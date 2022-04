Bridgerton: sapere se Simon apparirà nella terza stagione

07/04/2021 Cultura.- La cifra que rechazó Rege-Jean Page por volver a Los Bridgerton en la temporada 2. Recientemente salió a la luz que Rege-Jean Page no volverá a dar vida a Simon en la temporada 2 de Los Bridgerton. Todo apunta a que el actor no ha abandonado la ficción por motivos económicos, ya que se ha desvelado la cifra que le ofrecieron por aparecer en los nuevos episodios y que rechazó. CULTURA NETFLIX

La serie d'epoca basata sui libri di Julia Quinn è stata presentata in anteprima alla fine del 2020 e presto è diventata la serie originale Netflix più seguita sulla piattaforma grazie al grande impatto che ha causato sugli spettatori.

Il dramma in costume segue i Bridgertons, una rispettata famiglia inglese di classe superiore composta da 8 fratelli e la loro madre vedova durante il periodo Regency in Inghilterra. A differenza della maggior parte delle serie che si concentrano sugli stessi protagonisti durante le loro stagioni, a Bridgerton ogni stagione si concentra su un fratello diverso. La prima seguì Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la maggiore delle sorelle e la sua relazione con il duca di Hastings (Regé-Jean Page).

Mentre il secondo capitolo della serie, che è stato presentato in anteprima solo la scorsa settimana, segue Anthony Bridgerton, il visconte e figlio maggiore della famiglia e la sua relazione con Kate Sharma, la sorella maggiore della sua fidanzata, Edwina Sharma.

Sebbene Simon e Daphne fossero i protagonisti su cui la serie ruotava nella prima stagione, il duca non appare in nessun momento nella seconda stagione, mentre Daphne fa solo poche brevi apparizioni in alcuni episodi. Nonostante ciò, i fan della serie e l'attore sperano di rivedere Simon durante la prossima stagione della serie, anche a volte.

Se volete sapere se il personaggio di Simon Basset apparirà nella terza stagione di Bridgerton, continuate a leggere la seguente nota.

SIMON TORNA A BRIDGERTON NELLA TERZA STAGIONE?

L'anno scorso Regé-Jean Page, l'attore che interpreta Simon Basset ha detto a Variety che «il suo arco narrativo è una stagione, con un inizio, una metà e una fine». Ha anche usato il suo account Instagram (@regejean) per ringraziare la troupe di produzione, il cast, i fan e dire addio al suo personaggio.

Tuttavia, mesi dopo, in un'intervista con British GQ, l'attore non negò di poter interpretare di nuovo l'affascinante Duca di Hastings. «Sai che non saprei dirtelo! Non c'è qualcosa di meraviglioso nell'essere sorpresi da ciò che non sospettavi?»

COSA DICONO I LIBRI SULLE APPARIZIONI DI SIMON?

Come sapete, la serie è basata sulla saga del libro di Julia Quinn, anche se Shonda Rhimes, produttrice della serie, ha sottolineato che non seguiranno l'ordine esatto dei libri, questa potrebbe essere un'indicazione di cosa accadrà e se vedremo di nuovo Simon Basset sui nostri schermi.

Secondo il secondo libro, Simon appare solo una volta durante la partita di Pall Mall, ma sappiamo già che la serie non ha imitato il libro in questo caso perché non abbiamo visto il Duca di Hastings da nessuna parte nella seconda stagione, viene menzionato solo riferendosi al fatto che sta adempiendo ai suoi doveri come duca.

Sebbene non compaia nel terzo libro, nel quarto romanzo di Quinn lo fa e aiuta persino Colin a risolvere il mistero di Lady Whistledown. Se prendiamo ciò che dice Rhimes che non seguiranno l'ordine dei libri, si potrebbe ipotizzare che ciò accadrà nella prossima puntata, soprattutto a causa di come appariva la canzone di Lady Whistledown alla fine della seconda stagione.

BRIDGERTON: QUANDO USCIRÀ LA STAGIONE 3

Fortunatamente per tutti i fan della serie vintage, Shonda Rhimes, produttrice della serie, ha confermato che ci saranno una terza e una quarta stagione della serie. Secondo Rhimes, il terzo capitolo della serie basata sui libri di Julia Quinn inizierà le riprese nella prima metà del 2022 e consisterà anche in 8 episodi.

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita confermata per la terza stagione di Bridgerton, si può dedurre dal ritmo di produzione e rilascio che forse gli 8 episodi della prossima puntata potrebbero essere pronti all'inizio del prossimo anno.

SINOSSI DELLA TERZA STAGIONE DI BRIDGERTON

Seguendo i libri di Julia Quinn, la terza stagione di Bridgerton si concentrerà su Benedict, il secondo fratello della famiglia e la sua ricerca per trovare, prima la misteriosa donna della danza in maschera organizzata da sua madre, e poi Sophie Beckett, la figlia illegittima del conte di Penwood.

