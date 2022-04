Fuoriuscita di petrolio: 39 uccelli salvati sono stati rilasciati sulla spiaggia a sud di Lima

Il National Forestry and Wildlife Service (Serfor) del Ministero dello Sviluppo Agrario, mano nella mano con gli specialisti del Parque de las Leyendas, ha rilasciato un primo gruppo di 39 uccelli su una spiaggia a sud di Lima, dopo che il suo habitat è stato colpito dalla fuoriuscita di petrolio il 15 gennaio .

La liberazione degli uccelli è stata possibile, dopo un processo di cura, cura e recupero nel Parque de las Leyendas, sotto la stretta e costante osservazione dei professionisti di SERFOR e del Parco stesso. Questi uccelli sono stati curati, nutriti, lavati e riabilitati dal team di professionisti e volontari.

Si tratta di tre specie: 4 gabbiani peruviani (Larus belcheri), 4 gabbiani di Franklin (Leucophaeus pipixcan) e 31 picchieri peruviani (Sula variegata) entrati un mese e mezzo fa presentando un alto grado di disidratazione e, la maggior parte di loro, macchiata di olio.

Per il processo di rilascio, è stato verificato che gli uccelli sono in forma, cioè che hanno un peso adeguato, che sono idratati e che il loro comportamento è quello della stessa specie. Allo stesso modo, le malattie sono state escluse e si è verificato che abbiano recuperato l'impermeabilità. Successivamente, è stata scelta una spiaggia dove esistono uccelli della stessa specie.

Va notato che tutti gli uccelli rilasciati sono stati correttamente inanellati, per poter tenere un registro delle loro informazioni, come peso, sesso, piumaggio, misurazioni delle ali e condizioni generali prima di essere rilasciati. Questo processo di inanellamento è stato effettuato con la collaborazione dell'Unità di ricerca sugli ecosistemi marini - Seabird Group UIEM-GAM della Southern Scientific University e del Center for Ornithology and Biodiversity (CORBIDI) attraverso il suo programma di bande (PAC-CORBIDI).

Finora, quasi 300 esemplari, colpiti direttamente e indirettamente dalla fuoriuscita, hanno ricevuto cure mediche dal team multidisciplinare dell'area di zoologia del Parque de las Leyendas de Lima e da più di 50 volontari.

Dopo il rilascio, Jessica Oliden García, amministratore tecnico dell'Amministrazione tecnica delle foreste e della fauna selvatica (ATFFS) Lima, ha dichiarato che «SERFOR, essendo l'autorità nazionale per le foreste e la fauna selvatica, ha lavorato fin dal primo giorno della fuoriuscita di petrolio, lavorando sul recupero degli uccelli, nel raccolta e monitoraggio della fauna selvatica colpita sulle spiagge».

Oliden García ha aggiunto che «grazie a un lavoro congiunto con il Parque de las Leyendas, questi uccelli sono stati in grado di passare attraverso un processo di riabilitazione e recupero in modo che oggi venga rilasciato il primo gruppo di uccelli. Si tratta di 39 uccelli di varie specie che hanno tutti gli esami sanitari e fisici che confermano le buone condizioni e sono inanellati, identificati per essere monitorati».

Va notato che il rilascio degli uccelli è avvenuto su una spiaggia a sud di Lima ed è stato sostenuto dalla Marina peruviana .

Allo stesso modo, la squadra di soccorso della fauna selvatica ha trovato 78 uccelli in queste aree naturali protette, che sono stati trasferiti e consegnati a Serfor per cure veterinarie e successivo recupero.

PIÙ DI 20 SPIAGGE PRONTE

Da parte sua, Repsol ha riferito martedì attraverso una dichiarazione che ad oggi ci sono già 21 spiagge pulite dal petrolio greggio pronte per il monitoraggio corrispondente, prima della riapertura dell'uso pubblico.

«Attualmente, l'azienda è nella fase finale della pulizia, concentrando tutti gli sforzi su aree rocciose e difficili da raggiungere, dando priorità alla sicurezza delle persone», ha affermato la transnazionale.

CONTINUA A LEGGERE: