Il Messico ha guidato il Gruppo C Qatar 2022: quando e dove si giocheranno le loro partite

La fortuna calcistica della nazionale messicana è stata richiamata al Doha Convention Center, in Qatar. Destiny ha stabilito che sarà la terza combinata nel Gruppo C della competizione, insieme ad altre squadre come Polonia, Arabia Saudita e Argentina. Il posto assegnatogli attraverso il sorteggio ha definito i tempi e l'ordine degli avversari che dovrà affrontare nel primo turno prima dell'eliminazione diretta.

Il torneo di calcio più importante del mondo inizierà ufficialmente il 21 novembre 2022, quando le otto squadre che compongono i gruppi A e B vedranno l'attività. In questo senso, la squadra guidata da Gerardo Tata Martino farà il suo debutto durante la seconda giornata di attività, quando affronterà la nazionale polacca.

Quattro giorni dopo, il Messico affronterà il rivale più difficile del gruppo, ovvero l'Argentina. Vale la pena ricordare che sarà la quarta volta nella storia dei Mondiali che i due paesi americani si affronteranno. Infine, i Tricolor chiuderanno la loro partecipazione alla fase a gironi il 30 novembre 2022, quando visiteranno amministrativamente la squadra designata al secondo posto nel gruppo, cioè l'Arabia Saudita.

Así jugará la Selección Mexicana durante la fase de grupos (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

- Messico vs Polonia: stadio Ras Abud Aboud o stadio 974 - martedì 22 novembre 2022 - 10:00 ore ora del Messico centrale (19:00 ore in Qatar).

- Argentina vs Messico: Estadio de Lusail - Sabato 26 novembre 2022 - 13:00 orario Messico centrale (22:00 ore in Qatar).

- Arabia Saudita vs Messico: Stadio Ras Abu Aboud o Stadio 974 - Mercoledì 30 novembre 2022 - 13:00 ore ora del Messico centrale (22:00 ore in Qatar).

Sebbene i programmi siano stati divulgati preliminarmente dalle autorità organizzatrici e dalla FIFA. Alla fine del sorteggio, hanno chiarito che la pianificazione potrebbe subire alcune modifiche che verranno notificate in modo tempestivo. «Il programma aggiornato sarà pubblicato nella FIFA non appena gli stadi e gli orari delle partite saranno stati confermati», hanno annunciato.

Así quedaron los grupos de Qatar 2022 (Foto: FIFA)

Nel caso in cui il Messico riesca a finire nei primi due posti nel Gruppo C, sarà in grado di competere negli ottavi di finale. Se il suo posto di qualificazione è il primo, giocherà il primo turno il 3 dicembre, contro il secondo posto nel settore D, a Rayán. Se diventerà il sub-leader, affronterà il leader del gruppo D il 4 dicembre a Doha.

I possibili rivali in questa fase sono Francia, Danimarca e Tunisia, che hanno già il biglietto assicurato. L'ultimo posto disponibile sarà assegnato a chi vincerà la partita di ripescaggio intercontinentale, ovvero Emirati Arabi Uniti, Australia o Perù.

México y Argentina se han visto las caras en cuatro ocasiones durante la hostoria de los Mundiales (Foto: Omar Torres/AFP)

«Una squadra che già conosciamo molto bene è l'Argentina. Studieremo l'Arabia in modo più dettagliato per comprenderne i punti deboli e i punti di forza, anche se so che è una squadra a cui piace avere la palla. Infine, la Polonia, che la prima cosa che viene in mente è il suo potente attaccante per Lewandowski, ma li analizzeremo anche «, ha dichiarato Gerardo Torrado, direttore sportivo della squadra nazionale messicana.

Ancora una volta, dal 1986, il Messico cercherà di giocare la quinta partita, cioè i quarti di finale. Se ci riusciranno, lo faranno tra il 9 e il 10 dicembre. Le semifinali si giocheranno il 13 e il 14, mentre la partita per il terzo posto sarà il 17. Il gran finale era previsto per domenica 18 dicembre, quando verrà annunciato il paese vincitore della 22a Coppa del Mondo.

