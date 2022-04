«Hanno respinto la mia proposta»: Gabriel Quadri ha spiegato perché ha iniziato lo «zafarrancho» con Salma Luévano

Dopo che i deputati del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) e del Partito Laburista (PT) hanno preso la Plenaria di San Lazaro per protestare contro i commenti transfobici del legislatore del Partito d'Azione Nazionale (PAN), Gabriel Quadri, il panista ha spiegato qual è stata la ragione dello «zafarrancho».

Attraverso il suo account Twitter, il deputato ha spiegato che venerdì scorso, 31 marzo, un parere sulla salute mentale per l'infanzia trans è stato discusso nella camera bassa della camera bassa e, in considerazione di ciò, ha proposto di impedire ai minori di ricevere cure per cambiare sesso senza un ordine del tribunale.

Inoltre, ha sottolineato che i genitori o i tutori dei minori dovrebbero firmare un consenso per la riassegnazione di genere, perché secondo il deputato del blu e bianco, il trattamento è «irreversibile» e ha «gravi effetti sulla salute».

El diputado lamentó que el partido guinda rechace su propuesta (Foto: Twitter/@g_quadri)

In un altro messaggio, il deputato si è rammaricato che il partito delle ciliegie abbia respinto la sua proposta, poiché, ha spiegato, i bambini e gli adolescenti saranno ora in grado di sottoporsi a trattamenti ormonali e mutilazioni genitali «per le proprie preferenze».

Per le sue pubblicazioni, le reazioni dei netizen non si sono fatte attendere, poiché diversi utenti si sono precipitati contro i commenti del legislatore come transfobici.

Alcuni netizen hanno spiegato che le persone che si sottopongono a trattamenti hanno valutazioni mediche, psicologiche e psichiatriche prima di eseguire la procedura. «Non capiresti una situazione se non la conosci, avvicinati all'incontro con le persone che decidono di iniziare la transizione e se sei un empatico capirai l'importanza di essa», ha scritto uno.

Gabriel Quadri responsabilizó a las personas que “lo insultaron, agredieron y amenazaron” de lo que le pueda pasar (Foto: Twitter/g_quadri)

Inoltre, poco dopo la fine della sessione alla Camera dei Deputati, Gabriel Quadri ha ritenuto responsabili le persone che «lo hanno insultato, aggredito e minacciato» di ciò che potrebbe accadere a sua moglie, ai suoi figli o alla sua persona.

Durante la sessione di venerdì, Quadri ha definito «signore» la deputata morenista Salma Luévano, anche se si identifica come una donna, perché dopo aver presentato la sua proposta in plenaria, Luévano lo ha accusato di promuovere la violenza di genere e di averlo definito un assassino.

«Di' al signor Quadri che è un mascalzone omicida, perché è quello che sta confinando e non glielo permetteremo. Come una donna orgogliosamente trans, voglio dire all'uomo che si sbaglia molto e che ricorda anche di avere figli e famiglia e, si spera, che chiuderà la bocca», ha detto il vice.

In risposta, il panista ha sottolineato che il morenista lo ha minacciato: «Noto che l'onorevole Luévano mi sta minacciando in plenaria e che non presenta alcun argomento sull'argomento di cui stiamo trattando, si limita a insultare e squalifica».

Durante la sessione di venerdì, Quadri ha definito «signore» la deputata morenista Salma Luévano, anche se si identifica come una donna (Video: Twitter/ @Sublevados_)

Detto questo, i morenoisti hanno preso la sessione plenaria e hanno chiesto al presidente a sua volta, Santiago Creel, di espellere il deputato dall'Acción Nacional.

Dopo quanto accaduto a San Lázaro, il Consiglio nazionale per la prevenzione della discriminazione (Conapred) ha chiesto alla camera bassa di rimanere un luogo rappresentativo del rispetto per la diversità e la pluralità, «poiché lo spazio legislativo costruisce e rafforza il tessuto sociale».

