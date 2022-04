Atala Sarmiento sarebbe stato bandito a vita su TV Azteca

Atala Sarmiento ha lasciato bruscamente TV Azteca dopo aver lavorato per più di due decenni alla stazione televisiva, un fatto che ha lasciato perplessi i suoi seguaci. È noto che l'autista non è riuscito a raggiungere un accordo con la società e non ha rinnovato il contratto che l'ha collocata come parte del consiglio di amministrazione dei presentatori di Ventaneando.

Ed è che la sua partenza è avvenuta tra le voci secondo cui è stata vista su Televisa, presumibilmente alla ricerca di un'opportunità di lavoro o addirittura di negoziare il suo ingresso. La versione raggiunse le orecchie di Pati Chapoy che la affrontò e presto salutò il comunicologo.

Sono passati tre anni dalla sua uscita mediatica e dopo la sua incursione nel programma Intrusos de Televisa, che è finito per andare in onda, dove ha condiviso crediti con Juan José Origel, Martha Figueroa e Aurora Valle (tutti ex Ventaneando), e alcune incursioni come ospite in diversi programmi come Hoy, Atala vive in Spagna ritirati dai media.

Atala Sarmiento ha escluso che sarà la conduttrice di «La Voz» (IG: atasarmiento)

È rimasta lontana dalle telecamere e vive accanto al suo partner, ma si tiene in contatto con i suoi follower, davanti ai quali in una recente dinamica di domande e risposte ha confessato se avrebbe mai più lavorato all'Azteca, e lì ha dimostrato che l'emittente televisiva le ha posto il veto «eternamente».

«TV Azteca è molto speciale per me, ho passato 24 anni della mia vita nei suoi forum, mi ha dato molte cose, ho imparato, sono cresciuto... come potevo non amarla dopo così tanto?» , cominciò a dire.

E ha continuato a sorprendere i suoi follower rivelando: «Purtroppo non credo sia possibile per me tornare, visto che l'azienda ha messo un veto apparentemente eterno su di me».

Atala Sarmiento, madrileno, si congratula con Ventaneando per i suoi 25 anni (Screenshot: Tv Azteca)

Atala non ha approfondito l'argomento, ma con questo ha dimostrato di non essere stata in comunicazione con i suoi ex colleghi o con i direttori della televisione messicana, mentre ha già cambiato aria avventurandosi nell'interior design nel paese europeo.

Tuttavia, nel 2021 la sorella del collega comunicologo Rafael Sarmiento è apparsa come ospite nella trasmissione speciale per il 25° anniversario di Ventaneando insieme ad altri ex conduttori del programma Azteca.