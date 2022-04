I migliori meme del sorteggio della Coppa del Mondo del Qatar 2022

Anche se mancano ancora pochi mesi, visto che per la prima volta nella storia si svolgerà alla fine dell'anno (dal 21 novembre al 18 dicembre), l'ansia è estrema e tutti erano consapevoli di ciò che è successo al Doha Exhibition and Congress Centre durante il sorteggio della Coppa del Mondo del Qatar 2022.

Come previsto, i social network si aspettavano tutto quello che è successo durante il sorteggio e hanno fatto esplodere i meme prima di definire il destino delle diverse squadre in territorio arabo.

Gli utenti si sono concentrati anche su altri temi, come l'eleganza di Kun Agüero, uno degli ospiti principali dell'evento o quando è stata fatta la presentazione ufficiale di La'eeb, la mascotte ufficiale del concorso, che lo ha rapidamente collegato a un «Phantom of Descent».

Certo, anche alcune delle squadre che sono state escluse dalla Coppa del Mondo, come il Cile o la Colombia, non sono passate inosservate. Entrambe le squadre hanno fatto offerte per il posto nel ripescaggio fino all'ultima data, ma quel posto alla fine è andato al Perù, che affronterà il vincitore della traversata tra Australia ed Emirati Arabi Uniti.

Luck ha ordinato che le aree della Coppa del Mondo fossero diagrammate come segue:

GRUPPO A: Qatar, Ecuador, Senegal e Paesi Bassi.

GRUPPO B: Inghilterra, Iran, Stati Uniti e (Galles-Scozia/Ucraina)

GRUPPO C: Argentina, Arabia Saudita, Messico e Polonia.

GRUPPO D: Francia, (Peru-UAE/Australia), Danimarca e Tunisia.

GRUPPO E: Spagna, (Costa Rica/Nuova Zelanda), Germania e Giappone.

GRUPPO F: Belgio, Canada, Marocco e Croazia.

GRUPPO G: Brasile, Serbia, Svizzera e Camerún.

GRUPPO H: Portogallo, Ghana, Uruguay e Corea del Sud.

I MIGLIORI MEME:

Los mejores memes del sorteo del Mundial de Qatar 2022

