La partita completa della Coppa del Mondo del Qatar 2022

Il sorteggio per la Coppa del Mondo del Qatar si è già svolto e ora restano solo alcune questioni organizzative da definire, come la distribuzione di centri di formazione per alcune selezioni e gli orari degli incontri. La partita di apertura della competizione sarà tra Senegal e Paesi Bassi alle 7 del mattino (ora dell'Argentina) allo stadio Al Thumama. Più tardi, in ora centrale (alle 13 in punto l'Argentina) affronterà i locali del Qatar e dell'Ecuador di Gustavo Alfaro.

La fase a gironi si svolgerà in 12 giorni: da lunedì 21 novembre a venerdì 2 dicembre. E ci sarà continuità una volta terminata la prima fase, poiché sabato 3/12 ci saranno due partite corrispondenti agli ottavi di finale della competizione, cosa che si ripeterà nei prossimi tre giorni.

La prima pausa si svolgerà una volta terminati gli ottavi: mercoledì 7/12 e giovedì 8/12 non ci sarà alcuna attività di Coppa del Mondo. La ripresa sarà venerdì 9 con due partite per i quarti di finale (le stesse di sabato 10). Un altro intervallo di due giorni verrà registrato prima delle semifinali (uno sarà martedì 13 e un altro mercoledì 14), identico per i perdenti di questo turno che affronteranno il terzo e il quarto posto sabato 17/12 e un arco più lungo di tre/quattro giorni per i finalisti.

La FIFA ha anche confermato gli orari della fase a gironi in Qatar dalle 13:00 (Argentina 7), 16:00 (Argentina 10), 19:00 (Argentina 13) e 22:00 (Argentina 16).

Orari delle partite :

Argentina: 07:00, 10:00, 12:00, 13:00 e 16:00.

Colombia: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00.

Messico: 05.00, 08:00, 10:00, 11:00, 14:00.

Perù: 05.00, 08.00, 10.00, 11.00, 14.00 orario.

Brasile: 07.00, 10.00, 12.00, 13.00 e 16.00 orario.

Así quedaron los grupos del Mundial de Qatar 2022

• FASE A GIRONI

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE

7:00 Senegal-Olanda (Gruppo A)

13:00 Qatar-Ecuador (Gruppo A) *

10:00 Inghilterra-Iran (Gruppo B)

16:00 Ripescaggio USA-UEFA (Gruppo B)

*Ora dell'Argentina





MARTEDÌ 22 NOVEMBRE

7:00 Argentina-Arabia Saudita (Gruppo C)

13:00 Messico-Polonia (Gruppo C)

10:00 Danimarca-Tunisia (Gruppo D)

16:00 Francia-Repechage Conmebol vs Asia (Gruppo D)





MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

10:00 Germania-Giappone (Gruppo E)

13:00 Spagna - Concacaf Repechage vs. Oceania (Gruppo E)

7:00 Marocco-Croazia (Gruppo F)

16:00 Belgio-Canada (Gruppo F)





GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

7:00 Svizzera-Camerun (Gruppo G)

16:00 Brasile-Serbia (Gruppo G)

10:00 Uruguay-Corea del Sud (Gruppo H)

13:00 Portogallo-Gana (Gruppo H)





VENERDÌ 25 NOVEMBRE

10:00 Qatar-Senegal (Gruppo A)

13:00 Paesi Bassi-Ecuador (Gruppo A)

7:00 Ripescaggio Iran-UEFA (Gruppo B)

16:00 Inghilterra-Stati Uniti (Gruppo B)





SABATO 26 NOVEMBRE

10:00 Polonia-Arabia Saudita (Gruppo C)

16:00 Argentina-Messico (Gruppo C)

7:00 Tunisia-Ripescaggio Conmebol vs. Asia (Gruppo D)

13:00 Francia-Danimarca (Gruppo D)





DOMENICA 27 NOVEMBRE

7:00 Giappone-Concacaf Repechage contro Oceania (Gruppo E)

16:00 Spagna-Germania (Gruppo E)

10:00 Belgio-Marocco (Gruppo F)

13:00 Croazia-Canada (Gruppo F)





LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

7:00 Camerún-Serbia (Gruppo G)

13:00 Brasile-Suiza (Gruppo G)

10:00 Corea del Sud Ghana (Gruppo H)

16:00 Portogallo-Uruguay (Gruppo H)





MARTEDÌ 29 NOVEMBRE

12:00 Paesi Bassi-Qatar (Gruppo A)

12:00 Ecuador-Senegal (Gruppo A)

16:00 Inghilterra-Repechaje UEFA (Gruppo B)

16:00 Iran-Stati Uniti (Gruppo B)





MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE

16:00 Arabia Saudita-Messico (Gruppo C)

16:00 Polonia-Argentina (Gruppo C)

12:00 Tunisi-Francia (Gruppo D)

12:00 Danimarca-Repechage Conmebol vs. Asia (Gruppo D)





GIOVEDÌ 1 DICEMBRE

16:00 Giappone-Spagna (Gruppo E)

16:00 Germania-Concacaf Repechage vs. Oceania (Gruppo E)

12:00 Croazia-Belgio (Gruppo F)

12:00 Canada-Marocco (Gruppo F)





VENERDÌ 2 DICEMBRE

16:00 Camerún-Brasil (Gruppo G)

16:00 Serbia-Suiza (Gruppo G)

12:00 Corea del Sud Portogallo (Gruppo H)

12:00 Ghana-Uruguay (Gruppo H)





• OTTAVI DI FINALE

Sabato 3 dicembre:

12:00 1A contro 2B (49)

16:00 1C contro 2D (50)

Domenica 4 dicembre:

12:00 1D contro 2°C (52)

18:00 1B contro 2A (51)

Lunedì 5 dicembre:

12:00 1E contro 2F (53)

18:00 1G contro 2H (54)

Martedì 6 dicembre:

12:00 1F contro 2E (55)

18:00 1H contro 2G (56)





• QUARTI DI FINALE

Venerdì 9 dicembre:

12:00 G53 contro G54 (58)

18:00 G49 contro G50 (57)

Sabato 10 dicembre:

12:00 G55 contro G56 (60)

18:00 G51 contro G52 (59)





• SEMIFINALE

Martedì 13 dicembre:

18:00 G57 contro G58 (61)

Mercoledì 14 dicembre:

18:00 G59 contro G60 (62)





• TERZO POSTO

Sabato 17 dicembre

18:00 Stadio Khalifa Internacional





• FINALE

domenica 18 dicembre

18:00 Stadio Lusail

CONTINUA A LEGGERE: