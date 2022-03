Waldemar Cerrón ai nipoti di Pedro Castillo: «Sono persone indagate e dovranno avere ragione»

Il deputato e portavoce del Perù Libre, Waldemar Cerrón, ha ritenuto che i personaggi più vicini ambiente del presidente Pedro Castillo, come i suoi nipoti o l'ex segretario del Palazzo del Governo Bruno Pacheco, dovrebbe collaborare con la giustizia, ha anche messo in dubbio il ritardo nei procedimenti giudiziari del pubblico Procura.

«Credo che ogni cittadino debba averne diritto. In ogni caso, condanniamo il fatto che il processo non sia seguito adeguatamente da questi signori; tuttavia, dobbiamo anche menzionare quali prove ha la Procura e qui viene la questione: com'è possibile che anche i media ce l'abbiano e vengano pubblicati, improvvisamente, ostacolando la giustizia? », ha detto.

«A livello nazionale, il sistema di amministrazione della giustizia ha un pregiudizio politico (...) I nipoti del presidente sono persone indagate e dovranno qualificarsi, devono rispondere alla giustizia, è una questione personale. Ogni persona che si occupa di questioni di giustizia è stata chiamata a fare bene», ha aggiunto.

Allo stesso modo, il parlamentare ha ringraziato i banchi per il sostegno dei seggi in modo che la mozione di posto vacante lo faccia non prosperare e ha esortato i diversi gruppi politici «a lasciare che i ministri lavorino» e ad adottare misure, come la censura e l'interpellanza, sulla base di una valutazione delle loro prestazioni.

«Sembra sempre un modo disperato di non voler lasciare che la regola dica che poi hai fallito. Se non ti lascio governare, se non ti lascio lavorare, allora non andremo da nessuna parte perché questa incertezza lascia chiunque in uno stato di insicurezza. Dobbiamo essere critici e autocritici finché diciamo quali sono gli errori», ha detto.

«Una parte del passato che ha fatto (qualche ministro) viene attaccata, ma non stiamo vedendo, per esempio, le denunce che sta facendo e non si sta sostenendo su quella questione. Se non c'è modo di vedere il giocatore in campo, dove si muove, dove si sviluppa, e gli sto impedendo di giocare e metterlo in panchina, non andremo da nessuna parte», ha aggiunto.

Su questo tema, il portavoce della panchina del Peru-Libre ha concordato con il presidente Pedro Castillo, che, dopo aver invitato il Congresso a mettere da parte il confronto per affrontare i problemi urgenti del Paese, ha ritenuto che il gruppo di parlamentari che non sono riusciti a svuotarlo dall'incarico «seguirà la propria agenda».

«Questa è l'agenda che hanno perché al Ministro della Salute è già stata data una prima censura e una settimana dopo ricominciano con la sua interpellanza. Il posto vacante è già avvenuto e spero che ci serva da esempio in modo da non continuare (...) Chiedo agli altri banchi di mettere giù la questione e iniziare a parlare dell'agenda Paese», ha detto.

DINA BOLUARTE CHIEDE AI NIPOTI DI MOSTRARE I LORO VOLTI

La vicepresidente della Repubblica, Dina Boluarte ha detto a RPP news, mentre stava supervisionando la cura dei bambini durante il programma «Cuna más» presso l'istituto scolastico Pachacutec nel distretto di Ventanilla, dove si chiedeva di cosa temessero i parenti del Presidente della Repubblica, Pedro Castillo.

«L'ambiente del presidente è 'non avuto', spero che abbiano ragione, perché hanno detto: 'Chi non teme nulla deve» di cosa hanno paura? presentatevi in faccia, è il modo migliore per affrontare i problemi, mostrare la faccia, non importa chi cade, sia Bruno Pacheco , i nipoti chiunque essi siano, che la ricerca viene svolta in conformità con il quadro giuridico «, ha affermato il ministro dello sviluppo e dell'inclusione sociale.

Questo è in riferimento a Gian Marco Castillo e Fray Vasquez Castillo, che attualmente non sono in stato di detenzione preliminare in quanto coinvolti nelle indagini portate avanti dal Procura anticorruzione nel caso Puente Tarata III.





CONTINUA A LEGGERE