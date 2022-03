Yoshimar Yotún ha confessato i lussi stravaganti che ha vissuto con Luis Advíncula in un hotel in Qatar

Yoshimar Yotún ha osato raccontare un aneddoto divertente che ha vissuto con uno dei suoi migliori amici nel calcio e nella vita, Luis Advíncula. Entrambi sono andati in Qatar ad un certo punto con la nazionale peruviana per giocare un'amichevole e sono rimasti colpiti dai lussi di un hotel a sette stelle a Doha. Tuttavia, un gioco di luci nella stanza era quello che ricorda di più.

«C'era un iPad nella stanza. Hai battuto un bottone e le tende si sono abbassate, con un altro, musica. C'erano alcuni colori, blu... Oh! Ho detto, diventiamo rossi, ero con «Lucho» Advínchal. Mettiamo il rosso passione per il mio «nero», ho detto. Rosso l'ho spremuto e tutta la stanza rossa. E mi ha detto 'no, no, no, meglio di no'», ha riso, «è meglio che metta blu», ha concluso. Inoltre, ha confessato in un'intervista con Al Ángulo di Movistar Deportes, che era uno dei migliori hotel del paese asiatico.