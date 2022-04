La guerra economica diffonde danni e vittime oltre l'Ucraina

FILE PHOTO: A model of the natural gas pipeline is placed on Russian rouble banknote and a flag in this illustration taken, March 23, 2022. REUTERS//File Photo

Le sanzioni occidentali per l'invasione dell'Ucraina iniziano a colpire i russi delle grandi città. La maggior parte dei negozi in cui hanno fatto acquisti, soprattutto i più giovani, sono chiusi. I loro telefoni cellulari non funzionano come una volta. Non hanno accesso ai social media globali. C'è carenza di prodotti nei supermercati. D'altra parte, l'Europa sta tremando. Fa freddo. Se non paghi in rubli, non avrai il gas russo. C'è già un razionamento in Germania e Austria. I governi temono che il malcontento non sia diretto solo a Putin, ma anche a loro. La guerra per i mezzi economici è già arrivata.

Una tazza di caffè di medie dimensioni a Mosca è già diventata un lusso irreale. Costa quanto un menu per il pranzo in un ristorante affollato da dipendenti statali. Un Nespresso che prima era a portata di mano in qualsiasi strada centrale di Mosca o San Pietroburgo, è scomparso. Nei negozi ci sono ancora Coca-Cola e cioccolatini dell'Europa centrale. Il resto, tutto nazionale o non esiste.

Le vetrine sono scure o rivestite di cartone e legno. Uniqlo, H&M, Sony, Zara, Pull&Bear, Sephora, Jo Malone, Starbucks, Samsung, Mcdonalds, Ikea, Dolce & Gabanna, Apple e Gucci hanno chiuso tutte le loro filiali. Più di 500 aziende internazionali hanno sospeso le loro attività. Una nuova cortina di ferro è caduta sulla Russia e coloro che la sentono di più sono i giovani nati dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Sono abituati a vivere alla maniera europea, avendo a portata di mano la stessa cosa di chiunque abbia la propria età da Londra o Atene. Ora sono alla ricerca di applicazioni per imparare a prendersi cura dei loro telefoni cellulari e computer che non saranno in grado di cambiare a lungo per nuovi modelli.

I russi si sono rivolti massicciamente ai grandi negozi di merci internazionali, come questo a Ikea, poche ore prima che entrassero in vigore le sanzioni imposte dall'Occidente. Foto Reuters/Staff/File

Le famiglie russe stanno subendo un drastico calo del tenore di vita. Erano già stati colpiti da una recessione di due anni e da un'inflazione elevata ora alimentata dal crollo del rublo. Il Centre for Economic and Business Research (CEBR) di Londra ha avvertito in uno studio questa settimana che «la combinazione di sanzioni, aumento dei costi di importazione e aumento dei prezzi delle materie prime e del cibo rendono la guerra di Putin un duro colpo per il tenore di vita che sarà difficile per il Cremlino per compensare». E prevede che i salari diminuiranno di un quarto in termini reali nei prossimi due anni. Per quest'anno si stima un calo del PIL compreso tra il 10% e il 20%.

Sebbene nessuno possa sapere esattamente quali saranno le reali conseguenze. Le sanzioni stanno interessando l'intera catena di produzione. L'industria tecnologica russa dipende fortemente dai prodotti occidentali che hanno cessato di essere commercializzati, il che aumenta il prezzo dei prodotti sussidiari. «Quello che resta nei negozi costa il doppio, non posso comprarlo. Se il mio telefono si rompe, non so cosa farò: in Russia non ci sono aziende che producono tecnologia», ha detto Katia, una ragazza di 21 anni, in un'intervista a The Telegraph.

Ciò che preoccupa maggiormente il resto dei russi è la possibile mancanza di medicinali. Mentre laboratori come Pfizer-BioNTech e GlaxoSmithKline continuano a fornire input essenziali, c'è già una mancanza di retrovirali per i pazienti affetti da HIV e di farmaci per curare il cancro. C'è anche un'isteria collettiva che sta causando carenze nelle farmacie e nei supermercati. Si sparse la voce che assorbenti e assorbenti si sarebbero presto esauriti e ieri le code delle donne erano infinite davanti ai negozi che li vendono. La vendita di carta igienica è limitata a cinque rotoli a persona.

Vladimir Putin ha annunciato giovedì che non venderà gas a nessun paese se non pagherà il conto in rubli. Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Cremlino via REUTERS

Il consiglio del centro vendite del governo di Vladimir Putin sta già cercando società cinesi e altre asiatiche che vogliano continuare a commerciare con Mosca e che possano sostituire quelle che sono rimaste. E quelli rimasti hanno già aumentato notevolmente le loro vendite come produttori di telefoni Huawei e Xiaomi.

In Europa, anche le sanzioni hanno un impatto. Quelle imposte dalla parte russa. Il nord del continente dipende dal gas e dal petrolio russi per riscaldare le case in ciò che resta di questo freddo invernale. I siti web dei fornitori di energia britannici sono crollati giovedì mentre i clienti si sono affrettati a inviare le letture dei contatori di gas ed elettricità un giorno prima che i prezzi A partire da aprile, il limite delle tariffe più utilizzate, su una scala complicata imposto dal regolatore energetico britannico, aumenterà del 54%, il che significa che le bollette energetiche di circa 22 milioni di clienti aumenteranno di centinaia di sterline.

I gruppi consultivi dei consumatori hanno consigliato ai cittadini di inviare letture del loro consumo di elettricità e gas - sì, le aziende credono a ciò che dicono i clienti che hanno speso - prima che l'aumento abbia effetto venerdì, per evitare che venga addebitata una tariffa più alta per l'energia consumata in precedenza. Ma molti si lamentano sui social network perché i siti di aziende come British Gas, Shell Energy o Iberdrola in Spagna, non consentono loro di fare l'operazione. Il governo di Boris Johnson sente la pressione popolare e in Parlamento ci sono discorsi che chiedono le sue dimissioni.

La Germania e l'Austria hanno avviato piani di razionamento in vista della possibilità che la fornitura di gas venga interrotta nel conflitto dei pagamenti con la Russia. Mosca richiede ai paesi «non amici» di pagare il gas in rubli a partire dal 1 aprile, ma l'Unione europea, che paga principalmente in euro, ha respinto l'idea. Mercoledì, in una conversazione telefonica tra Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il russo sembrava relativizzare la misura. «I pagamenti continuerebbero ad essere effettuati esclusivamente in euro e verrebbero trasferiti come al solito a Gazprom Bank, che non è interessata dalle sanzioni», ha detto secondo un comunicato ufficiale del governo tedesco. Il giorno dopo, Putin ha detto addio. Ha annunciato che taglierà le forniture di gas all'Europa occidentale a meno che gli acquirenti non «aprano conti in rubli nelle banche russe». «Nessuno ci vende niente gratis e non faremo nemmeno beneficenza, cioè i contratti esistenti saranno sospesi», ha aggiunto.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annunciando che libererà un milione di barili di petrolio al giorno dalle riserve strategiche nei prossimi sei mesi. Reuters/Kevin Lamarque

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha risposto alla minaccia rilasciando la maggior parte di carburante dalle sue riserve strategiche da quando è stata creata nel 1975. Saranno 180 milioni di barili di petrolio nei prossimi sei mesi. «I nostri prezzi stanno aumentando a causa dell'azione di Putin. Non c'è abbastanza offerta. E la linea di fondo è che, se vogliamo che i prezzi del gas siano più bassi, abbiamo bisogno di più forniture di petrolio in questo momento». C'è già una carenza di gasolio in tutto il mondo e il prezzo dei carburanti, che si applicano a tutte le altre tariffe, dovrebbe raggiungere un record nei prossimi giorni. Un problema che interesserà a livello globale. Molti economisti avvertono che questa guerra potrebbe portarci a una recessione più profonda rispetto al 2008.

Ad ogni modo, c'è ancora una backdoor socchiusa per gli europei. Le sanzioni occidentali mirano a paralizzare l'economia russa, minacciando la valuta, il rublo. Ma la Gazprom Bank, che gestisce i contratti energetici, non era soggetta a sanzioni e poteva convertire le valute occidentali in rubli. Una concessione alla forte dipendenza dell'Europa dal carbone, dal petrolio e dal gas naturale russi. Oltre il 40% del gas importato dall'Europa proviene dalla Russia. I pagamenti energetici dell'Europa alla Russia, che sono aumentati a causa dell'aumento dei prezzi, potrebbero raggiungere una media di 850 milioni di dollari al giorno nella prima metà del 2022, secondo Bruegel, l'istituto economico di Bruxelles.

L'ironia è che il gasdotto russo che raggiunge l'Europa passa attraverso il territorio dell'Ucraina. Fino ad ora, il governo di Kiev ha imposto una tassa per consentirlo. E il nuovo gasdotto che è stato costruito sotto il Mar Baltico e che va direttamente da San Pietroburgo a Berlino è caduto nella controversia economica dell'invasione russa e non è mai stato aperto. È un elefante bianco che è rimasto un monumento maledetto a questa guerra.