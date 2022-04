Gino Assereto si rammarica di usare anabolizzanti: «I miei capezzoli sono cresciuti»

Sebbene sia stato lontano per un po' dai reality show della competizione per dedicarsi alla musica, Gino Assereto ha deciso di tornare a Esto es Guerra in sostituzione di Anthony Aranda, che si è infortunato alla caviglia e ha dovuto stare lontano dagli schermi di América Televisión.

Per questo motivo, la produzione della serie di realtà ha chiamato il fratello di Jota Benz e ha accettato di tornare. Da quando è stato presente negli studi di Pachacamac, l'influencer appare in diversi programmi televisivi per rivelare dettagli della sua vita.

Durante un'intervista che ha avuto con il programma En Boca de Todos, il ragazzo della realtà ha rivelato che ha dovuto sottoporsi a un'operazione dopo che gli è stata diagnosticata la ginecomastia a causa degli anabolizzanti che usava per costruire i suoi muscoli.

« La verità è, ginecomastia penso che quando sono arrivato in Perù facile è stata l'immaturità di usare cose che non avrei dovuto usare e che ha fatto crescere un po 'i miei capezzoli. Esteticamente non mi piacevano e li ho tolti, proprio così», ha detto Gino Assereto.

Allo stesso modo, l'ex partner di Jazmín Pinedo ha approfittato delle telecamere di En Boca de Todos per raccomandare alle persone di non usare alcun tipo di «pichicata», poiché ciò potrebbe danneggiarli in futuro come è successo a lui.

« Il pichicata è vero, basta e posso dire che non lo usano perché mi ha dato la ginecomastia e ho dovuto rimuoverlo... per consigliare alle persone di non usarlo. Non lo uso da molto tempo e sto bene», ha aggiunto con molta calma.

GINO ASSERETO E PATRICIO PARODI HANNO AVUTO UNA FORTE DISCUSSIONE

Gino Assereto e Patricio Parodi hanno recitato in una dura discussione nell'ultima edizione di Esto es Guerra, questo dopo che l'ex compagna di Jasmine Pinero ha sottolineato che il capitano dei «guerrieri» non ha subito un infortunio e ha finto di non stare bene per non competere.

« Penso ancora che non ti sia fatto male quel giorno. Per quanto la gente dica, non importa quanto dicano i tuoi tifosi, penso che non ti sia fatto male , perché se fossi stato ferito non faresti nulla in questo momento», ha interrogato.

Queste parole di Gino Assereto non sono state ben accolte da Patricio Parodi, che non ha esitato a rispondergli forte e chiaro per aver messo in discussione il suo stato di salute. «Non è quello che dicono i follower, non è quello che dicono gli spettatori, non è quello che dici tu, ho un esame medico dove lo dice la mia risonanza magnetica», ha aggiunto.

Tuttavia, ciò non ha fermato il membro dei «combattenti», poiché ha indicato che sebbene il suo partner avesse avuto una visita medica, avrebbe potuto fabbricarlo. « Posso anche fare un falso test magnetico », si è scagliato.

