INE ha ordinato la rimozione di recinzioni spettacolari e dipinte a favore di AMLO per la revoca del mandato

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

La Commissione reclami e reclami dell'Istituto elettorale nazionale (INE) ha ordinato questo venerdì di ritirare più di 600 annunci a favore del presidente Andrés Manuel López Obrador in 30 stati del paese entro le prossime 72 ore, perché rappresentano la propaganda proibita all'interno del quadro del divieto della consultazione popolare della revoca del mandato.

La consigliera Adriana Favela ha sottolineato in una sessione speciale che questa risoluzione è stata presa in seguito alle denunce presentate dal PRI, PAN, PRD e MC contro questa propaganda, che hanno attribuito a Morena, all'associazione civile «Let Democracy Follow» e ai funzionari, come hanno detto. cercano di influenzare i cittadini che domenica prossima, 10 aprile, votano un «sì» per AMLO per rimanere in carica fino al 2024.

Si tratta di 183 pubblicità spettacolari, 18 casi di propaganda di poster attaccati a recinzioni, 354 recinzioni dipinte, 74 casse di tela collocate in luoghi diversi e cinque annunci pubblicitari in unità di trasporto.

Inoltre, hanno dato al sistema di trasporto collettivo della metropolitana di Città del Messico (STC) un massimo di 48 ore per rimuovere la propaganda posta sulle recinzioni perimetrali del coordinamento della manutenzione sistematica della stazione Constitución 1917.

Foto: Cuartoscuro Graciela López | Graciela López

Egli ha sottolineato che la paternità o l'origine delle risorse utilizzate per l'attuazione di questa propaganda non è nota, il che potrebbe essere un'insolita strategia pubblicitaria volta a vietare il processo di revoca del mandato.

(Foto: Coparmex)

Il 79,3% dei messicani è a conoscenza della consultazione popolare sulla revoca del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, che sarà organizzata dall'Istituto elettorale nazionale (INE) domenica prossima il 10 aprile, secondo un sondaggio condotto dalla società & nbsp; Factometrico.

Di fronte alla domanda: sei a conoscenza della consultazione sulla revoca del mandato in Messico? Quasi otto cittadini su 10 hanno dichiarato di sì di essere consapevoli.

A proposito di quanto sia probabile che voterò nella consultazione, di cui erano a conoscenza, il 68,8% ha risposto che è «molto probabile».

Pur essendo consapevoli e rispondendo a «molto probabilmente», la loro quota in termini reali era del 54,5%.

A questo proposito, FactoMétrica, sondaggista dedicato alle questioni elettorali e agli studi di opinione, ha affermato che questa percentuale «non è una previsione» ma «la risposta espressa dagli intervistati» e ha ricordato che la partecipazione stimata di alcuni accademici è solo del 27%.

Nel frattempo, il 46,8% concorda sul fatto che AMLO dovrebbe far revocare il suo mandato a causa della perdita di fiducia, e il 53,2% vuole che il suo mandato termini nel 2024.

Secondo l'autorità elettorale, la Revoca del Mandato «è lo strumento di partecipazione richiesto dai cittadini per determinare la conclusione anticipata nell'esecuzione della persona che detiene la Presidenza della Repubblica, sulla base della perdita di fiducia».





CONTINUA A LEGGERE: