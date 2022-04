Dietro le quinte della tempesta che Maradona ha scatenato nell'ultimo sorteggio della Coppa del Mondo

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 01: Draw assistant, Diego Maradona draws Mexico during the Final Draw for the 2018 FIFA World Cup Russia at the State Kremlin Palace on December 1, 2017 in Moscow, Russia. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

Nessuno se lo aspettava. Maradona aveva scherzato, aveva persino sorriso alla battuta di Gary Lineker, suo ex rivale in Messico 86, che era scivolato di essere «abile con le mani», alludendo al mitico gol con il pugno in quella partita dei quarti di finale di Coppa del Mondo contro l'Inghilterra. Ma quando l'ex attaccante inglese gli ha chiesto del gruppo che era stato fortunato nel sorteggio dei Mondiali in Russia, composto da Islanda, Croazia e Nigeria, Diego ha disegnato un'inaspettata scommessa verbale, e ha lasciato stupidi il presentatore e il suo compagno.

«L'Argentina deve passare il turno, perché il gruppo è accessibile e perché deve migliorare. Non può giocare così male come lui». Abito nero, fiocco giallo, Fluff ha fatto esplodere la bomba di gala, carica di contenuto di protocollo, senza un gesto fuori dal corsetto. Il mondo del calcio ha continuato a parlare di ciò che le palle hanno determinato... E le dure critiche di Maradona a Sampaoli. E il contesto in cui l'aveva parlato.

I Dieci avevano già attirato l'attenzione in tutto il precedente. In primo luogo, perché ha respinto il conclave con il presidente Vladimir Putin sul turno del mattino, come confermato da un audio che Infobae recentemente ha avuto accesso a un mese. «No, la cosa di Putin è tutta molto buona, è tutto molto bello. Voglio conoscerlo, voglio parlargli. Avevo già due o tre prove di: 'Ciao Putin. Cosa stai facendo, Putin? Sei re-putin. Re-putin del oro...». Ma devo alzarmi alle 9:30 e non mi alzo a quell'ora, capisci?» , lo senti dire.

«Mi fa male l'anima perché ci saranno tutti... E di chi chiederà la bestia? Per me. Non ha intenzione di chiedere (Carles) Puyol, non fregarmi. Ma è un appuntamento molto presto. Avrebbe dovuto preparare un cocktail nel pomeriggio, dopo le attività. Ringrazio Putin, ma domani non ci vado. E' deciso», ha aggiunto.

Tuttavia, nel tardo turno l'incontro ha avuto luogo, con Maradona come ambasciatore per le altre star, tra cui il brasiliano Ronaldo Nazario. «Tutti i ragazzi sono venuti a trovarti e vogliono una foto. Ronaldo è così timido che mi ha detto 'Diego, per favore dillo a Putin'», ha cercato di ammorbidirlo.

Ma tutti quelli avanti e indietro sono caduti in secondo piano dopo la tempesta albiceleste che Diego ha scatenato, al punto che Sampaoli, che ha visto dalle bancarelle come è stato lapidato sul palco dal top idol della Nazionale, gli ha risposto senza nominarlo pochi istanti dopo davanti alle telecamere della tv.

«Spero che possiamo giocare meglio, abbiamo mostrato alcuni tratti durante i Playoff, nonostante le difficoltà. Ho il migliore del mondo e il migliore della storia», è tornato, mettendo Lionel Messi sopra Maradona. Poi, gli alti e bassi nel rapporto con i referenti della squadra hanno generato che nemmeno le stelle della squadra conservavano un grande ricordo della loro gestione, che si è conclusa dopo l'eliminazione negli ottavi di finale per mano della Francia.

In effetti, quel momento è stato uno dei picchi di virulenza nel legame tra DT e Diego. Ma ce ne sono stati diversi. La pirotecnica verbale della star ha fatto rumore quasi da quando l'ex consigliere cileno ha calpestato Ezeiza.

C'è stata una premeditazione da parte di Maradona quando si è trattato di scuotere la squadra nazionale da zero con quella dichiarazione? Tra coloro che lo hanno accompagnato in quel viaggio, dicono di no. «Non ha mai comunicato con lui, se aveva intenzione di dire quelle critiche, ce l'aveva in testa. E' stata una decisione maradoniana, una di quelle che ha avuto», ha sottolineato una fonte del team che lavora con Pelusa.

Quando è nato l'incontro di Diego con Sampa? «Lo considerava un vendehumo, si arrabbiava quando correva per guidare il Boca e ha fatto la croce per lui, ha detto di non aver fatto nulla nel calcio argentino e gli dava fastidio che tutti lo chiamassero a guidare la Nazionale come salvatore», ha rivelato la stessa voce.

È successa una cosa del genere, il flirt del nativo di Casilda con lo Xeneize? Sampaoli ha interrotto il suo rapporto con la nazionale cilena il 19 gennaio 2016. Ed è apparso come il principale candidato alla guida della squadra ribera a marzo, quando la leadership guidata da Daniel Angelici era alla ricerca di un sostituto per Rodolfo Arruabarrena.

Matías Ahumada, allora tesoriere del Boca, approfittò di un viaggio a Santiago del Cile per fargli un'offerta. Secondo le cronache dell'epoca, rifiutò l'offerta a causa della sua simpatia per River e perché a quel tempo non voleva lavorare in Argentina.

«Sono un fan di River da quando ero bambino. Mi darebbe una pressione extra per dirigermi lì. Non potevo fare l'allenatore del Boca», dichiarò in seguito in un'intervista al programma radiofonico No Somos Nadie. Al di là di questa affermazione, Angelici è stato uno di quelli che lo hanno promosso nell'AFA come successore di Patón Bauza, quando il passaggio in Russia 2018 era in pericolo.

C'erano altri fattori che gravavano sulla lingua di Maradona. «Sampaoli mi ha tradito, perché quando l'Argentina ha vinto la Coppa Davis nel tennis in Croazia, mi ha detto che voleva cogliere l'occasione per rendermi omaggio a Siviglia (il club che guidava), ma non l'ha mai fatto. Era già evidente che aveva altri pensieri», lo accusò. E gli attacchi si sono approfonditi dopo la camminata a dondolo nelle qualificazioni e la vittoria per 1-6 contro la Spagna, nel marzo 2018. «Quello che mi dà fastidio, che ci è voluto molto per essere rispettati, che l'Argentina ha paura. Oggi, tranne Messi, hanno perso il rispetto per la maglia», ha ripetuto Diego.

«Dimmi quando la gente ha gridato un gol di Sampaoli, tu gli lanci la palla addosso e la restituisci con la mano», lo ha frustato. Già iniziata la Coppa del Mondo, dopo l'1-1 contro l'Islanda, è proseguita. «Sampaoli non può tornare nel Paese, è un peccato. Il problema in Argentina è quello che li guida, quello che mette in testa quello che devono fare in campo. Perché se l'allenatore non è chiaro nei suoi concetti, i giocatori non possono fare miracoli».

Gli diede sarcasticamente un soprannome che gli diede nelle sue apparizioni televisive: «il giocatore di scacchi». È stata la continuazione di una tempesta che ha avuto un capitolo inaspettato nel bel mezzo del sorteggio dei Mondiali 2018 in Russia, l'ultimo a cui Diego Maradona ha potuto assistere (e giocare, a modo suo).

