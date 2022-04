42 autobus con 3.000 abitanti dell'assediato Mariupol sono arrivati nella città di Zaporizhzhia

Evacuazione di circa 3.700 persone da Mariupol

Diversi autobus con abitanti della città ucraina di Mariupol, assediati e bombardati dalle truppe russe, sono arrivati venerdì sera a Zaporizhzhia, una città ucraina controllata dall'esercito di Kiev, secondo i giornalisti dell'agenzia AFP sul posto.

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, un totale di circa 3.000 persone sono state salvate.

Gli autobus trasportavano abitanti di Mariupol che riuscirono a raggiungere la città di Berdyansk, occupata dalle forze russe, dove furono ricevuti dal convoglio umanitario, secondo sia i residenti che i funzionari.

Il vice primo ministro ucraino Irina Vereshchuk ha confermato le informazioni in un video su Telegram: «A partire da oggi, mentre stiamo girando questo video, gli autobus sono già in viaggio, per portare gli abitanti di Mariupol, 42 autobus, in un luogo sicuro», ha detto.

«Sappiamo quanto aspettano di essere salvati. Ogni giorno ci proveremo ancora e ancora finché non avranno l'opportunità di lasciare la città e, soprattutto, di vivere in pace», ha aggiunto.

Giovedì, Vereshchuk ha dichiarato che il governo ucraino ha iniziato a inviare 45 autobus per evacuare i civili dalla città portuale dopo che la Russia ha annunciato una tregua.

Anche una squadra della Croce Rossa doveva arrivare in città questo venerdì, ma il Comitato internazionale dell'organizzazione ( CICR) ha riferito che il gruppo ha dovuto voltarsi poiché era «impossibile» procedere con l'evacuazione.

L'organizzazione ha indicato in un comunicato che le condizioni «rendevano impossibile continuare» la squadra, composta da tre veicoli e nove membri dello staff del CRIC, la cui missione era quella di scortare gli autobus con gli sfollati attraverso un corridoio umanitario.

Si stima che circa 160.000 cittadini vivano da più di un mese senza servizi di base a Mariupol, un porto sul Mar d'Azov che è diventato il principale obiettivo delle truppe russe in Ucraina grazie alla sua posizione strategica tra la penisola di Crimea e il Dombas.

Per il successo dell'evacuazione dei cittadini che desiderano lasciare Mariupol volontariamente «è essenziale che le parti rispettino gli accordi, forniscano le condizioni necessarie e le garanzie di sicurezza», ha detto il CICR, sottolineando il suo ruolo tradizionale di intermediario neutrale nel conflitto.

A Mariupol, dove sono stati perpetrati alcuni degli attacchi che le organizzazioni per i diritti umani denunciano come possibili crimini di guerra, acqua e cibo scarseggiano da settimane e non c'è fornitura di elettricità o riscaldamento.

Anche un precedente tentativo di evacuare la città portuale all'inizio di marzo con la mediazione del CICR è fallito, dopo che le ostilità si sono intensificate nella zona e la rotta per uscire dalla città è stata interpretata come pericolosa.

(Con informazioni fornite da AFP, EFE)

