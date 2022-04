L'allenatore del Brasile ha anticipato quale squadra sorprenderà ai Mondiali in Qatar

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 Brazil coach Tite arrives ahead of the draw REUTERS/Carl Recine

La nazionale brasiliana è uno dei migliori candidati alla vittoria della Coppa del Mondo in Qatar, a causa delle prestazioni e dei nomi propri, anche se per questo dovrà attraversare un'area difficile nella prima fase. Per il Gruppo G deve essere misurato rispetto a Serbia, Svizzera e Camerun. Per questo motivo, alcuni sottolineano che potrebbe essere il «Death Group», qualcosa che il loro allenatore non crede.

«Né la morte né il gruppo di vita, ognuno ha sempre un certo grado di difficoltà. (In un'altra area) C'è il Portogallo con Uruguay, Corea del Sud e Ghana...», ha detto Tite che guiderà il suo secondo campionato del mondo alla guida della squadra del suo Paese, dopo la sua esperienza in Russia 2018.

Una delle domande più ripetute su Tite era legata all'impossibilità delle squadre sudamericane di misurarsi con quelle europee nell'ultimo tempo e se questo fosse uno svantaggio. L'allenatore ha insistito sul fatto che, sebbene non sia l'ideale, tutte le squadre soffriranno di questa realtà e ha avvertito che molti rimarranno stupiti a livello delle squadre del Conmebol. «Arrivare alla grande è fondamentale. Dire che i sudamericani sono forti e che gli europei potrebbero non esserlo... Rimarrai sorpreso dall'Ecuador, eh? Ascoltate quello che sto dicendo».

La squadra guidata da Gustavo Alfaro debutterà contro il Qatar nella partita inaugurale della Coppa del Mondo nel Gruppo A e poi affronterà Olanda e Senegal. Per Tite, gli europei non si aspetteranno di imbattersi in un avversario come l'Ecuador, che si è classificato terzo nelle qualificazioni e ha mostrato un ottimo livello.

Así quedó la zona de grupos del Mundial de Qatar

D'altra parte, il secondo allenatore dell'America è stato felice che il suo debutto sia tre giorni dopo l'inizio del concorso: «Ogni volta che puoi avere con i giocatori, allenarti, è un vantaggio», ha detto in dialogo con i media brasiliani.

«Ho guardato la partita svizzera, hanno giocato subito dopo di noi durante le qualificazioni. È stato contro l'Italia, erano in rialzo di 1-0 dall'inizio e hanno quasi fatto 2-0, ma hanno finito per pareggiare. Sono di livello mondiale, di alto livello, quindi dovremo anche giocare ad alto livello», ha commentato quella che sarà la loro seconda partita, dal momento che il debutto sarà contro la Serbia.

