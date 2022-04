I possibili rivali dell'Argentina: quale sarebbe il Death Group e l'area più accessibile

Dopo la frustrazione generata dal passaggio della squadra argentina ai Mondiali 2018 in Russia e l'eliminazione anticipata negli ottavi di finale nelle mani della Francia, che sarebbe poi finita campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, l'aria sembra essere cambiata nell'anteprima di un nuovo edizione della Coppa del Mondo.

Qualificata con facilità nelle qualificazioni sudamericane, quattro date prima della chiusura e imbattuta, si aggiunge al fatto che la squadra di Lionel Scaloni arriva dal pareggiare la migliore serie di partite senza perdere con 31 tenuto la selezione diretta da Alfio Basile dal 1991 al 1993, il presente è promettente per un gruppo che potrebbe avere Lionel Messi per l'ultima volta come bandiera ai Mondiali del 2022 in Qatar.

In previsione di ciò che accadrà dal 21 novembre, giorno della cerimonia di apertura del più grande evento sportivo nella storia del Medio Oriente, l'Argentina conoscerà i suoi rivali per la fase a gironi della Coppa del Mondo. Dopo l'aggiornamento dell'ultimo ranking FIFA datato 31 marzo, i quattro piatti sono stati ufficializzati con il squadre nazionali già classificate e i restanti asterischi per i ripescaggi in Europa (Scozia/Ucraina vs Galles), Concacaf vs Oceania (Costa Rica vs Nuova Zelanda) e quello di Conmebol contro Asia (Perù/Australia/Emirati Arabi Uniti).

Il dettaglio è che non sarà in grado di coincidere nella sua area con i semi o con quei paesi con cui condivide una federazione. Vale a dire: Uruguay (fascia 2), Ecuador (fascia 4) e Perù (fascia 4 nel ripescaggio).

Infobae ha analizzato le possibilità dei rivali che potrebbero essere giocate dall'Argentina nel migliore e nel peggiore degli scenari. Per fare ciò, hanno inserito due dati di base da tenere in considerazione per questa ipotesi nella calcolatrice. In primo luogo, la valutazione di quelli selezionati nella classifica FIFA, che è il formato utilizzato dall'ente che governa le destinazioni calcistiche nel mondo per segnare le migliori squadre nazionali. E nel secondo ordine, la storia e l'attualità delle squadre, insieme alle loro figure.

Se stiamo parlando del peggior gruppo che Messi e società possono giocare, dobbiamo iniziare con il più temuto Bombo 2. Di quei nomi, che includono Danimarca, Paesi Bassi, Germania, Svizzera, Croazia, Uruguay, Messico e Stati Uniti, Albiceleste non sarà in grado di affrontare Celeste per aver condiviso la stessa confederazione. Ma potrebbe ripetere un incrocio che, vista la storia tra i due e oggi, sarebbe il più complicato.

L'Argentina potrebbe avere la Germania come primo rivale nell'area. Incontrare Die Mannschaft sarebbe stata la prima volta nella fase a gironi, poiché si sono affrontati in tre finali di Coppa del Mondo (Messico 86 è stato lasciato per la Nazionale e in Italia 90 più Brasile 2014 la celebrazione è stata per i tedeschi) e in diversi turni a eliminazione diretta come nei quarti di finale di Germania 2006. e Sud Africa 2010.

La squadra tedesca, guidata da Hans-Dieter Flick dopo il successo del passaggio di Joachim Löw, è una delle potenze selezionate che non saranno teste di serie.

La Germania è una delle squadre più complesse da affrontare nella fase a gironi del Qatar 2022 (Foto: Reuters)

Se viaggiamo verso la fascia 3, che ha subito un cambiamento dell'ultimo minuto a causa dell'aggiornamento della classifica con la partenza del Canada - ha perso contro Panama nell'ultima data della Concacaf - e l'ingresso della Tunisia, sarà composta anche da Senegal, Iran, Serbia, Giappone, Polonia, Corea del Sud e Marocco.

Tra quelle nazionali, la migliore piazzata in classifica e che arriva con un regalo quasi imbattibile è il Senegal. I Lions di La Teranga, che hanno come allenatore lo storico ex giocatore Aliou Cissé, arrivano dal battere l'Egitto in un'incredibile definizione ai rigori per avanzare nel girone di qualificazione per uno dei posti in Africa.

Con calciatori della statura del portiere Edouard Mendy (Chelsea), del capitano Kalidou Koulibaly (Napoli), Adbou Diallo (PSG), Doulaye Dia (Villarreal), Idrissa Guaye (PSG) e della figura del Liverpool Sadio Mané, i senegalesi sono diventati campioni d'Africa e sono diventati un altro rivale di squadra per la nazionale argentina e tutti gli altri che ce l'hanno nella fase a gironi.

Se andiamo alla fascia 4, lì i conti indicano che oggi il Canada sarebbe una delle squadre nazionali che potrebbero complicarsi di più se dipendesse da quelle guidate da Scaloni nell'area. In attesa di scoprire chi sarà la squadra europea che finalmente vincerà la Coppa del Mondo, con il Galles come miglior esponente nelle mani di Gareth Bale, aggiunto alla Scozia o all'Ucraina, i canadesi sorpresero e finirono come i re nelle qualificazioni Concacaf su Messico e Stati Uniti.

Con giocatori con esperienza in Europa come Milan Borjan, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Tajon Buchanan, Stephen Eustatius, Jonathan David e Alphonso Davies, la squadra Maple Leaf fa ancora una volta parte di una Coppa del Mondo dopo 36 anni.

In questo modo, se il mai citato «Gruppo della Morte» si verificasse per l'Argentina, si formerebbe insieme a Germania, Senegal e Canada.

Stati Uniti, altro possibile avversario della seconda fascia nel sorteggio (USA Today/Scott Wachter)

D'altra parte, ci sono diversi tifosi argentini che sognano un'area accessibile per non affrontare così tante complicazioni quando si tratta di cercare gli ottavi di finale in Qatar. In questo senso, la selezione più debole nella fascia 2 sarebbero gli Stati Uniti. Classificati 15° nella classifica FIFA, gli ultimi campioni della Concacaf Gold Cup avranno come stendardo Christian Pulisic, figura inglese del Chelsea.

Con l'aiuto di DT Gregg Berhalter, ex giocatore della Coppa del Mondo nel 2002 e nel 2006, gli americani vogliono essere protagonisti con una nuova generazione di giocatori prima di ospitare tra quattro anni. Indubbiamente, un rivale molto complesso oltre a non essere il più forte del ciborio.

Nella fascia 3, la Tunisia viene presentata come la squadra più accessibile in base alla sua posizione nella classifica FIFA (35° posto) e a come è stato il suo arrivo in quella che sarà la sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo. Le Aquile di Cartagine hanno conquistato il loro posto nelle qualificazioni africane dopo aver battuto Guinea Equatoriale, Zambia e Mauritania per avanzare alla finale contro il Mali, che hanno battuto come ospiti (1-0) e poi a reti inviolate in casa per passare in Qatar.

Infine, Pot 4 offre diverse opzioni ben note, ma quella che farebbe parte del gruppo ideale sarebbe l'Arabia Saudita. Situati al 49° posto, i Children of the Desert hanno ottenuto la qualifica dopo aver guidato l'area che condividevano con Giappone e Australia, quindi non sono nemmeno un semplice rivale.

Un dettaglio potrebbe cambiare il quadro nella fascia 4: la Nuova Zelanda, il paese con la classifica più bassa (101) in tutta la Coppa del Mondo, giocherà lo spareggio a giugno contro il Costa Rica ed è un potenziale avversario per l'albiceleste. Ma in quel caso, la palla di quel ripescaggio non poteva condividere con gli americani poiché il Costa Rica è della stessa federazione, quindi l'avversario della fascia 2 dovrebbe essere europeo.

Pertanto, il gruppo che molti tifosi argentini sognano includerebbe Stati Uniti, Tunisia e Arabia Saudita.

In tempi in cui i simulatori della Coppa del Mondo non smettono di disegnare gruppi con rivali che vanno e vengono, il palco con la batteria ufficiale potrebbe lasciare molte combinazioni, ma ce ne sono due che potrebbero generare reazioni di ogni tipo dopo il sorteggio di Doha.

