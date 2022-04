Errori segnalati nell'app BBVA

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del banco español BBVA en Madrid, 4 de febrero de 2015. REUTERS/Andrea Comas

Con la didascalia «Siamo spiacenti, il servizio BBVA è temporaneamente inattivo. Per favore riprova» sullo schermo, gli utenti hanno segnalato il calo del servizio della domanda bancaria BBVA Mexico alle 13:00 di questo venerdì. Il che ha causato il fastidio di migliaia di utenti su Twitter.

«BBVA Mexico informa tutti i suoi utenti che stiamo riscontrando intermittenze nei nostri servizi. Stiamo lavorando per risolverlo il prima possibile e per eseguire le operazioni richieste dai nostri utenti. Ci scusiamo per l'inconveniente causato», ha riferito la banca in una nota sui suoi social network.

Gli utenti hanno riferito che non è la prima volta che accade nell'anno e che è anche ricorrente che ciò accada quando sono due settimane e devono effettuare pagamenti significativi. Gli operatori dell'istituto bancario hanno risposto ad alcuni messaggi affermando che stavano lavorando sulla situazione e hanno invitato gli utenti a provare ad accedere all'applicazione entro il giorno.

La banca ha annunciato nel 2021 che sono stati registrati circa 15,1 milioni di clienti digitali, con una crescita del 31,8% rispetto all'anno precedente a causa della crisi sanitaria. Ma dall'anno scorso ci sono state varie intermittenze nei sistemi, specialmente nell'applicazione mobile.

L'ultimo calo è stato appena quasi un mese il 28 febbraio, quando gli utenti dell'app BBVA hanno riportato un calo simile su Twitter. Molti dei netizen hanno affermato di ritenere che le loro carte fossero state clonate, come «Informazioni non disponibili. Al momento non siamo in grado di visualizzare le tue informazioni. Riprova» è stata la leggenda che è stata presentata nell'applicazione; ma grazie ai social network sapevano che si trattava di nuovo di un fallimento della banca.

L'applicazione recita: «In BBVA stiamo migliorando per te, crescendo e integrando servizi innovativi nella nostra infrastruttura che miglioreranno la tua esperienza nella nostra app BBVA Mexico. A causa di questo processo di manutenzione, il servizio non è disponibile. Ripristineremo il funzionamento il prima possibile. Grazie per la comprensione!

Nonostante il fatto che la maggior parte dei tweet sull'evento siano fastidiosi per gli utenti che usano questa banca, puoi trovare vari meme di alcuni che hanno preso la caduta dell'istituzione con umorismo.

Secondo la piattaforma DownDetector, il 66 percento si è lamentato di fallimenti nel servizio di Mobile Banking, mentre il 29% ha riportato guasti relativi all'Online Banking e il 7% con i depositi in generale. Oltre al fatto che le interruzioni sono iniziate intorno alle 12:20, raggiungendo il punto più alto alle 13:00. Le città più colpite sono note per essere Guadalajara, Città del Messico, Monterrey e Tijuana.

Alla fine dello scorso anno Eduardo Osuna, direttore di BBVA Mexico, ha spiegato i ricorrenti fallimenti nel suo servizio e ha dichiarato che: «Ci sono alcuni problemi che hanno a che fare con un eccesso di transazionalità che può accadere in qualsiasi momento, è quasi sempre prevedibile nelle due settimane, su un ponte , fai stime della transazionalità, prepari l'intera infrastruttura per resistere da 50 a 70 milioni di transazioni. Ma se in qualsiasi momento c'è un degrado di qualsiasi piattaforma che può degradare il servizio. Normalmente ciò che facciamo è che se non si tratta di un grave fallimento, devi abbassare il sistema, ciò che chiamiamo intermittenza accade».

