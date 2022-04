Cynthia Rodriguez e Carlos Rivera sono andati a Parigi insieme per godersi le vacanze

Cynthia Rodriguez e Carlos Rivera si stanno godendo Parigi, Francia Video: Instagram @cynoficial/@_carlosrivera

Sebbene Carlos Rivera e Cynthia Rodríguez mantengano spesso la loro relazione privata, recentemente si sono mostrati godendo le loro vacanze a Parigi, in Francia; nessuna delle registrazioni è apparsa contemporaneamente, ma non c'è dubbio che stiano condividendo un momento romantico in città d'amore.

L'interprete di Recuérdame ha pubblicato sul suo account Instagram un breve racconto temporaneo in cui mostrava il paesaggio della città europea ed esclamava: «Buongiorno, Parigi!»

Da parte sua, l'autista di Venga la Alegría ha mostrato un paesaggio piovoso da qualche caffetteria con la didascalia «E improvvisamente... vacanza a Parigi», pochi secondi dopo la sua amata è apparsa sulla telecamera, poi è stata all'interno di un'auto e alla fine hanno fatto vedere loro che erano in un museo.

Nel breve video hanno mostrato di essere di fronte a La Gioconda, meglio conosciuta come La Monna Lisa, un dipinto dipinto da Leonardo Da Vinci. Questa opera d'arte è esposta al Museo del Louvre di Parigi.

Oltre a quelle registrazioni, la coppia non ha più pubblicato contenuti sul loro viaggio; il presentatore e il cantante hanno iniziato a rendere pubblica la loro storia d'amore nel 2015, da allora entrambi hanno preferito essere riservati, pubblicano alcune foto insieme, difficilmente interagiscono sui social network ed evitano di esserlo catturati in coppia durante i loro appuntamenti.

Il viaggio di Cynthia Rodríguez con il suo partner potrebbe chiarire le voci sulla sua assenza da Venga la Alegría, poiché lo scorso 29 marzo Alex Kaffie ha assicurato che la conduttrice avrebbe lasciato lo spettacolo in breve tempo.

Secondo l'editorialista, Cynthia Rodríguez avrebbe annunciato la sua partenza dalla mattina di Azteca nei prossimi giorni: «Scopro che la bellissima Cynthia Rodríguez sta lasciando Venga la Alegría. Sì, per motivi personali e per coppie! il conduttore esce dalla rivista mattutina di Azteca Uno», ha scritto Alex Kaffie.

Quella pubblicazione ha scatenato diverse voci, anche se è stata commentata fino a un possibile cambio di stazione televisiva, le ipotesi che avevano più peso erano quelle in cui era assicurato che Cynthia Rodríguez sarebbe già in attesa di un bambino con Carlos Rivera.

Va notato che entrambi hanno espresso l'intenzione di diventare genitori dall'anno scorso e hanno persino spiegato che hanno intenzione di raggiungere l'altare, ma che non hanno fretta di fissare una data per unirsi al matrimonio.

«Il mio desiderio è diventare papà. Sanno che è anche di Cyn, è mio, è nostro e lo vogliamo con tutto il nostro desiderio. Quando Dio vuole... più di ogni altra cosa artistica, è essere papà, questo è il mio sogno di vita», ha recentemente rivelato Carlos Rivera.

Ha anche condiviso che il modo in cui vivono insieme da qualche tempo è sotto lo stesso tetto e, ha detto, come se fossero sposati, e con la stessa forza desiderosi di concepire un bambino, anche se non ha spiegato quando avrebbero soddisfatto quel desiderio.

Inoltre, durante una dinamica in cui i piloti di Venga la Alegría hanno potuto parlare con Babbo Natale, l'autista gli ha chiesto un regalo molto speciale: «Penso che ci sia solo una cosa che mi manca e vorrei che si realizzasse l'anno prossimo:» Puoi portarmi un bambino? '. Penso di essere pronto, ora, a mettere su famiglia», ha concluso.

Babbo Natale ha assicurato che farà tutto il possibile per far entrare quel bambino nella sua vita, anche se non necessariamente durante il 2022, se potesse nascere entro il 2023. Tra una risata e l'altra, «Babbo Natale» gli ha detto che deve lavorare insieme al suo partner. La richiesta di Cynthia ha commosso i suoi compagni di squadra e il pubblico che ha seguito la trasmissione.

