Il direttore generale del quotidiano nicaraguense La Prensa è stato condannato a nove anni di carcere

El representante legal del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

Il direttore generale del quotidiano nicaraguense La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, considerato un prigioniero politico del regime di Daniel Ortega dalle agenzie umanitarie, è stato condannato giovedì a nove anni di carcere e a pagare una multa finanziaria, ha riferito il giornale, il più antico del paese.

Anche il giudice Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, capo del secondo tribunale distrettuale penale di Managua, ha impedito a Holmann di esercitare la sua professione, commercio o ufficio, per la durata della pena.

La Prensa, che circola in formato digitale per la conservazione della sua carta dal giorno prima dell'arresto del suo direttore generale, ha affermato che la multa inflitta dal giudice equivale a tre volte il denaro o le merci che Holmann avrebbe lavato, sebbene non abbia specificato l'importo.

Mercoledì scorso, il giudice Tardencilla Rodríguez ha condannato il direttore generale del quotidiano La Prensa colpevole per il reato di riciclaggio di denaro, proprietà o beni.

LA SEDE DELLA STAMPA RIMARRÀ IN CUSTODIA

Secondo la sentenza, Holmann sconterà la pena fino al 9 settembre 2030.

«Ciò non pregiudica il fatto che il calcolo può essere riformato, anche d'ufficio, se viene rilevato un errore o quando nuove circostanze lo rendono necessario, che sarà di competenza del Tribunale di Managua per l'esecuzione delle sentenze e la sorveglianza carceraria», secondo parte della sentenza, condiviso di La Prensa.

Il tribunale ha anche ordinato che «i beni occupati» il 13 agosto 2021, «il giorno in cui la polizia del regime ha sequestrato le strutture fisiche del quotidiano La Prensa e della tipografia commerciale di Editorial», saranno tenuti in custodia.

Il legale rappresentante del quotidiano La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro

Secondo La Prensa, durante la lettura della frase, il suo direttore generale, che è stato imprigionato per 229 giorni, ha ringraziato «tutti per le loro preghiere», ha chiesto di continuare a pregare, e ha affermato di essere «forte» e ha assicurato che rimarrà tale.

Durante il processo, conclusosi la scorsa settimana anche nelle ore serali, l'uomo d'affari si è dichiarato non colpevole.

QUARTO MEMBRO DELLA FAMIGLIA CHAMORRO

Holmann fa parte di un gruppo di oltre 40 nicaraguensi, tra cui leader dell'opposizione, critici del dittatore Daniel Ortega e professionisti indipendenti, che sono stati imprigionati prima delle elezioni dello scorso novembre, in cui il sandinista è stato rieletto al suo quinto mandato, quarto di fila e secondo con la moglie, Rosario Murillo, in qualità di vicepresidente, con sette dei candidati in carcere.

L'uomo d'affari è diventato il quarto membro della famiglia Chamorro ad essere condannato dal sistema giudiziario nicaraguense, che in precedenza ha fatto lo stesso con i fratelli Cristiana e Pedro Joaquín Chamorro Barrios, figli dell'ex presidente Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), e anche direttori di La Prensa, così come Juan Sebastián Chamorro García.

Sia Cristiana che Juan Sebastián sono stati arrestati dopo aver annunciato il loro interesse a candidarsi alla presidenza da parte dell'opposizione.

Holmann, 55 anni, ha perso 24 chili di peso, ha un nodulo all'addome, dolore all'inguine, funghi alle mani e ai piedi, problemi cardiaci, pressione sanguigna, possibili problemi alla prostata e una macchia all'occhio destro, apparentemente a causa delle condizioni antigieniche e della mancanza di ventilazione e illuminazione nella sua cella, secondo denunciato dal Centro nicaraguense per i diritti umani (CENIDH) e La Prensa.

Le condizioni dell'uomo d'affari, secondo Cenidh, sono simili a quelle del resto di coloro che sono stati catturati nel contesto delle elezioni, inclusi ex diplomatici, ex guerriglieri sandinisti, leader dell'opposizione, leader giovanili, contadini, giornalisti e uomini d'affari.

ORTEGA: SONO FIGLI DI PUTTANA

L'Inter-American Press Association (IAPA) la scorsa settimana ha deplorato la «condanna» contro Holmann, osservando che «ancora una volta» il regime di Ortega «ha dimostrato ferocemente la sua intolleranza nei confronti di pensieri e libertà diversi».

Holmann è il vicepresidente regionale dell'IAPA nel paese centroamericano.

Il sistema giudiziario nicaraguense ha anche condannato i giornalisti Miguel Mora e Miguel Mendoza a 13 e 9 anni, rispettivamente.

Dall'inizio della rivolta popolare nell'aprile 2018 contro il governo Ortega, si stima che 120 giornalisti siano fuggiti dal Nicaragua, principalmente in Costa Rica, negli Stati Uniti e in Spagna, citando motivi di sicurezza, secondo i dati del Nicaragua Never More Human Rights Collective.

Ortega ha bollato gli oppositori imprigionati e processati come «traditori della patria», «criminali» e «figli di puttana degli imperialisti yankee».

(Con informazioni fornite da EFE)

CONTINUA A LEGGERE: