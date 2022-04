Il Napoli cercherà il vantaggio della Serie A contro l'Atalanta: Ospina e Muriel promettono di essere protagoniste

Luis Fernando Muriel e David Ospina, che si sono recentemente concentrati con la squadra colombiana per affrontare la chiusura delle qualificazioni sudamericane, si incontreranno di nuovo domenica 3 marzo, in quella che si preannuncia la partita più attraente di una nuova giornata in Serie A, Atalanta contro Napoli.

Entrambi arriveranno all'impegno dopo il colpo d'animo di aver esaurito le quote ai Mondiali di calcio del Qatar 2022, ma con la convinzione di fare del loro meglio viste le particolari esigenze dei loro club. L'Atalanta, ad esempio, è quinta in classifica, ma punta ad almeno un posto in più per qualificarsi alla Champions League. Intanto il Napoli è secondo, a tre punti dal Milan, quindi giocherà tutto in modo che lo svantaggio con la squadra rossonero non aumenti.

La squadra azzurra, che non vince uno scudetto dal 1990, guidata da Diego Armando Maradona, sarà quella nel momento migliore: ha vinto due vittorie online. La cosa migliore, però, sarà avere Ospina a guardia del portico: il giocatore del caffè ha 11 partite senza ricevere gol, il miglior punteggio in questa stagione nel campionato italiano e uno dei 10 migliori del vecchio continente. La sua squadra ha anche la recinzione meno sconfitta, con 22 punti contro.

Quanto a Muriel, non ha avuto il meglio delle sue stagioni a causa degli infortuni. Tuttavia, gli ultimi impegni sono stati decisivi per la squadra bergamasca: nelle qualificazioni per i quarti di finale di Europa League, battendo il Bayer Leverkusen 4-2 sul tabellone generale, ha riportato con una doppietta. L'uomo nato a Santo Tomás (Atlántico) ha segnato otto gol nella stagione 2021/22 ed è ora chiamato a guidare il fronte offensivo del club, rifornendo Duván Zapata.

La partita Atalanta vs Napoli sarà trasmessa su ESPN alle 8 del mattino (ora colombiana).

Nel confronto con il Napoli, Muriel arriverà motivato, perché meno di dieci giorni fa l'Associazione Italiana Calciatori (Assocalciatori) lo ha scelto come uno dei migliori calciatori di Serie A nella stagione 2021/22.

L'Atalanta, dove l'Atlantico gioca da tre anni, ha annunciato di essere stato scelto nell'undici ideale del calcio italiano la scorsa stagione, e non c'è da meravigliarsi, è stato il terzo marcatore del Calcio, oltre al miglior cannoniere della squadra bergamasca.

Nel set ideale Muriel fa parte del tridente offensivo insieme a Romelu Lukaku, che ha lasciato il Chelsea dopo la sua buona prestazione per l'Inter, e Cristiano Ronaldo, che si è fatto da parte alla Juventus per restituire la squadra dove ha fatto un salto di qualità nel vecchio continente, il Manchester United.

Luis Fernando Muriel, nell'XI ideale del calcio italiano nella stagione 2020/21

Intanto il centrocampo è composto da Nicolò Barella (Inter), Franck Kessie (Milan), Federico Chiesa (Juventus) e il difensore Achraf Hakimi (ex PSG), Stefan de Vrij (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Theo Hernandez (Milan). A sua volta, il miglior portiere è stato Gianluigi Donnarumma.

Vale la pena ricordare che la scorsa stagione, Luis Fernando Muriel ha segnato con 22 gol (e 9 assist) in 36 partite. In questa stagione, sebbene non sia stato altrettanto importante, aggiunge 8 obiettivi

