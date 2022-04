Il senatore Germán Martínez si è scagliato contro AMLO per dichiarazioni sulle serie di droghe: «È inutile e non confortante»

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Il senatore del gruppo plurale Germán Martínez Cázares ha criticato le dichiarazioni del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) in cui ha accusato quella serie che espongono storie legate al traffico di droga in Messico da una piattaforma di streaming dove «sono mondi rosei dipinto».

In una conferenza stampa, Martínez Cázares ha accusato l'amministrazione López Obrador di «strizzare il pacchetto» su una piattaforma di streaming, che ha definito «inutile», poiché, secondo le sue dichiarazioni, «non consola le vittime».

«Incolpare i media, in fin dei conti è un mezzo, perché è far scivolare il fascio delle condoglianze; un governo che non si occupa delle vittime è inutile, una procura che non si occupa delle vittime è inutile, così semplice. La prima condizione per uno Stato efficace nella lotta contro la criminalità è che danneggi la morte di messicani e messicani che stanno morendo vittime di violenza», ha detto il senatore.

Germán Martínez ha reagito alle dichiarazioni di AMLO sulle serie di farmaci (Foto: Screenshot)

Durante la sua conferenza stampa mattutina del 31 marzo, López Obrador ha assicurato che la sua amministrazione ha compiuto sforzi per prevenire l'aumento del consumo di droghe. Inoltre, ha insistito sul fatto che il consumo non si limita solo alle questioni sanitarie, poiché la produzione e il traffico generano anche violenza nella Repubblica, con i giovani che sono uno dei settori più colpiti.

«Affrontiamo questi temi in questo modo, apertamente, perché se non tutto viene gestito in serie, dove dipingono persino mondi rosei, bande criminali, trafficanti di droga, con attori, uomini, belle donne; residenze, auto di ultimo modello, gioielli, abiti di marca, potere, come sottomettono le autorità e quel mondo di serie , ma questo non si conosce un altro e fa molto male, la distruzione soprattutto dei giovani e stiamo parlando di migliaia di morti», ha detto López Obrador.

Allo stesso modo, l'amministratore delegato ha sottolineato che il 75% degli omicidi intenzionali registrati nel paese sono legati alla criminalità organizzata, essendo questo un altro dei principali problemi nel sollevare la discussione sulla legalizzazione dell'uso ricreativo della marijuana.

AMLO si è lanciata contro le serie che ritraggono il traffico di droga in Messico (Foto: Instagram/ @Narcos)

Tuttavia, l'amministratore delegato ha negato che i comitati specializzati esentano la considerazione di tale ammissibilità per uso medico, dal momento che, ha osservato, sono stati rilevati diversi insabbiamenti di droghe sintetiche con richieste da parte dei laboratori.

«Ma non succede così. Le droghe sintetiche sono state sequestrate e vanno nei laboratori e sono persino percorsi per presumibilmente fornire queste sostanze in diverse regioni del paese. E non ci sono laboratori, sono case private», ha detto.

Secondo il rapporto del Segretario alla Difesa (Sedena), la cocaina è la principale droga che «si muove» in Messico, principalmente dall'America centrale e meridionale.

Dal 2018 al 2022 sono stati confiscati 73.834 chilogrammi di cocaina (Foto: EFE/Jacinto Canek/Archive)

Il capo dell'agenzia, Luis Cresencio Sandoval, ha dichiarato che dal 2018 al 2022 sono stati confiscati 73.834 chilogrammi per un valore di poco più di 19.503 milioni di pesos. Nel frattempo, gli anni con il più alto record di sequestri sono stati tra il 2019 e il 2020, con 19.931 e 27.712 chilogrammi rispettivamente.

Per quanto riguarda il traffico di precursori e sostanze chimiche per la creazione di droghe sintetiche, come fentanil, anfetamine e metanfetamine, nonché LSD, si è scoperto che provenivano principalmente dal continente asiatico, e vengono trasportati via mare, arrivando ai porti messicani di Lazaro Cardenas, Michoacán , Mazatlan, Sinaloa e Manzanillo, Colima.

