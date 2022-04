Circa 300 soldati siriani sono arrivati in Russia per l'addestramento prima di essere inviati all'invasione in Ucraina

Un'unità militare dell'esercito siriano con circa 300 soldati è arrivata in Russia questo giovedì dalla Siria per l'addestramento militare prima di essere inviata in Ucraina, ha spiegato un reclutatore a condizione di anonimato, come riportato dal quotidiano «The New York Times».

Secondo questa fonte, i russi vogliono reclutare 16.000 siriani per la guerra in Ucraina con specifiche condizioni di età e peso - uomini tra i 20 e i 45 anni che pesano dai 50 ai 90 chili - dando la preferenza a coloro che hanno esperienza di combattimento.

Inoltre, avrebbero ricevuto uno stipendio compreso tra $1.000 e $2.000 al mese e, se fossero morti al fronte, sarebbero stati promessi che le loro famiglie avrebbero ricevuto $2.800, più $600 al mese per un anno.

I 300 soldati già in Russia rappresentano la 25a divisione dell'esercito siriano, conosciuta come le forze della tigre, che si considerano l'élite e lavoreranno a stretto contatto con l'esercito russo nell'offensiva contro l'Ucraina.

Negli ultimi anni, a seguito della guerra, la Siria è diventata un esportatore di mercenari. Vengono inviati in punti caldi in Libia, Azerbaigian, Repubblica Centrafricana e ora in Ucraina.

MOVIMENTO TRUPPE

Le truppe russe hanno finora abbandonato l'occupazione di Kiev e ora si stanno concentrando sull'assalto al porto di Mariupol sul Mar d'Azov, secondo un rapporto diffuso questa mattina dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine.

«Il nemico, che ha subito perdite significative nel personale e nelle attrezzature, non è riuscito a bloccare e catturare la città di Kiev. Gli occupanti sono stati costretti ad abbandonare temporaneamente questo compito», afferma la parte dell'esercito ucraino, pubblicata alla fine del trentaseiesimo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina.

L'esercito russo «si è concentrato sul continuare l'assalto alla città di Mariupol», afferma la dichiarazione, in cui si afferma che Mosca sta usando truppe trasferite dall'Abkhazia, una delle autoproclamate repubbliche indipendenti in Georgia e la cui indipendenza la Russia riconosce.

La città è difesa dalle «forze della 36a brigata dei marines, insieme a unità di altri componenti delle forze di difesa ucraine».

Venerdì, il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) cercherà di fornire aiuti di emergenza e medicinali a Mariupol, nonché di partecipare all'evacuazione dei civili intrappolati nella città assediata, dove, secondo l'Ucraina, circa 160.000 persone rimangono senza acqua, elettricità o medicine.

La parte ucraina afferma inoltre che la Russia «continua a rafforzare gruppi di truppe a spese delle unità del distretto militare orientale. Sta cercando di formare amministrazioni di occupazione all'interno dei distretti temporaneamente occupati delle province di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson».

(Con informazioni di Europa Press)

