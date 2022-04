Invasione russa LIVE: gli Stati Uniti consegnano materiale all'Ucraina per proteggersi dagli attacchi con armi chimiche

La Russia afferma che gli elicotteri ucraini hanno attraversato il confine e attaccato un serbatoio di carburante

L'Ucraina rimane sotto attacco russo, nonostante la promessa del Cremlino di ridurre l'escalation del conflitto.

L'esodo dei civili ucraini continua e gli Stati Uniti si preparano ad accogliere 100.000 rifugiati in fuga dall'orrore causato dalle truppe del Cremlino.

Circa 2.000 civili viaggiano su autobus di evacuazione diretti dalla città costiera di Berdyansk a Zaporizhzhia, che è controllata dal governo ucraino, trasportando gli sfollati dalla città assediata di Mariupol.

L'Ucraina ha denunciato che altre 45.000 persone sono state deportate con la forza in Russia e anche nel territorio separatista di Donetsk, una repubblica autoproclamata e riconosciuta dal Cremlino.

Successivamente, minuto per minuto dell'invasione russa: (ora ucraina, GMT+3):

Sabato 2 aprile:

00:48: Gli Stati Uniti hanno iniziato a consegnare all'Ucraina i dispositivi di protezione di fronte alla possibilità che la Russia ordinasse un attacco con armi chimiche o biologiche, ha rivelato questo venerdì la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

La NATO, gli Stati Uniti e altri paesi mettono in guardia da giorni sulla possibilità che il presidente russo Vladimir Putin ordini un attacco con armi non convenzionali in Ucraina.

«Il governo degli Stati Uniti sta fornendo al governo dell'Ucraina attrezzature salvavita e forniture che potrebbero essere dispiegate se la Russia usasse armi chimiche e biologiche contro l'Ucraina», ha detto Psaki alla conferenza stampa quotidiana della Casa Bianca.

00:24: L'esercito americano ha annullato un test del suo missile balistico intercontinentale Minuteman III che inizialmente intendeva solo ritardare nel tentativo di abbassare le tensioni nucleari con la Russia durante la guerra ucraina, come riportato venerdì dall'Air Force a Reuters.

Il Pentagono ha annunciato per la prima volta il ritardo del test il 2 marzo dopo che la Russia ha dichiarato che stava mettendo in allerta le sue forze nucleari. Washington ha poi affermato che è importante che sia gli Stati Uniti che la Russia «tengano conto del rischio di errori di calcolo e adottino misure per ridurre tali rischi».

00:14: Il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha incontrato questo venerdì il presidente ucraino Volodimir Zelensky e ha pronunciato un discorso al Parlamento ucraino in cui ha riconosciuto che l'istituzione europea «aiuterà» Kiev ad aderire all'Unione europea.

Metsola ha pubblicato una fotografia sui suoi social network in cui appare stringendo la mano a Zelenski e ha aggiunto un testo che recita: «Coraggio, forza e determinazione. Con Zelenski a Kiev. Lunga vita all'Ucraina».

Venerdì 1 aprile:

23:48: Diversi autobus con abitanti la città ucraina di Mariupol, assediata e bombardata dalle truppe russe, sono arrivati venerdì sera a Zaporiyia, una città ucraina controllata dall'esercito di Kiev, secondo i giornalisti dell'agenzia AFP sul posto.

Gli autobus trasportavano abitanti di Mariupol che riuscirono a raggiungere la città di Berdyansk, occupata dalle forze russe, dove furono ricevuti dal convoglio umanitario, secondo sia i residenti che i funzionari.

23:36: Un alto funzionario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato venerdì che la Russia è economicamente «messa alle strette» dalle sanzioni occidentali e che l'attuale forte rally del rublo ha poco significato.

«La Russia è messa alle strette e sta per diventare un'economia chiusa, ma è uno dei paesi meno attrezzati al mondo per funzionare come un'economia chiusa» perché dipende troppo dalle sue esportazioni di materie prime, ha spiegato questo alto funzionario, che ha voluto mantenere il suo nome.

