Saccheggi di supermercati, negozi, danni e violenza eccessiva a Huancayo a causa dell'arresto dei vettori

Il quinto giorno dello sciopero nazionale dei trasporti, le proteste a Huancayo sono andate fuori controllo. Cittadini e membri della polizia nazionale peruviana si sono scontrati nel centro della città, causando distruzione e saccheggi di case e negozi.

Secondo il giornalista Walter Campos, di Canal N, la situazione è tesa nel «Incontrastable» fin dalle prime ore del mattino. «La città è paralizzata, non c'è traffico e i negozi sono chiusi», ha detto dalla zona di conflitto.

«Migliaia di manifestanti sono entrati in diverse attività. Porte, finestre sono state sfondate, violentate e saccheggiate in diverse aziende familiari nel sud. Hanno rubato molti oggetti, anche dai centri commerciali», ha aggiunto.

Secondo lui, il personale del PNP sta solo sorvegliando il centro di Huancayo, un luogo che controllavano dopo aver lanciato lacrimogeni contro i contadini e i vettori che hanno iniziato la protesta, e che in seguito hanno ricevuto il sostegno di vari lavoratori e madri di famiglie che hanno lasciato le loro case.

A mezzogiorno, i protestanti arrivarono alla sede del governo regionale di Junín e vi lanciarono pietre, oltre a cercare di bruciarlo. La facciata del locale è stata distrutta, mentre all'interno è stato interessato un modulo di servizio al cittadino.

«C'è una disoccupazione diffusa a Huancayo. La situazione continua ad essere travolta. Il numero di poliziotti continua ad essere insufficiente. Migliaia di manifestanti rimangono vicini al governo regionale e al comune locale, in attesa», ha proseguito Campos.

Tra le arringhe dei protestanti, si ripetono i seguenti slogan: «Lima senza cibo se non c'è soluzione! Castello e Congresso, la stessa schifezza!»

Secondo Campos, i cittadini di Huancayo sono a disagio e arrabbiati con il governo di Pedro Castillo per ignorando le loro affermazioni nonostante le promesse fatte dall'Esecutivo alla vigilia.

«Sentono che le autorità hanno infranto la parola, che ha portato migliaia di persone a scendere in piazza. Volevano creare un tavolo di dialogo, ma dal momento che non avevano informazioni da leader, autorità locali e regionali, ma non c'erano informazioni», ha detto il corrispondente.

«Questo ha creato disagio tra i manifestanti, che hanno agito in modo abbastanza violento contro la polizia, con la quale si sono scontrati per più di un'ora. Chiedono la presenza dell'Esecutivo, Pedro Castillo. Questo è l'ordine», ha proseguito.

Va notato che i sindacati dei vettori pesanti hanno iniziato uno sciopero a tempo indeterminato lunedì 28 marzo per protestare contro l'aumento del carburante e chiedere un tavolo di dialogo con il governo e le aziende. Il giorno seguente, 40 strade sono state bloccate a livello nazionale, cosa che è proseguita il 31 dello stesso mese, nonostante gli accordi annunciati dal primo ministro Aníbal Torres.

In una conferenza stampa del Consiglio dei ministri, il funzionario ha riferito che il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni (MTC) aveva raggiunto accordi con l'Unione Nazionale dei Vettori e la Confederazione peruviana dei vettori per revocare lo sciopero e sbloccare le strade.

PRONUNCIA VLADIMIR CERRON

L'ex governatore di Junín, Vladimir Cerrón, ha espresso solidarietà attraverso i suoi social network per quanto accaduto nella città di Huancayo. Ha esortato il governo Pedro Castillo a non usare misure di forza per contenere le manifestazioni.

«La nostra solidarietà con le persone, gli agricoltori e i vettori, nella loro misura di lotta. Il governo non dovrebbe optare per la repressione, ma piuttosto per il dialogo e il consenso. La reazione dei ministri dei Trasporti e dell'Agricoltura è stata tardiva, ma è altrettanto necessaria», ha detto.

STRADE BLOCCATE A JUNÍN

Central Highway (traffico interrotto)

-Km 23 Tingopaccha (Acolla, Tarma)

-Km 136 Huacrapuquio (Huancayo)

-Km 75 Miraflores (Jauja)

-Km 78 Stuart Bridge (Huaripampa, Jauja)

-Km 92 San Lorenzo (Jauja)

-Km 120 Ponte di Brena (Pilcomayo, Huancayo)

