Il prezzo del pollo e delle verdure continua a salire: come influisce sull'economia e come può essere risolto?

Foto de archivo. Un vendedor cobra dinero en un puesto en el mercado de Surco en Lima, Perú, 31 de agosto de 2018. REUTERS / Mariana Bazo

Negli ultimi mesi, si è registrato un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Ora, il paniere base è aumentato a S /1.500 suole. Inoltre, l'arresto indeterminato dei vettori merci sta mettendo a repentaglio l'offerta di mercati al dettaglio in varie città del paese.

Questo aumento dei prezzi si verifica quando l'inflazione nel paese sta raggiungendo livelli che non sono stati percepiti per decenni. Secondo l'economista e analista politico Miguel Santillana, i dati dell'Istituto nazionale di statistica e informatica (INEI) indicano che:

«Il tasso di inflazione nazionale per marzo è 1,5, il più alto degli ultimi 10 anni. L'inflazione cumulativa negli ultimi 12 mesi, da marzo 2021, è del 7,46: anche la più alta degli ultimi 10 anni. Se si analizza solo per la città di Metropolitan Lima, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è 1,48, l'inflazione più alta in 26 anni. Lo stesso vale per l'IPC di Lima (regione), che è 6,83: una cifra che non si vedeva da più di 20 anni».

PREZZI DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Il prezzo del pollo è aumentato gradualmente, lentamente, ma in alcune regioni raggiunge cifre superiori alle suole S/15. Secondo il Bollettino di marketing e prezzi degli UCCELLI - marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Agrario e dell'Irrigazione (Midagri), questo giovedì 31 marzo, «il pollo standing è stato venduto a S/6.87 per chilogrammo, aumentando di dieci centesimi rispetto a ieri; non potendo vendere l'importo totale offerto».

Così, l'economista Jorge Carrillo Acosta sottolinea che l'aumento in Perù è una conseguenza diretta dell'aumento internazionale di mais e grano.

«Quando è iniziata la pandemia c'è stato un problema di approvvigionamento, perché eravamo tutti confinati in casa e quindi la stessa cifra non è stata venduta. Ma quando le restrizioni finiscono c'è stata una domanda eccessiva globale e questo ha fatto salire alle stelle il prezzo del mais. Ed era normale a causa del contesto della pandemia, ma si prevedeva che si normalizzasse nel 2022. Tuttavia, con la questione dell'Ucraina e della Russia, il problema è stato nuovamente fatto esplodere, perché Russia e Ucraina sono tra i primi 5 produttori di mais al mondo, sono conosciuti come il granaio d'Europa «, ha sottolineato a questo media.

Secondo il bollettino Midagri, negli ultimi sette giorni, il prezzo nei mercati al dettaglio è stato S/ 10.53 suole. Tuttavia, il 30 marzo ha visto un aumento delle suole S/1,39, che costano S/11,92 per chilo di pollo.

Nel caso delle verdure, l'aumento medio dei prezzi è del 107%, secondo il Rapporto sul reddito e sui prezzi nel GRANDE MERCATO ALL'INGROSSO DI LIMA del Distretto di Midagri.

In questo caso, ha fortemente influenzato l'aumento del prezzo internazionale del petrolio, che «a un certo punto era di quasi $150 al barile», secondo Carrillo Acosta. Attualmente, questo idrocarburo sarebbe scambiato a $100, ma continua a rimanere a un prezzo più alto rispetto allo scorso anno.

«In Perù siamo importatori netti, l'80% del petrolio che consumiamo è importato. Il prezzo internazionale ci colpisce molto perché aumenta il prezzo della benzina, del diesel e di altri derivati del GPL. Ciò rende più costoso portarti, ad esempio, cipolle da Arequipa a Lima o portare limoni da Piura a Lima o portare verdure da Huancayo Jauja a Lima», ha spiegato l'economista.

Anche i fattori climatologici influenzano la situazione, ma in modo secondario.

AZIONE GOVERNATIVA

Data questa situazione, il governo ha disposto per tre mesi di incorporare benzina a 84 e 90 ottani e gasohol a 84 ottani nel Fondo di stabilizzazione dei prezzi dei combustibili petroliferi (FEPC). È stato inoltre incorporato, fino alla fine di aprile, in Diesel 2 e Gas di petrolio liquefatto (GPL) alla rinfusa.

«Ma questo non è un sussidio diretto. Ciò che fa è abbassare il prezzo al quale il produttore acquista dall'importatore. Ma questo non si tradurrà necessariamente nel prezzo che vendi al grossista o al rivenditore. Non vi è alcuna garanzia che questa riduzione dei sussidi raggiunga il consumatore «, ha affermato Carrillo Acosta.

L'economista sostiene che il governo dovrebbe concentrarsi sul miglioramento della quantità di reddito che ricevono i cittadini peruviani e la qualità dell'occupazione. Le condizioni di lavoro e l'informalità nel Paese sono più sfavorevoli rispetto agli anni precedenti la pandemia di COVID-19.

«Prima della pandemia, il reddito medio del peruviano, secondo l'INEI, nel dicembre 2019, era di quasi S/1.600 suole. Ora sono circa 1450 soli. Inoltre, abbiamo già quasi l'80% di informalità», ha aggiunto.

Tuttavia, le discrepanze all'interno del gabinetto dei ministri renderebbero difficile questa possibilità. Miguel Santillana afferma che il ministro dell'Economia, Oscar Graham, viene trascurato in più occasioni. Ad esempio, l'eliminazione dell'outsourcing dei servizi, da parte del Ministero del lavoro e della promozione dell'occupazione (MTPE), secondo l'economista, si è verificato senza consultare il MEF.

«La posizione del ministro dell'Economia è una delle più deboli degli ultimi 30 anni ed è estremamente pericolosa perché ricorda il ministro dell'Economia di Alan Garcia», ha detto.

Pertanto, sostiene che quello che il governo di Pedro Castillo deve fare prima è «avere un nord chiaro», poi «mettere persone capaci in posizioni chiave, non riempire lo Stato di sostenitori del governo e non fare accordi sporchi sotto il tavolo».

SCENARI PROBABILI

La grande domanda per le famiglie è «quando sarà risolta la questione?» Jorge Carrillo Acosta sostiene che ci restano ancora mesi in cui l'economia familiare sarà colpita.

«Quello che ci si aspetta è che almeno quest'anno questi prezzi ci accompagneranno. Speriamo che nella seconda metà, da luglio in poi, i prezzi internazionali di petrolio, mais, grano, olio di soia e altri input generali possano iniziare a scendere. Già per la prima metà del 2023 potremmo parlare di normalizzazione, ma per ora questo problema ci colpirà da molto tempo», ha detto.