La Russia, ha detto, sta subendo conseguenze «gravi» dalle sanzioni occidentali in seguito all'invasione dell'Ucraina: «alta inflazione che non farà che aumentare ulteriormente, e una profonda recessione che non farà che peggiorare».

23:25: Il balletto del teatro Bolshoi di Mosca presenterà sabato una coreografia «eroica» a sostegno dell'operazione militare russa in Ucraina, ha annunciato questo venerdì la famosa compagnia di danza.

«Il balletto 'Spartacus ', di Aram Jachaturian, verrà eseguito il 2 aprile 2022 sul palcoscenico storico del Bolshoi», ha detto il teatro in una nota.

«Il ricavato di questo leggendario spettacolo, coreografato da Yuri Grigorovich, sarà devoluto alle famiglie dei soldati uccisi durante l'operazione militare russa in Ucraina», ha aggiunto.

23:16: La Cina ha effettuato un grave attacco informatico contro militari e nucleari ucraini installazioni nei giorni precedenti l'invasione della Russia, secondo i rapporti dell'intelligence ucraina.

Secondo questi rapporti, che sono stati ottenuti e pubblicati dal quotidiano britannico The Times, più di 600 siti web appartenenti al Ministero della Difesa di Kiev e di altre istituzioni hanno subito migliaia di tentativi di pirateria che sono stati coordinati dal governo cinese, secondo l'ucraino servizio di sicurezza, SBU.

22:49: Le forze armate ucraine hanno accusato la Russia questo venerdì di aver minato edifici e infrastrutture civili, così come altri spazi della città di Bucha, nella regione di Kiev, prima di essere espulsa dalle truppe ucraine.

«Dopo aver lasciato la città di Bucha, le forze di occupazione russe hanno estratto edifici civili, infrastrutture e altre aree», hanno riferito le forze armate in una parte finale, avvertendo che le truppe russe si sono ritirate per intensificare gli attacchi in altre regioni, come Donetsk.

22:19: L'Ucraina ha partecipato questo venerdì alla liberazione di 86 dei suoi militari catturati dalla Russia, in uno scambio con militari russi il cui numero non è stato specificato.

«Lo scambio è appena avvenuto. 86 militari, tra cui 15 donne, sono già al sicuro», ha detto Kyrylo Tymoshenko, capo dello staff della presidenza, in un messaggio su Telegram.

22:12: Le autorità ucraine hanno avvertito che, nonostante il ritiro delle truppe russe da Kiev e Chernigov, Mosca ha in programma una nuova offensiva attraverso la quale conquistare l'Ucraina prima del 9 maggio, Giorno della Vittoria in Russia.

La Russia, insieme alla Bielorussia e ad altre ex repubbliche sovietiche, commemora in questo giorno la resa della Germania nazista nella seconda guerra mondiale nel 1945. Da allora fino allo scioglimento dell'Unione Sovietica, la Piazza Rossa di Mosca è stata teatro di una grande parata militare, che, in seguito, nel 1995, è stata ripresa.

21:58: I governi e le aziende europee hanno lavorato venerdì su un approccio comune alla richiesta della Russia di pagare il gas in rubli, mitigando al contempo la minaccia di un'imminente interruzione dell'offerta.

Le capitali europee sono state in allerta per un arresto delle importazioni di gas, mentre il presidente russo Vladimir Putin cerca ritorsioni per le sanzioni occidentali sull'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio.

21:34: La Russia ha ordinato alle sue università di trasferire tutti i suoi contenuti da Youtube alla piattaforma social russa VK Video e RuTube, la piattaforma video russa.

21:10: La centrale nucleare di Chernobyl non è stata danneggiata durante la sua occupazione da parte dei soldati russi, ma è probabile che i militari siano stati esposti alle radiazioni nelle ultime quattro settimane, hanno assicurato venerdì le autorità ucraine.

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha detto di «non poter confermare» questi rapporti. L'agenzia delle Nazioni Unite «cercherà ulteriori informazioni per fornire una valutazione indipendente della situazione», afferma una nota.

