 1992 per l'album Your Arsenal.

Mozz estuvo nominado en 1992 por su disco 'Your Arsenal', pero fue derrotado por Tom Waits Foto: Efe

Nominato in 17 occasioni, Snoop Dogg, figura essenziale della cultura urbana americana, che è stato recentemente nell'halftime show del Super Bowl, non l'ha mai vinto, generando così il suo disprezzo: «Chi se ne frega? Al diavolo i Grammy», ha detto il rapper nel 2016.

La propuesta musical de Iggy Pop no ha llamado la atención de los académicos Foto: Efe/Alberto Morante (EPA) EFE

Da pioniere del punk dai tempi degli Stooges e con una ben nota carriera da solista, Iggy Pop non ha fatto abbastanza per essere considerato in qualche categoria, almeno è così che sembrano pensare i membri dell'Academy.

