Hanno catturato Eva Longoria nello Yucatan dove registra la serie «Buscando a México»

Actor Eva Longoria poses at the LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, California, U.S. November 6, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

L'attrice americana Eva Longoria si trova nello stato messicano dello Yucatan, dove è stata catturata da fan e media durante le registrazioni in molti dei luoghi naturali e ristoranti della serie «Searching for Mexico» o «Buscando a México» per la sua traduzione in spagnolo, dalla rete CNN.

Fonti statali ufficiali hanno informato l'agenzia di stampa EFE che si tratta di una serie simile a quella che hanno fatto in Italia con il titolo «Stanley Tucci: Searching For Italy», dove verranno esplorati, tra gli altri, luoghi di interesse comune e turistico come i ristoranti.

Tuttavia, il numero o il nome degli stabilimenti naturali o archeologici e delle aree visitate o che saranno visitate dall'attrice che ha dato alla luce «Gabrielle Solis» da «Desperate Wives» non è stato ancora riportato.

Ciò che è diventato noto è che il primo posto che Eva Longoria ha visitato nello Stato dello Yucatán, è stato uno dei tanti mercati di quartiere che esistono nelle colonie della città di Mérida, e dove si è seduta per fare colazione, probabilmente mentre registrava uno dei capitoli del suo prossimo progetto rilasciato.

Eva Longoria è stata catturata nello Yucatan, dove sta girando un nuovo documentario sul Messico Reuters/Mario Anzuoni

Inoltre, si è saputo che l'attrice ha registrato alcuni passaggi in una taqueria nel centro di Mérida che si distingue per le sue preparazioni nella tradizionale cochinita pibil, un piatto dello Yucatan.

Durante la sua permanenza negli stabilimenti alimentari, l'attrice ha suscitato scalpore non per aver mangiato panuchos con le posate, ma per la loro bellezza e semplicità, che ha immediatamente attirato l'attenzione di tutte le donne dello Yucatan e dello Yucatan che hanno avuto la fortuna di trovarsi nello stesso posto e allo stesso tempo tempo.

In effetti, sono state diverse le persone che si sono avvicinate all'attrice per scattare qualche foto del ricordo con il protagonista di «Buscando a México».

La serie, ha riferito l'agenzia, non solo farà tappa nello Yucatan, ma condividerà anche prelibatezze e bevande tradizionali di questo paese, come la tequila di Jalisco, i panuchos dello Yucatan e la famosa talpa di Puebla.

Eva Longoria visiterà Jalisco e Puebla Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Il progetto più recente di Eva Longoria è stato il documentario «The Civil War», che passa in rassegna la rivalità tra i pugili Oscar de la Hoya e Julio Cesar Chavez, e cosa ha significato per la comunità messicana negli Stati Uniti.

«Sono messicana al 100% e americana al 100%. Allo stesso tempo. Non devi scegliere», ha detto Longoria alla presentazione del film, la cui trama esamina le differenze tra Chavez, un pugile messicano veterano, e De la Hoya, un giovane americano promettente di origine messicana.

Il culmine della sua competizione arrivò nel 1996, quando la lotta tra i due atleti divise la comunità messicana tra coloro che sostenevano Chavez, leggenda del pugilato nel loro paese, e coloro che optarono per De la Hoya, visto da altri come un alieno americano alla loro cultura.

«Oscar (de la Hoya) e io siamo amici da 25 anni e mi ha detto che voleva che dirigessi il documentario sull'anniversario della lotta», ha spiegato Longoria durante il colloquio post-prima.

Eva Longoria è appassionata di documentari Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/ARCHIVIO

Longoria, che fino ad ora aveva diretto diversi progetti televisivi e cortometraggi, ha espresso il suo amore per il genere documentario: «È uno dei miei media preferiti. Adoro umanizzare i problemi».

Con informazioni fornite da EFE