«Il livello di radiazioni intorno all'impianto è attualmente normale», ha detto Grossi alla stampa a Vienna.

Tuttavia, il ritiro delle truppe russe avrebbe potuto portare a un aumento «localizzato» delle radiazioni dovuto al movimento dei veicoli, ha detto. Lo stesso è successo quando l'esercito russo ha preso il posto il primo giorno dell'offensiva il 24 febbraio.

19:55: Amazon ha abilitato in Polonia un centro di aiuti umanitari che dispone di 4.500 metri quadrati di spazio di archiviazione, per coprire le esigenze dei rifugiati ucraini in fuga dalla guerra.

Più di 4 milioni di ucraini sono stati costretti a lasciare il loro paese dopo l'invasione russa dell'Ucraina e la necessità di aiutarli cresce ogni giorno, come sottolinea la società di e-commerce.

Pertanto, una settimana dopo l'apertura del primo centro di aiuti umanitari di Amazon in Slovacchia, hanno istituito un secondo centro in Polonia vicino a Sosnowiec, una città nel sud della Polonia, con il quale ha raddoppiato lo spazio assegnato per fornire forniture critiche alle persone colpite.

19:41: Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha confermato questo venerdì di non essere stato «in grado» di accedere alla città di Mariupol, dove avrebbe partecipato l'evacuazione di migliaia di civili, ma ha assicurato che ci riproverà questo sabato.

Il CICR aveva già avvertito ore prima che c'erano «grossi ostacoli» all'evacuazione dei civili dalla città ucraina, che continua ad essere sotto assedio da parte delle truppe russe. Tre veicoli delle ONG avrebbero dovuto lasciare Mariupol questo venerdì per scortare un convoglio con dodici autobus e veicoli privati con residenti a bordo.

Tuttavia, il CICR, la cui squadra è composta da nove persone, ha specificato in una dichiarazione che il personale è dovuto tornare a Zaporiyia, dopo che «condizioni» sul terreno hanno reso il compito «impossibile».

19:30: Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, questo venerdì ha chiesto al suo omologo francese, Emmanuel Macron, di intercedere con Mosca per ottenere un cessate il fuoco a Mariupol «abbastanza a lungo» per ottenere un'evacuazione della città e relative operazioni umanitarie.

Zelenski ha indicato su Twitter che «l'iniziativa francese sui corridoi umanitari a Mariupol deve essere attuata».

Secondo una fonte dell'Eliseo, i due leader hanno avuto una conversazione telefonica essenzialmente sull'«emergenza umanitaria» che si sta vivendo in quella città nel sud-est dell'Ucraina, assediata da giorni dall'esercito russo.

19:26: Il capo dei servizi umanitari delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, si recherà domenica a Mosca per cercare di promuovere una tregua in Ucraina, come annunciato questo venerdì dal segretario generale dell'organizzazione, António Guterres.

Griffiths prevede di visitare Kiev in seguito per discutere con le autorità ucraine quell'iniziativa per un cessate il fuoco umanitario che lo stesso Guterres ha sollevato per la prima volta questa settimana.

Parlando ai giornalisti, il capo dell'Onu ha confermato che sia la Russia che l'Ucraina hanno accettato di ricevere Griffiths per affrontare la sua proposta.

19:23: La Russia ha assicurato questo venerdì di avere nuove prove, che trasferirà all'ONU, dell'esistenza di presunti programmi di armi biologiche sviluppati in Ucraina con il sostegno degli Stati Uniti, un'accusa che finora non è stata confermata da fonti indipendenti.

Mosca, che da settimane solleva la questione con le Nazioni Unite, ha dichiarato che oggi prevede di inviare un'altra lettera al Consiglio di sicurezza con ulteriori informazioni.

19:20: Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan venerdì ha chiesto al suo omologo russo, Vladimir Putin, di incontrare personalmente il capo di Stato dell'Ucraina, Volodymir Zelensky, per «coronare» i recenti progressi compiuti nei negoziati a livello di delegati.

