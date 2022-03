Virale: dibattito su TikTok da parte di un giovane che ha lavorato senza alzarsi dalla sedia e il suo capo lo ha licenziato

Video virali sui social network che possono portare al dibattito su una questione di lavoro. È quello che è successo con la storia di un giovane degli Stati Uniti, che ha deciso di andare a lavorare seduto in segno di protesta contro gli abusi sul posto di lavoro. Una telecamera di sicurezza ha catturato il momento, che ha portato il suo capo a licenziarlo senza sostenere le sue motivazioni. L'evento è diventato virale su TikTok.

Nelle immagini pubblicate dall'utente @lolcarloz, puoi vedere che il ragazzo ha confezionato diverse scatole senza alzarsi dalla sedia. Come ha spiegato, lo ha fatto perché non è stato pagato più soldi per il lavoro che ha svolto.

«Il mio capo mi ha sorpreso a farlo e mi ha licenziato. (Mi sono seduto) perché mi sono reso conto che lavorare sodo per $10,65 all'ora in un deposito non vale la pena», ha scritto il giovane nella descrizione del video di TikTok.

Il video ha più di 1,3 milioni di visualizzazioni sul social network, oltre a più di 82.000 like, con la canzone Monkeys Spinning Monkeys di Kevin MacLeod. L'utente @lolcarloz ha chiarito che la registrazione è del 2021 e che attualmente «riceverei almeno cinque dollari in più per lo stesso lavoro» .

Dopo che la clip è diventata virale, c'è stato un dibattito tra gli utenti. Mentre alcuni hanno sostenuto la sua idea, altri hanno messo in dubbio la sua decisione.

«Salario minimo = minimo sforzo», ha detto un netizen. «Giuro che a loro piace vederci soffrire mentre lavoriamo perché... Cosa c'è di sbagliato nel sedersi sulla sedia se riesci ancora a completare i compiti?» chiese una donna. «Stai impacchettando le cose da inviare in un determinato momento e, quando lo fai seduto, stai andando il più lentamente possibile», ha chiesto un uomo.

«A volte, lavorare sodo e fare bene il proprio lavoro (anche quando è un miele***) significa prepararsi per il prossimo lavoro migliore», ha scritto un altro netizen.

