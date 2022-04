20 anni dopo la prima di La Hora Pico: cosa è successo a Nacasia, Nacaranda, El Vitor e El Nacolás

Rush Hour era una serie a fumetti trasmessa sull'allora Channel of Stars tra il 2002 e il 2007, l'umorismo dei personaggi stravaganti e inconfondibili ha segnato molte ore di divertimento per gli spettatori. Venti anni dopo la sua prima, alcuni dei suoi protagonisti hanno preso strade diverse.

Da un lato, Reynaldo Rossano - che ha dato vita a El Nacolás - ha continuato con la commedia e si è anche avventurato nel direttore di Hoy, la mattina su Televisa. Nel 2021 ha lavorato alla produzione Tic Tac Toc: The Reencounter, una commedia che racconta la vita del famoso gruppo di bambini con lo stesso nome che cerca di rivivere nel mondo dell'arte dopo essere stato al riparo dalle telecamere per 35 anni.

Reynaldo Rossano ha interpretato diversi personaggi comici (Foto: Twitter)

Sebbene l'attore Adrián Uribe abbia più volte ammesso che El Vitor, la parodia dei camionisti «è rimasta nel cuore della gente», cerca di continuare la sua idea di non ristagnare mai e ha iniziato a svolgere diverse attività nella sua carriera professionale .

«Ho sempre sostenuto di essere autentico, non so quanto ho contribuito alla commedia, ma so di aver contribuito con personaggi che sono rimasti nel cuore delle persone (...), la mia carriera è in un momento interessante in cui farò anche altre cose», ha detto a EFE.

Dopo aver perso la sua esclusività con Televisa, Adrián Uribe si è concentrato sullo sviluppo di un insieme a Omar Chaparro e Adal Ramones, i tre comici hanno fondato la società Sold Out, in cui verranno creati tutti i tipi di contenuti, tra cui spettacoli dal vivo.

Adrián Uribe non vuole più rimanere bloccato con El Vitor (Foto: Instagram/ @adrianuribe)

Sebbene Lorena de la Garza e Consuelo Duval abbiano interpretato Nacasia e Nacaranda, una coppia di migliori amiche in abito fosforescente, erano assenti fino a maggio 2021, va notato che entrambi i comici hanno seguito il corso della performance, Duval è l'ospite di Netas Divinas.

Il fortunato incontro è avvenuto in un musical intitolato Ghost, the shadow of love, diretto da Silvia Montesinos e Jaime Matarredona. Alla presentazione di sabato 30 maggio, l'attrice Consuelo Duval è arrivata come madrina del lusso per le quasi 100 rappresentazioni al Teatro San Rafael; poiché Lorena de la Garza faceva parte del cast, entrambi hanno avuto l'opportunità di aprirsi sui loro conflitti.

In una delle sue storie temporanee su Instagram, Consuelo Duval ha pubblicato una foto del palco quando i talenti ringraziavano il pubblico e ha scritto «Sei incredibile mamatita! A tutto il cast di questa meravigliosa produzione, il mio rispetto e la mia ammirazione».

Le attrici dietro Nacasia e Nacaranda sono state in disaccordo per un po '(Foto: YouTube Capture/Distrito Comedia)

Più tardi Lorena de la Garza ha replicato questa storia nel suo profilo e ha risposto «Grazie per il tuo sostegno e affetto, bello», dimostrando che tutti i conflitti del passato erano già stati superati.

«La nostra lotta è stata a causa delle mie stronzate ma ehi ha un cuore così grande che mi ha perdonato», ha spiegato Duval ricordando le sue divergenze con De la Garza. «Mi ha perdonato come perdonano le sorelle, come perdonano gli amici e io la amo, la ammiro, ed è la mia Nacasia». , ha continuato l'attrice.

Il conflitto tra i due sorse quando Consuelo lasciò Televisa e dichiarò che c'erano persone in compagnia che parlavano male di lei; all'epoca rivelò anche che Lorena de la Garza la chiamò per scusarsi per quello che aveva detto, tuttavia questa attrice rifiutò la versione:

Questa è stata una delle storie a cui Lorena de la Garza ha risposto (Foto: Instagram)

«Penso che Televisa non sia un'azienda che ha errori. Ci sono errori con attori che si sentono come dive e perdono la parola. Ho sempre giocato nella sua squadra, sono stato dalla sua parte, sono stato suo amico. Mi vanto di essere una brava collega di lavoro e con lei in particolare mi vanto dell'ottimo rapporto che ho avuto con lei», ha spiegato Lorena in un'intervista a Ventaneando nel maggio 2015.

Giorni dopo Consuelo ha fermato la guerra di dichiarazioni con Lorena e si è scusata. «Non volevo fare del male a nessuno. Tutto è stato frainteso, ho commesso un errore e mi scuso», ha detto Consuelo al programma radiofonico Todo para la Mujer.

Secondo Consuelo, ha ammesso che non avrebbe mai dovuto rivelare nomi, quindi si è rammaricata che la sua compagna e amica abbiano ricevuto una versione distorta di ciò che ha detto ed è per questo che «è andata alla giugulare».

