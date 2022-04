Il manager di Al Fateh su Chistian Cueva: «Quello che ha fatto nell'ultima partita con la sua nazionale è stato incredibile»

Il livello mostrato da Christian Cueva è spettacolare con la nazionale peruviana. È lui che gestisce le corde sorprendenti del bicolore con il suo palleggio e ha anche dato un passaggio in gol e martedì scorso, non ha fatto eccezione, dal momento che ha dato un assist in modo che Gianluca Lapadula ha segnato il primo gol contro il Paraguay, che ha portato al bicolore vincendo 2-0 e giocando il ripescaggio contro il vincitore di Australia o Emirati Arabi Uniti per un posto ai Mondiali del Qatar 2022.

Dopo di che, Christian Cueva si sta godendo la sua breve vacanza prima di entrare a far parte di Al Fateh, una squadra del Primo Divisione. Per questo motivo, Infobae ha nuovamente chiamato Hassan Aljaber, membro del consiglio di amministrazione del club saudita, per chiedergli del grande momento del suo giocatore. «Christian deve arrivare in Arabia Saudita l'8 o il 9 aprile, visto che ad aprile la Lega saudita si ferma», ha detto a Infobae.

Il manager di Al Fateh si arrende al talento di Christian Cueva

Sicuramente andare in Arabia Saudita ha favorito Christian Cueva in ogni modo, in quanto lo ha favorito per la continuità, il miglioramento del lavoro fisico (ha assunto un personal trainer) ed è diventato un marcatore. Ciò ha reso «Aladdin» ogni volta che ha rinfoderato il bicolore per romperlo con il suo palleggio, gol e passaggi in gol. Sono finite le critiche dopo aver fallito il suo rigore contro la Danimarca, alla prima della nazionale peruviana ai Mondiali 2018 in Russia. Ed è che coloro che si considerano saggi nel calcio hanno gridato al cielo quando la Cueva ha firmato con Al-Fateh, sminuendo un campionato a causa dell'ignoranza, che è più preoccupato di avere buoni stipendi per responsabilizzare i propri giocatori con un lavoro molto intenso, essendo così uno dei migliori campionati del continente asiatico.

Pertanto, dopo l'eccellente passaggio di Christian Cueva a Gianluca Lapadula per l'attaccante della nazionale peruviana per segnare il primo gol contro il Paraguay, è stato applaudito non solo in Perù ma in Arabia Saudita. Questo è quanto ci ha detto Hassan Aljaber, membro del consiglio di amministrazione di Al-Fateh.

«Quello che ha fatto nell'ultima partita con la sua nazionale in una partita molto importante per la qualificazione alla Coppa del Mondo è stato incredibile, ha assistito il primo gol e ha causato il secondo gol per il suo lavoro e il suo palleggio», ha detto Hassan Aljaber in esclusiva a Infobae.

Quando viene consultato, qual è il motivo del grande momento calcistico di Christian Cueva? Aljaber, direttore di Al Fateh ha dichiarato: «È per la sua concentrazione, l'amore per il calcio e l'attitudine a vincere», ha aggiunto.

«Certo, questo deriva dalla sua disciplina e da molte sessioni di allenamento, sia con il club, il preparatore fisico della squadra nazionale (Perù) che dal suo allenamento individuale con il suo personal trainer», ha detto il direttore di Al Fateh.

Infine, Hassan Aljaber, membro del consiglio di amministrazione di Al-Fateh ha rivelato di aver fatto sacrifici per assistere alla grande partita giocata dal suo allievo, Christian Cueva contro il Paraguay, «È stato incredibile in Perù e mi sono goduto la mia notte di sonno con felicità, poiché la partita è finita intorno alle 4 del mattino ora dell'Arabia Saudita, » ha detto.