In una conversazione telefonica con il presidente russo, Erdogan ha descritto i negoziati tra i rappresentanti di Mosca e Kiev tenutisi martedì scorso a Istanbul come costruttivi e incoraggianti come una speranza di pace martedì scorso, ha detto la presidenza turca in una dichiarazione pubblicata su Twitter.

19:11: Il primo ministro ucraino, Denis Shmigal, ha accusato la Russia di voler provocare «una crisi alimentare» a livello globale, dopo aver provocato un'altra energia e nel quadro dell'invasione del suo paese vicino.

«Le intenzioni della Russia sono ovvie. Dopo la crisi energetica causata dalla Russia alla fine dello scorso anno e all'inizio di quest'anno in Europa e nel mondo in generale, il loro compito ora è quello di provocare una grande crisi alimentare nel mondo», ha detto.

19:09: Le autorità ucraine hanno riferito che 86 ucraini sono stati liberati dall'esercito russo sulla base di un nuovo

di prigionieri.

I liberati sono ora in un luogo sicuro e le loro vite non sono in pericolo, come spiegato dal vicedirettore dell'Ufficio della Presidenza dell'Ucraina, Kirilo Tymoshenko, sul suo canale Telegram.

18:28: Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che più di 30 nazioni si sono unite al paese nordamericano vantaggio delle riserve nazionali petrolifere nel tentativo di risolvere i mercati mondiali dell'energia spaventati dalle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina.

18:00: L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha stimato a 53 il numero di siti del patrimonio culturale ucraino danneggiati a seguito dell'invasione russa del territorio.

Tra gli edifici danneggiati ci sono 29 chiese, 16 edifici storici, quattro musei e quattro monumenti, come ha spiegato il Direttore Generale per la Cultura dell'UNESCO, Ernesto Ottone, in una conferenza stampa.

17:20: La Germania ha approvato la consegna di 56 carri armati da combattimento in Ucraina, secondo un portavoce del Ministero della Difesa tedesco alla CNN.

I carri armati, che sono del tipo Pbv 501, provengono dall'esercito della Germania Est dell'epoca della Guerra Fredda ed erano stati venduti alla Svezia, per poi rivenderli alla Repubblica Ceca, che li consegnerà in Ucraina, secondo il ministero.

17:10: L a Unione europea (UE) ha esortato la Cina a «non guardare dall'altra parte» e «aiutare a fermare» la guerra in Ucraina, in occasione del vertice che le due parti hanno tenuto in videoconferenza.

«Chiediamo alla Cina di aiutare a fermare la guerra in Ucraina. La Cina non può guardare dall'altra parte a questa violazione del diritto internazionale», ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in una conferenza stampa dopo l'incontro virtuale con il primo ministro cinese Li Keqiang e il suo presidente, Xi Jinping.

17:00: L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha chiesto che i suoi specialisti siano autorizzati a visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Interfax, secondo le informazioni fornite da Reuters.

16:30: Il governo ucraino ha riferito l'apertura di nove corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili dalle città di Mariupol, Energodar, Berdyansk, Melitopol, Rubizhne, Nizhnee, Severodonetsk, Popasna e Lysychansk.

16:00: Oleksandr Motuzyanyk, portavoce del Ministero della Difesa ucraino, ha rifiutato di commentare le accuse russe sull'attacco degli elicotteri ucraini a una base di carburante nella città russa meridionale di Belgorod.

«Vorrei sottolineare che l'Ucraina sta conducendo un'operazione difensiva contro l'aggressione russa sul territorio dell'Ucraina», ha detto in un comunicato televisivo. «Ciò non significa che l'Ucraina debba essere responsabile di ogni errore di calcolo o evento o catastrofe che si verifica sul territorio della Federazione Russa. Non è la prima volta che assistiamo ad accuse del genere. Pertanto, non confermerò né smentirò queste informazioni», ha detto.

