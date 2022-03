Un incidente con un veicolo militare a Santander ha lasciato feriti 24 soldati

Nella notte del 30 marzo, un veicolo militare che guidava tra i comuni di Rionegro e El Playón, nel dipartimento di Santander, sarebbe rotolato attraverso un abisso lasciando 24 soldati feriti, secondo le prime versioni raccolte da EL TIEMPO e RCN Radio Santander.

Il veicolo si stava dirigendo verso il dipartimento di Cesar quando ha sbandato nelle vicinanze di El Playón, secondo le informazioni fornite a INFOBAE COLOMBIA dall'unità di gestione dei rischi di Santander.

Inoltre, afferma che gli uomini in uniforme erano stati trasferiti in due gruppi: cinque sono stati ricoverati al centro medico di Rionegro, mentre gli altri sono in cura a El Playón.

La gestione dei rischi ha implementato operazioni nell'area per determinare le cause dell'incidente.

