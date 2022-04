Florinda Meza ha reagito alla pubblicità di Eugenio Derbez e «El Chavo del 8″

Anche la prima attrice e vedova di Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, ha avuto l'opportunità di chiarire tutte le voci che ruotano attorno alla futura produzione della bioserie in preparazione dal defunto produttore, così come le polemiche sorte sul prodotto audiovisivo interpretato da Eugenio Derbez.

Lo storico ha anche condiviso un incontro con i media e che è stato ripreso dalla giornalista dello spettacolo, Berenice Ortiz, che si è rallegrata dello spot realizzato da Eugenio Derbez de Chespirito.

«Sì, è molto bello, mi è piaciuto molto. È molto ben fatto», ha commentato per prima l'attrice che ha dato vita a Chimoltrufia. In seguito ha sottolineato che non c'è mai stata alcuna opposizione al lavoro commerciale di Eugenio: «Non sempre gli è stata data la qualità che Roberto avrebbe richiesto, ma nel caso di questa promozione è stato molto bravo», ha aggiunto.

Eugenio Derbez ha lasciato intendere che il suo progetto uscirà il 24 marzo (Foto: Instagram/ @ederbez)

La prima attrice ha elogiato il lavoro del recente interprete che ha partecipato a CODA, il film che ha vinto la statuetta d"oro la categoria del «Miglior film»» agli Oscar del 2022: «Non sorprende, Eugenio Derbez non farebbe un pezzo di schifezza», ha detto.

Infine, Florinda Meza ha lamentato di essere stata etichettata come la colpevole che i programmi di Chespirito non sono più in televisione e che in alcune produzioni legate a Chespirito vuole opporsi a idee diverse.

«Ero molto triste che lo dicessero, è ingiusto e crudele, non avevo nulla a che fare con tutto ciò. Mi rende molto triste, ma sicuramente quella voce è stata tirata fuori da qualcuno che non mi ama», ha concluso.

Dopo che Eugenio Derbez ha sollevato sospetti sul suo misterioso progetto in cui avrebbe avuto la partecipazione speciale di Chavo del 8, il personaggio che più trascendeva Roberto Gómez Bolaños, è stato il 23 marzo che lo storico messicano ha condiviso che si trattava di una pubblicità per una piattaforma televisiva a pagamento con una presenza in Messico.

Il progetto di Derbez potrebbe essere la serie biografica di Chespirito (Foto: Instagram/ @ederbez)

«Ascolta, ho letto tutti i tuoi commenti sull'ultimo progetto che ho caricato con El Chavo del 8 [...] ma la verità è che non lo sopporto più, voglio dirti, non voglio che tu aspetti oltre, quindi vai a vederlo», si è sentito all'inizio della campagna con protagonista Derbez.

La scena si svolge nel salotto di una casa dove l'interprete messicano appare appoggiato su una poltrona davanti alla televisione. Con il controllo in mano, l'interprete sessantenne stava guardando un episodio di Chavo del 8 quando da un momento all'altro, il personaggio rompe il terzo muro e non solo gli parla, lascia il monitor.

«Eugenio, mi vedi ancora come quando eri bambino? », chiede l'amico di Popis, la Chilindrina e Kiko. Rapidamente, Derbez si ricongiunge al sedile sorpreso di vedere il personaggio della sua infanzia davanti a lui, fuori dalla televisione: «Chavo?... Certo, per tutta la vita, mi hai sempre accompagnato», rispose il personaggio di El Chavo.

Foto: Instagram @ederbez //Televisa

Dopo di che, Chavito si rivolge alla televisione, è sorpreso dal numero di canali offerti dal servizio, si siede con il figlio di Silvia Derbez e si impegnano in una breve conversazione sui trionfi che i progetti artistici messicani hanno ottenuto negli ultimi anni. Infine, Eugenio lo ringrazia per aver aperto la strada ad altri comici e il personaggio afferma che il riconoscimento è reciproco.

All'interno dello stesso sito, si fa notare che il dietro le quinte dello spot è disponibile all'interno del servizio, che è stato registrato con una tecnica di intelligenza artificiale nota come Deepfake, che è stata posta sull'attore che ha interpretato in questa occasione il ragazzo che ha vissuto in più famoso quartiere del Messico.





CONTINUA A LEGGERE: