Da Bugs Bunny a SpongeBob: le vignette che hanno reso visibile la community LGBTTTIQ+

I cartoni animati che hanno segnato la nostra infanzia con personaggi che forse, a quel tempo, non capivamo perché si comportassero in questo modo o perché si vestivano in modo diverso rispetto agli stereotipi di genere segnati dalla società. Ora che siamo adulti, comprendiamo i concetti in modo diverso, perché oggi li analizziamo con un occhio più critico.

Nel corso degli anni, la comunità LGBTTTIQ+ ha cercato spazi che le permettessero di rendere visibile chi sono, come sono considerati e come si relazionano. Con l'obiettivo di implementare la «non discriminazione» e l'inclusione nelle nuove generazioni, i personaggi appartenenti a questa comunità erano presenti in diversi cartoni animati.

Infobae ti mostra un elenco di personaggi appartenenti a LGBT+ che hanno fatto parte della nostra infanzia.

Il coniglio che ha fatto ridere molti, in diverse occasioni ha mostrato il suo lato femminile ed è stato osservato molto civettuolo mentre muoveva i fianchi da un lato all'altro con la mano sulla vita. Più volte ha usato abiti molto sorprendenti come gonne can-can e persino altri abiti a tema.

Senza contare che a volte la sua voce si è rivelata molto femminile e talvolta molto maschile.

Warner Bros.

Il personaggio di Rojo nel cartone animato La mucca e il pulcino è un diavoletto che sembrava molto felice di indossare abiti e persino una parrucca. In alcuni capitoli era molto civettuolo, con lunghe ciglia e muovendo le natiche al ritmo della musica.

Warner Bros

È un demone molto potente e stravagante che ha partecipato alla serie The Powerpuffer Girls, si caratterizza per essere un personaggio Trasvesti, perché amava vestirsi con gonne, tutù e abiti. Il doppiaggio di questo personaggio è stato fatto da Ricardo Hill e Óscar Flores, e a volte si sentiva che cercavano di rendere la voce più nitida ed effeminata.

Più volte nella serie SpongeBob è stato visto provare abiti e trucco insieme al suo migliore amico Patricio Estrella. Infatti, in un capitolo, entrambi si sono sposati.

Nickelodeon

Anche la serie di Cartoon Network Steven Universe è inclusiva perché presentava due personaggi appartenenti a questa comunità. Rubino e zaffiro, sono due gemme che controllano le basse e le alte temperature. Entrambi si innamorano e si sposano.

L'universo di Steven Cartoon Network

Appartenente anche a Cartoon Network, Adventure Time è una serie che vede protagonista Marceline, conosciuta anche come The Vampire Queen, interessata a The Sweet Princess. Entrambi si innamorano e nella serie si vedono baciarsi.

Il manga scritto e illustrato da Naoko Takeuchi, ha riempito di gioia l'infanzia di molte ragazze in Messico negli anni '90, tuttavia, poiché la sequenza presentava personaggi omosessuali, che mostravano ideali molto diversi da quel momento, la serie trasmessa in Messico è stata censurata.

Il personaggio di Sailor Star Fighter è sempre stato interessato a Serena, infatti, in alcuni capitoli è molto attento a lei, fino a quando non poteva più e la baciava.

Forse il caso più sorprendente è quello di Velma della serie Scooby-Doo, poiché in nessun capitolo ha mostrato interesse per altre donne, tuttavia, lo sceneggiatore James Gunn, su Twitter ha commentato che la Warner Bros. Pictures, nel 2002 ha censurato il personaggio. È così che Gunn ha rivelato che nella sceneggiatura originale Velma era lesbica.

Warner Bros

