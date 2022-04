CDMX: come ottenere la domanda per le persone con disabilità ed esentare la Hoy No Circula

Le persone con disabilità che vivono a Città del Messico (CDMX) possono presentare domanda al Ministero dell'Ambiente (Sedema) per esentare il programma Hoy No Circula e le contingenze ambientali e quindi continuare a utilizzare i loro veicoli e il transito attraverso la capitale.

La procedura deve essere eseguita di persona presso l'area di servizio al cittadino di verifica del veicolo di uno dei verificatori della capitale. Questo documento può essere rilasciato dai proprietari, con disabilità, di veicoli a motore a combustione interna o utenti di veicoli di una persona fisica.

Per richiedere l'ologramma, è necessario raccogliere i seguenti documenti:

1. Identificazione ufficiale in originale e in semplice copia. Può essere la credenziale di un elettore, un documento d'identità con foto professionale, un passaporto, una National Military Service Card (SMN) o una patente di guida

2. Modulo di domanda debitamente richiesto. Può essere scaricato tramite il seguente link: https://cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=85 #. Questo documento deve essere consegnato firmato.

3. Parere originale sulla disabilità emesso dal Sistema per lo sviluppo integrale della famiglia a Città del Messico.

4. Due fotografie a misura di bambino.

I conducenti con disabilità possono richiedere il documento per esentare il programma Hoy No Circula (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

5. Documenti per l'accreditamento di una persona giuridica.

- Individui: Procura firmata davanti a due testimoni con ratificazione delle firme davanti a un notaio. Copia originale e semplice.

- Persone giuridiche: atto costitutivo, procura e identificazione ufficiale del rappresentante o dell'agente. Copia originale e semplice.

6. Copia dell'identificazione della persona con disabilità (credenziale dell'elettore, tessera sanitaria con fotografia, credenziale rilasciata da un ente pubblico). Se sei minorenne o un paziente con disabilità, è richiesta l'identificazione del genitore o tutore e del proprietario del veicolo.

7. Copia della carta di circolazione emessa dal governo di Città del Messico.

8. Copia dell'ultimo certificato di verifica (stampato o registrato nel sistema di verifica del veicolo).

La procedura deve essere eseguita come segue:

1. Invia il formato debitamente richiesto e la documentazione necessaria all'area di servizio del cittadino di verifica del veicolo.

2. Ricevi il modulo di domanda e la documentazione allegata. Controlla e verifica che soddisfino tutti i requisiti, assegna il folio, sigilla e consegna la conferma.

3. Chiama per chiedere informazioni sullo stato della tua domanda.

4. Viene presentato nell'area Citizen Service of Vehicle Verification e mostra l'accusa.

5. Esamina e invia la risposta alla tua richiesta.

6. Mostra l'identificazione, riceve la risposta alla tua richiesta e la firma di ricevuta.

La Mobility Card può essere utilizzata per accedere gratuitamente ai trasporti pubblici (Foto: Twitter/ @GobCDMX)

Oltre a poter svolgere questa procedura, le persone con disabilità potranno anche ottenere la Carta inclusiva in modo che le persone con disabilità possano garantire i loro diritti e la loro mobilità all'interno della capitale. Secondo il Ministero della Mobilità (Semovi), la carta ha una tecnologia sicura e dà libero accesso alla rete di trasporto pubblico al suddetto settore della popolazione.

Questa identificazione è valida per cinque anni e oltre a consentire l'accesso gratuito a Metro, Metrobus, Filobus, Funivia, Light Rail e Passenger Transport Network (RTP), altri vantaggi includono sconti sui pagamenti via terra e acqua, accelerando l'elaborazione di targhe speciali per veicoli e richiedere la marcatura di segni speciali di persone con disabilità nelle case.

Coloro che sono interessati al trattamento possono accedere alla finestra unica sulla disabilità con l'account chiave CDMX, che è correlato alla chiave del registro della popolazione unica (CURP) dei richiedenti la carta. Se non ce l'hai, può essere generato utilizzando questo link.

