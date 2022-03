Video: Un uomo è stato mezzo sepolto e aumenta improvvisamente tra le emergenze a causa delle piogge in Antioquia

Mercoledì sera nel comune di Caldas (Antioquia), si è verificato un crollo in cui è stata colpita una casa, sebbene, fortunatamente, fosse disabitata. Tuttavia, un uomo è rimasto ferito, dopo che le sue gambe sono rimaste intrappolate mentre passava dal posto.

Secondo le informazioni ottenute sulla stazione Blu Radio, l'incidente è avvenuto esattamente nel settore di El Reservadero nel villaggio di La Quiebra. I vigili del fuoco sono arrivati in quel luogo, che hanno fornito supporto per rimuoverlo e lo hanno trasferito in un ospedale dove si riprende dalle ferite riportate.

Nel frattempo, mercoledì pomeriggio, nel quartiere Pachely del comune di Bello (Antioquia), si sono verificate diverse inondazioni, dopo che uno dei burroni del settore è traboccato a causa della forte pioggia, una situazione che è stata catturata in video e pubblicata sull'account Twitter Denunciazioni Antioquia.

Una situazione simile si è verificata nel comune di Don Matías, dove un improvviso aumento ha causato una forte alluvione nella zona.

Queste emergenze si aggiungono a quella di martedì nel nord-ovest di Medellin, nel distretto di San Cristóbal, dove secondo il quotidiano El Colombiano, 30 famiglie sono state colpite nel settore del Barrio Nuevo.

I dati del Dipartimento amministrativo per la gestione del rischio di catastrofi (Dagrd) di Medellín che hanno citato il quotidiano Antioquia hanno indicato che ci sono state emergenze 27 quel martedì, tra cui 12 movimenti di massa, otto alberi caduti, tre inondazioni e due veicoli ribaltati.

Le zone di San Antonio del Prado e Robledo sono state le più colpite dalle emergenze che hanno causato le piogge di martedì pomeriggio.





