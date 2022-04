Il Perù e i paesi che dovrà affrontare se supererà il Qatar 2022: Francia, Danimarca e Tunisia

La nazionale peruviana, se vincesse il ripescaggio il 13 giugno, potrebbe avere l'opportunità di giocare la rivincita ai Mondiali del 2022 in Qatar . Nel recente sorteggio per la massima festa di calcio, il Perù potrebbe essere nel gruppo D composto da Francia, Danimarca e Tunisia. Precisamente, i «bleus» e i danesi erano rivali del bicolore in Russia 2018

L'evento si è tenuto venerdì 1 aprile presso l'Exhibition and Congress Centre di Doha , la capitale del Qatar, che ospita il torneo. Poiché appartenevano al vaso 1, i francesi furono i primi a sapere in quale gruppo sarebbero stati inseriti. A proposito, Didier Deschamps, l'ultimo allenatore campione del torneo, era incaricato di guidare e presentare la tanto attesa Coppa del Mondo.

Ora, l'unico modo per garantire la loro presenza nel torneo che ospita le migliori squadre del mondo sarà il 13 giugno dalle 13:00 (ora peruviana), quando affronteranno il vincitore della partita tra Australia ed Emirati Arabi Uniti (7 giugno) in un unico duello. Questa sarebbe la sesta partecipazione del «bicolore» in una coppa del mondo dopo essere stato presente in Uruguay 1930, Messico 1970, Argentina 1978, Spagna 1982 e Russia 2018.

Secondo Eduardo Combe, gli scenari in cui potrebbero giocare Perù, Emirati Arabi Uniti o Australia saranno i seguenti: Lusail Stadium a Lusail 974, Education City Stadium a, Al Jonoub Stadium di Al-Wakrah, tutti nella capitale del Qatar. Inoltre, ha anche menzionato le date in cui si giocheranno le partite del gruppo D.

DATE DEL QATAR GRUPPO D 2022:

Martedì 22 novembre Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti contro Francia

Sabato 26 novembre Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti contro Tunisia

Mercoledì 30 novembre Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti contro Danimarca

Pedro Gallese es el actual capital de la selección peruana tras la ausencia de Paolo Guerrero.| Foto: FPF

COSÌ SI SONO FORMATI I GRUPPI DELLA COPPA DEL MONDO QATAR 2022:

GRUPPO A

- Qatar

- L'Ecuador

- Senegal

- Paesi Bassi

GRUPPO B

- Inghilterra

- L'Iran

- Stati Uniti

- Scozia, Galles o Ucraina

GRUPPO C

- Argentina

- Arabia Saudita

- Messico

- Polonia

GRUPPO D

- Francia

- Perù, Australia o Emirati Arabi Uniti

- Danimarca

- Tunisia

GRUPPO E

- Spagna

- Costa Rica o Nuova Zelanda

- Germania

- Giappone

GRUPPO F

- Belgio

- Canada

- Marruecos

- Croazia

GRUPPO G

- Brasile

-Serbia

- Svizzera

- Camerun

GRUPPO H

- Portogallo

- Ghana

- L'Uruguay

- Repubblica di Corea

«HAYYA HAYYA» È STATA PRESENTATA COME CANZONE UFFICIALE DEL QATAR 2022

Hayya Hayya (Better Together), o «Better Together» in spagnolo, è il nome scelto per la musica che verrà suonata durante la Coppa del Mondo, una competizione che si terrà per la prima volta alla fine dell'anno: dal 21 novembre al 18 dicembre. La canzone è stata vista sul palco questo venerdì 1 aprile ed è una collaborazione tra Trinidad Cardona, Davido e Aisha.

«Questa canzone, che riunisce voci provenienti da tutte le Americhe, dall'Africa e dal Medio Oriente, simboleggia come la musica e il calcio possano unire il mondo», ha dichiarato Kay Madati, Chief Commercial Officer della FIFA. «Come parte della nuova strategia musicale della FIFA, la colonna sonora includerà diversi brani che immergeranno i fan nell'atmosfera della Coppa del Mondo come mai prima d'ora.