15:30: La Russia ha dichiarato che non inizierà a interrompere la fornitura di gas ai «paesi non amici» immediatamente sotto un nuovo decreto che richiede il pagamento in rubli dal 1° aprile.

15:20: Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin «non è ben informato» dell'evoluzione del conflitto militare in Ucraina.

Scholz ha dichiarato in un podcast di politica tedesca che i servizi di sicurezza russi potrebbero «nascondere molte verità» alla Russia, come il numero di militari che hanno perso la vita dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio.

15:10: L'ONG Amnesty International (AI) ha denunciato che le «tattiche crudeli di guerra d'assedio» utilizzate dalle truppe russe in Ucraina e caratterizzate da «attacchi indiscriminati contro aree densamente popolate» stanno provocando «uccisioni illegali di civili» nel territorio.

In una dichiarazione, l'organizzazione ha osservato che questi attacchi includono «l'interruzione dei servizi di base, i tagli alle comunicazioni e la distruzione delle infrastrutture civili», nonché «restrizioni sull'accesso ai farmaci e alle cure mediche».

«Nelle ultime settimane, le forze russe hanno usato armi con effetti intrinsecamente indiscriminati, come munizioni a grappolo e armi a bassa precisione con effetti su vaste aree, (...) in attacchi su aree densamente popolate», ha detto AI.

15:00: Il sindaco di Chernihiv ha denunciato che i bombardamenti russi hanno distrutto il reparto di oncologia di un ospedale cittadino, pochi giorni dopo che la Russia aveva detto che avrebbe «ridotto drasticamente» il suo assalto militare.

«Alcuni proiettili hanno colpito direttamente l'ospedale regionale e uno degli edifici ospedalieri, l'unità di oncologia, è stato completamente distrutto. Tre persone sono rimaste gravemente ferite», ha detto alla CNN il sindaco Vladyslav Atroshenko.

14:30: Il numero di rifugiati in partenza dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa è già di circa 4,1 milioni, secondo i dati delle Nazioni Unite, che stimano anche 6,5 milioni di persone che hanno lasciato le loro case ma sono ancora in territorio ucraino.

In totale, più di 10 milioni di persone sono state sfollate a causa del conflitto e quasi 2,4 milioni di loro hanno attraversato il confine con la Polonia, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

14:20: Due elicotteri ucraini hanno bombardato un serbatoio di benzina sul territorio russo nella città di Belgorod, in Russia occidentale, a circa 40 km dal confine ucraino, ha riferito il governatore locale.

Se confermato, il raid di Belgorod sarebbe la seconda operazione in elicottero di Kiev, a seguito di un tentativo di penetrare nelle difese aeree russe intorno alla città assediata di Mariupol, sulla costa ucraina del Mar d'Azov.

13:50: Russia e Ucraina hanno ripreso i colloqui di pace in videoconferenza, hanno confermato i negoziatori di entrambe le parti.

13:48: Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha annunciato, dopo aver incontrato le autorità ucraine e russe, che visiterà l'ex centrale nucleare di Chernobyl, teatro dei combattimenti dopo l'inizio dell'offensiva russa contro l'Ucraina più di un mese fa.

Grossi ha spiegato su Twitter che guiderà una «missione di assistenza e supporto» a queste strutture, teatro nel 1986 del più grande disastro atomico della storia.

13:30: Circa 2.000 civili sono su autobus di evacuazione diretti dalla città costiera di Berdyansk a Zaporizhzhia, controllati dal governo ucraino, che trasportano gli sfollati dalla città assediata di Mariupol.

«Il convoglio di evacuazione è partito da Berdyansk per Zaporizhzhia», ha detto il consiglio comunale di Mariupol in una dichiarazione su Telegram. «Molti veicoli privati si sono uniti ai 42 autobus scortati dai veicoli della Croce Rossa e del SES (State Emergency Service). Oggi ci aspettiamo l'arrivo di un numero record di residenti di Mariupol».

