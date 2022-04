Diego Maradona e il suo strano legame con il Messico negli ultimi sorteggi in Coppa del Mondo

Alla vigilia di un nuovo sorteggio per definire la fase a gironi della Coppa del Mondo, uno dei nomi che mancherà al gala è Diego Armando Maradona, lo storico calciatore argentino scomparso nel novembre 2020 e che nell'ultimo decennio è stato uno dei principali ospiti della FIFA a diverse serate di gala.

Il sorteggio per la Coppa del Mondo 2018 in Russia è stato uno degli ultimi eventi in cui è stato protagonista e in cui, in modo curioso, è stato quello che ha dovuto portare la palla fuori dal Messico per assegnarla al gruppo F, azione che lo ha legato di nuovo al territorio azteco.

Solo un anno prima, El Diego era presente in un altro sorteggio in Coppa del Mondo ed è stato anche fortunato a rivelare la nazionale messicana, anche se questa volta era la Coppa del Mondo Under 20, dove il Tri si è piazzato nel gruppo B, sempre al fianco della Germania, ma con Venezuela e Vanuatu come compagni.

Diego Maradona è stato incaricato di eliminare le squadre dalla fascia 2 nel sorteggio Russia 2018 (Foto: Reuters/Grigory Dukor)

Nelle due edizioni di Coppa del Mondo il Tricolore è stato misurato contro la squadra Teutona e in entrambe le edizioni è avanzato come secondo posto nel girone, quindi la mano di Dio non è stato di cattivo auspicio per le squadre azteche.

Anche se queste ultime due partite non saranno più in grado di avere una ristampa, il rapporto di Maradona con il Messico non riposa qui, poiché la sua eredità internazionale è incorniciata dal suo campionato del mondo nel 1986, quando incoronò l'Argentina sul campo dello Stadio Azteca.

Inoltre, prima della sua morte, il servizio di streaming Netflix ha prodotto una serie in cui è stato nuovamente confermato il suo rapporto con il Messico, anche se questa volta per entrare nel suo palco con l'allenatore dei Dorados de Sinaloa, una squadra di seconda divisione è stato molto vicino a guidare la prima divisione.

Diego Maradona ha preso la palla fuori dal Messico nel sorteggio Russia 2018 (Foto: Reuters/Grigory Dukor)

Diego Maradona si è consolidato come personaggio molto vicino al Messico, in quanto lo storico successo sportivo ottenuto nel 1986 ha coinvolto anche due momenti ricordati dal mondo del calcio: La mano di Dio e Il gol del secolo, entrambi in una partita emblematica e con un sfondo storico contro l'Inghilterra, corrispondente ai quarti di finale della Coppa del Mondo.

Poiché i tre eventi più importanti che ha avuto con Albiceleste si sono svolti nel Colosso di Santa Úrsula, il giorno della sua morte l'edificio è stato visitato da diversi suoi compatrioti che vivono in Messico, con l'obiettivo di onorare i momenti di gioia che Diego ha dato loro.

La corona funebre che è stata collocata dallo stadio Azteca il giorno della morte di Diego Maradona (Foto: Estadio Azteca)

Anche l'Estadio Azteca aveva un dettaglio in memoria del crack sudamericano, in quanto metteva una corona funebre nella porta dove segnava il punteggio storico con la mano, con una leggenda al centro che recitava «Tu vai di pari passo con Dio».

Inoltre, alla periferia del Colosso si trova una targa che commemora il gol segnato contro l'Inghilterra, in cui è partito dal centro del campo e ha battuto fino a sette rivali, così da allora l'organizzazione messicana ha riconosciuto l'evento che si è svolto il 23 giugno 1986.

La targa che commemora lo Stadio Azteca al «gol del secolo» di Diego Maradona (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Diego Maradona è stato campione del mondo con l'Argentina sul campo dell'Azteca Stadium nel 1986 (Foto: AP)

CONTINUA A LEGGERE: