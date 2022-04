La FIFA ha annunciato gli orari delle partite della Coppa del Mondo: Senegal e Paesi Bassi giocheranno la partita di apertura

FILE PHOTO: A general view shows the Al Bayt stadium, built for the upcoming 2022 FIFA World Cup soccer championship, during a stadium tour in Al Khor, north of Doha, Qatar December 17, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Ore dopo la fine del sorteggio, la FIFA ha annunciato i giorni e gli orari di tutte le partite. Sebbene fossero stati prestabiliti per diverse settimane, ci sono stati cambiamenti nel tempo e la grande notizia è che il Senegal e l'Olanda terranno la prima partita del torneo, rompendo con la tradizione che l'ospite è colui che muove la palla per primo.

La partita tra africani ed europei si giocherà alle 13.00 ora locale (07.00 in Argentina) allo stadio Al Thumama. Mentre Qatar ed Ecuador giocheranno al terzo turno, alle 19.00 ora locale (13.00 dall'Argentina) all'Al Bayt Stadium. Ci sono stati anche cambiamenti nelle sedi e negli orari in diversi incontri dell'evento che inizieranno il 21 novembre e la cui finale sarà il 18 dicembre.

Dalla Germania 2006, la squadra locale è quella che giocherà la prima partita. In precedenza, lo faceva il campione in carica. Ora, questa tradizione è stata infranta in modo che il Qatar possa debuttare per la prima volta in una data in tempo centrale, per avere un pubblico più ampio se misurato contro la squadra guidata da Gustavo Alfaro.

Il Qatar avrà il difficile compito di uscire dalla zona del girone, cosa che è stata raggiunta fino ad oggi dalle squadre che hanno organizzato il torneo dal 1930 ad oggi, ad eccezione del Sudafrica, che nel 2010 è stato eliminato al primo turno.

La giornata di lunedì 21 novembre si svolgerà quindi come segue:

13.00 ora locale: Senegal-Olanda (Gruppo A)

16.00 ora locale: Inghilterra-Iran (Gruppo B)

19.00 ora locale: Qatar-Ecuador (Gruppo A)

22.00 ora locale: Stati Uniti-Galles, Scozia o Ucraina (Gruppo B)

