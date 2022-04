I video del presunto attacco di elicotteri ucraini su un serbatoio di carburante sul territorio russo

La Russia ha detto che due elicotteri ucraini hanno bombardato un serbatoio di benzina nella città russa occidentale di Belgorod, circa 40 chilometri dal confine con l'Ucraina. Il Cremlino ha stimato che l'attacco influenzerà i negoziati bilaterali per porre fine all'offensiva in Ucraina.

«È chiaro che questo non può essere considerato come qualcosa che creerà le giuste condizioni per la continuazione dei negoziati», ha detto Dmitri Peskov, portavoce della presidenza russa.

Il presunto attacco non è stato negato né confermato dall'Ucraina, e gli esperti stanno analizzando se potrebbe trattarsi di un'operazione «false flag» orchestrata da Mosca per mettere i bastoni nella ruota ai colloqui di pace che stanno tenendo con il governo di Kiev.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto di non poter confermare o smentire le informazioni di Mosca. «Sono un civile», ha detto alla stampa a Varsavia.

Questo attacco, il primo del suo genere da parte dell'aviazione ucraina se confermato, avviene dopo che la Russia ha ripetutamente affermato di avere il pieno controllo dello spazio aereo in Ucraina dove svolge quella che definisce una «operazione militare speciale».

Come afferma nel suo account Telegram il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, «c'è stato un incendio nel deposito petrolifero a causa di un bombardamento lanciato da due elicotteri militari ucraini, che sono entrati in territorio russo volando a bassa quota».

In un altro messaggio, il governatore ha indicato che i vigili del fuoco stavano lavorando per spegnere l'incendio e che due dipendenti del magazzino sono rimasti feriti. Il Ministero russo delle situazioni di emergenza ha dichiarato dalla sua parte che 170 primi soccorritori sono intervenuti sulla scena.

Il ministero ha pubblicato un video che mostra i vigili del fuoco in tuta termica che spengono le fiamme. Ha detto di essere stato avvertito dell'incendio alle 05:51 (02:51 GMT) e ha confermato il saldo di due feriti.

Il gigante energetico Rosneft, proprietario del magazzino, ha informato le agenzie russe di aver evacuato il suo personale sul posto.

D'altra parte, il direttore di una macchina da stampa vicino a Belgorod, Konstantin Lajnov, ha assicurato che la sua compagnia è stata colpita dal fuoco dell'elicottero.

«Gli elicotteri ci hanno sparato razzi (...) i finestrini sono danneggiati, l'attrezzatura è distrutta o danneggiata (...) il tetto è danneggiato», ha detto all'agenzia statale TASS.

(Con informazioni fornite dall'AFP)