13:03: L'esercito ucraino ha stimato in «circa 17.700" i soldati russi uccisi in combattimento dall'inizio della guerra scatenata il 24 febbraio dall'ordine di invasione dato dal presidente della Russia, Vladimir Putin.

12:54: Le truppe russe stanno lasciando Chernihiv (Chernihiv), a nord di Kiev, come dichiarato dal governatore della regione, Vyacheslav Chaus, che ha assicurato su Telegram di non conoscere le ragioni di questo ritiro, annunciato questa settimana dalle autorità russe.

12:30: La Croce Rossa Internazionale ha dichiarato che non è ancora confermato che l'evacuazione della città assediata di Mariupol, nel sud dell'Ucraina, possa essere effettuata questo venerdì, ha detto un portavoce dell'organizzazione a Ginevra.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha indicato che la sua squadra sul campo ha tre veicoli e nove truppe a Zaporiyia per dirigersi a Mariupol.

«La nostra speranza è che possiamo iniziare ancora oggi l'operazione di evacuazione. È una strada molto lunga» tra Zaporiyia e Mariupol, ha detto.

12:10: Il bilancio delle vittime nell'attacco di martedì alla sede dell'amministrazione regionale della città ucraina di Mikolaiv, nel sud del paese, ammontava a 28, secondo il Servizio di emergenza statale dell'Ucraina (SES).

Parlando all'agenzia ucraina Ukrinform, Ilyana Patsyuk, portavoce del SES, ha specificato che alle 10.50 del mattino del 1 aprile, il saldo provvisorio dell'attacco missilistico russo che ha colpito e distrutto il quartier generale dell'amministrazione regionale è di 28 morti.

11:10: Le forze russe non hanno permesso ai soccorsi di raggiungere la città assediata di Mariupol, ha detto venerdì un consigliere del sindaco della città, e rimane difficile per i residenti intrappolati lasciare la città.

«La città è ancora chiusa all'ingresso ed è molto pericoloso partire con il proprio veicolo. Inoltre, da ieri, gli occupanti (russi) non hanno categoricamente permesso a nessun aiuto umanitario, anche il più piccolo, di entrare in città», ha detto Petro Andriushchenko in una dichiarazione su Telegram.

11:00: Il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato che il suo Paese invierà veicoli corazzati Bushmaster in Ucraina, in risposta alla richiesta fatta giovedì dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per difendere il suo territorio dall'invasione russa.

«Li invieremo sul nostro C-17 (aereo) per assicurarci che possano essere lì per supportare», ha annunciato Morrison, senza specificare il numero di questi veicoli o la data di spedizione.

8:30: Le autorità ucraine hanno alzato questo venerdì a più di 150 il numero di bambini morti nel Paese dall'inizio dell'invasione russa, innescata il 24 febbraio per ordine del presidente della Russia, Vladimir Putin.

La Procura ucraina ha indicato in un messaggio sul suo account Telegram che ad oggi sono state confermate le morti di 153 bambini e ha aggiunto che più di 245 sono rimasti feriti.

«Sono in corso lavori per determinare il numero di vittime di bambini nelle aree di ostilità attive e nelle aree temporaneamente occupate dal nemico, in particolare a Mariupol e in alcune aree delle regioni di Kiev, Chernigov e Luhansk», ha detto.

8:00: Un'unità militare dell'esercito siriano con circa 300 soldati è arrivato in Russia questo giovedì dalla Siria per ricevere un addestramento militare prima di essere inviato in Ucraina, come spiegato a condizione di anonimato un reclutatore, come riportato dal quotidiano 'The New York Times'.

Secondo questa fonte, i russi vogliono reclutare 16.000 siriani per la guerra in Ucraina con specifiche condizioni di età e peso - uomini tra i 20 e i 45 anni che pesano dai 50 ai 90 chili - dando la preferenza a coloro che hanno esperienza di combattimento.

Inoltre, avrebbero ricevuto uno stipendio compreso tra $1.000 e $2.000 al mese e, se fossero morti al fronte, sarebbero stati promessi che le loro famiglie avrebbero ricevuto $2.800, più $600 al mese per un anno.

7:30: Il Giappone non pagherà i suoi acquisti di gas dalla Russia in rubli, ha detto questo venerdì il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, dopo aver vinto l'ultimatum del paese in modo che i suoi acquirenti «ostili» lo paghino in valuta locale o affrontino la sospensione dei contratti.

«Come concordato nella riunione straordinaria dei ministri dell'Energia del G7, ci rifiutiamo», ha detto Kishida venerdì alla domanda sul pagamento in rubli richiesto da Mosca in una sessione parlamentare.

L'amministratore delegato giapponese, che non ha fornito alcuna informazione sullo stato dei suoi contratti energetici con la Federazione Russa, ha sottolineato che i negoziati sulla questione erano ancora aperti e ha detto che avrebbe preso «misure appropriate», senza fornire ulteriori dettagli.

7:00: Il bilancio delle vittime dell'attacco effettuato martedì dalle forze russe contro il principale edificio amministrativo della città ucraina di Mikolaiv è stato di circa 25, come confermato questo venerdì dal Servizio di emergenza statale.

«Alle 7 del mattino (ora locale) del 1 aprile, a seguito dell'impatto di un razzo nemico sull'edificio dell'amministrazione regionale di Mikolaiv, sono state perse 24 vite», ha detto l'agenzia in un messaggio sul suo account Facebook.

Così, ha spiegato che gli operatori di ricerca e soccorso hanno finora recuperato 23 corpi dalle macerie, mentre uno dei feriti è morto in seguito in un ospedale. «Il lavoro continua instancabilmente», ha detto.

6:30: Le forze armate ucraine hanno assicurato che le truppe russe stanno cercando di formare «amministrazioni di occupazione» nelle province di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e nella città di Kherson, dove le forze ucraine avrebbero «preso il controllo» di un massimo di undici insediamenti.

«Il nemico russo continua a bloccare la città di Kharkiv, lanciando bombardamenti di artiglieria per distruggere le infrastrutture e le aree residenziali della città. Nell'area a sud della città di Izium, il nemico russo sta cercando di spezzare la resistenza dei difensori ucraini», hanno anche sottolineato nello stesso rapporto.

Hanno anche riferito che «l'assalto continua» alla città di Mariupol e che in direzione dell'insediamento di Alexandrovka nell'area di Mikolaiv «l'esercito russo sta cercando di compiere azioni offensive».

5:45: Il presidente georgiano Salome Zourabichvili ha affermato che la Georgia si unirà a tutte le sanzioni finanziarie imposte dall'Occidente contro la Russia, dopo l'annuncio del presidente ucraino Volodymir Zelensky di cessare il suo ambasciatore nel paese.

Secondo Zurabishvili, la Georgia parteciperà a tutte le sanzioni finanziarie internazionali contro la Russia, che influenzeranno l'economia del paese, come registrato dall'agenzia di stampa Ukrinform e dalla CNN confermato. Inoltre, ha anche assicurato che Tbilisi attualmente sostiene tutte le risoluzioni internazionali create a sostegno dell'Ucraina.

5:00: Almeno 1.458 persone sono state evacuate da Mariupol e diverse città della regione di Zaporizhzhia lungo tre corridoi umanitari concordati giovedì, ha riferito il vice primo ministro ucraino Irina Vereschuk.

«Il 31 marzo, 1.458 persone sono arrivate a Zaporizhzhia in tre corridoi umanitari hanno concordato il proprio trasporto. Di questi, 631 residenti di Mariupol e 827 delle città della regione di Zaporizhzhia», ha spiegato Vereschuk sul suo account Facebook.

Vereschuk ha anche riferito che «50 auto private e un autobus con bambini» hanno lasciato la città di Energodar. Hanno superato tutti i posti di blocco e hanno raggiunto Zaporizhzhia», ha aggiunto.

4:15: L'Ucraina ha assicurato che le truppe russe hanno distolto la loro attenzione da Kiev per concentrarsi su Mariupol.

Le truppe russe hanno finora abbandonato l'occupazione di Kiev e ora si stanno concentrando sull'assalto al porto di Mariupol sul Mar d'Azov, secondo un rapporto diffuso questa mattina dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine.

«Il nemico, che ha subito perdite significative nel personale e nelle attrezzature, non è riuscito a bloccare e catturare la città di Kiev. Gli occupanti sono stati costretti ad abbandonare temporaneamente questo compito», afferma la parte dell'esercito ucraino, pubblicata alla fine del trentaseiesimo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina.

03:36: Il Ministero della Difesa britannico ha assicurato che la Russia sta ridistribuendo le truppe dalla Georgia all'Ucraina e ha spiegato che tra 1.200 e 2.000 delle sue forze sono state riorganizzate in tre gruppi di battaglioni tattici.

Lo ha confermato l'Intelligence britannica nel suo profilo Twitter ufficiale, dove ha specificato che questa azione di Mosca, che cerca di «rafforzare la sua invasione nel Paese», è «un'indicazione delle perdite inaspettate» che ha subito dall'inizio dell'invasione.

03:17: Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha retrocesso due generali per «aver violato il giuramento militare di lealtà al popolo ucraino», sulla base dello statuto disciplinare delle forze armate.

Zelensky ha annunciato nel suo consueto discorso serale rilasciato dalla presidenza ucraina di aver preso una tale decisione riguardo agli «antieroi». Ora non ho tempo per occuparmi di tutti i traditori. Ma a poco a poco tutti saranno puniti».

02:24: Un'opera russa ha annunciato giovedì la cancellazione di un concerto della star lirica Anna Netrebko per i suoi commenti sull'intervento militare lanciato da Mosca nella vicina Ucraina.

Il soprano cinquantenne, che vive nella capitale austriaca, Vienna, ha «condannato» l'operazione mercoledì dopo essere stato costretto, come altri artisti russi in Europa e negli Stati Uniti, a prendere posizione. Il Novosibirsk Opera House in Siberia ha cancellato un concerto che era previsto lì il 2 giugno.

01:34: Le autorità russe hanno confermato che questo venerdì verrà allestito un corridoio umanitario dalla città portuale di Mariupol a quella di Zaporizhzhia, rispondendo così alle richieste dei governi di Francia e Germania.

«Su richiesta personale del presidente della Francia (Emmanuel Macron) e del ministro degli Esteri tedesco (Olaf Scholz) al presidente della Russia, Vladimir Putin, dalle 10 del mattino ora locale del 1 aprile, le forze armate russe riapriranno un corridoio umanitario da Mariupol a Zaporizhzhia», ha spiegato il capo della Difesa Nazionale Russa, il colonnello Mikhail Mizintsev.

01:15: La direttrice della comunicazione della Casa Bianca Kate Bedingfield ha dichiarato giovedì che gli Stati Uniti hanno prove dell'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin è stato «un disastro strategico» per la Russia. Ha anche aggiunto che Mosca dovrà affrontare più sanzioni.

«Lo stesso Putin ha detto che queste sanzioni hanno imposto costi senza precedenti all'economia russa, e il nostro ruolo è continuare a rafforzare l'Ucraina sul campo di battaglia», ha detto il funzionario Usa nella redazione della Casa Bianca.

00:58: Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha lanciato un appello ai paesi che formano il G20 per riconsiderare la partecipazione della Russia al prossimo vertice dopo che gli Stati Uniti e molti dei suoi alleati hanno messo sul tavolo la possibilità di espellere Mosca nel quadro dell'invasione di Ucraina.

00:45: le truppe di Vladimir Putin hanno ucciso 148 bambini durante bombardamenti e attacchi aerei, hanno sparato 1.370 missili e ne hanno distrutti 15 aeroporti ucraini dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio, come riportato giovedì dal Ministero della Difesa dell'Ucraina.

In una dichiarazione, quel portafoglio ha aggiunto che più di 10 milioni di ucraini sono fuggiti dalle loro case.

Notizie in sviluppo...

