Tony Succar: da calciatore a produttore musicale nominato per i Grammy 2022

I Grammy del 2022 si terranno questa domenica 3 aprile e l'aspettativa è grande, soprattutto perché uno dei nostri compatrioti, il percussionista, sta gareggiando Tony Succar, che è già in viaggio per Las Vegas per far parte di questo grande festival musicale.

Indubbiamente, questi sono stati bei tempi per l'artista, perché dopo il recente arrivo di sua figlia, questo 3 aprile vivrà uno dei momenti più emozionanti della sua carriera. Come sapete, il suo album «Live in Peru» compete nella categoria Best Tropical Latin Album.

Dopo aver appreso, il compositore non ha potuto fare a meno di mostrare la sua emozione e ha dedicato parole emotive al pubblico peruviano e a tutti i musicisti che hanno partecipato al concerto.

«Sono troppo felice e congratulazioni a tutti i candidati, in questa categoria e in tutte le categorie. Sono molto emozionato, è la mia prima nomination ai Grammy «, ha detto abbastanza felicemente.

Da parte loro, i fan di Tony Succar stanno già contando le ore per il gran gala. Tuttavia, per coloro che si chiedono chi sia il nostro connazionale o ne sanno poco, qui vi diciamo maggiori dettagli sulla sua carriera musicale e sui suoi successi.

TONY SUCCAR

Antonio Guillermo Succar Tayrako è nato il 18 maggio 1986 a Lima ed è diventato percussionista, compositore, arrangiatore e produttore discografico. A soli 35 anni, si è avventurato nella musica fino a raggiungere due Latin Grammy nel 2019.

Quando aveva due anni, emigrò a Miami, negli Stati Uniti, con la sua famiglia. All'età di 3 anni, ha iniziato a suonare al The Peruvian Cajon grazie al fatto che proveniva da una famiglia di musicisti. Quando compì 13 anni, iniziò a suonare la batteria nella band dei suoi genitori.

Il musicista peruviano, di nazionalità americana e ascendenza giapponese, ha accompagnato i suoi genitori in diverse esibizioni come matrimoni ed eventi privati. Questo lo ha fatto innamorare sempre di più della musica.

Nel 2020, ha pubblicato la sua versione di «When You Think Back» di Pedro Suárez-Vértiz, in collaborazione con Daniela Darcourt, Ezio Oliva, Christian Yaipén, Bartola, tra gli altri, con l'obiettivo di promuovere il turismo in Perù.

Nel gennaio 2021, è stato annunciato come giuria in Yo Soy e ad agosto continua a Latina con la sua partecipazione come allenatore a La Voz Senior.

I TUOI STUDI

Tony Succar ha pensato di diventare un giocatore di football professionista da adolescente. Ha fatto parte di diverse squadre fino a quando non ha vinto il campionato statale della sua scuola. Sebbene abbia cercato una borsa di studio per dedicarsi allo sport, non ha ricevuto risposta.

Dopo di che, è andato da suo padre per un consiglio e gli ha detto di provare ad entrare nella FIU Music School. La sua formazione musicale è iniziata con la batteria, il pianoforte e poi è arrivata alle percussioni.

Nel 2008, ha conseguito la laurea in jazz-performance presso la Florida International University e ha continuato a studiare per un master fino al 2010.

CARRERA MUSICAL

Da quando era uno studente universitario, Tony Succar aveva già una carriera musicale attiva. Mentre era al college, ha assunto la posizione di direttore nella band di famiglia che ha ribattezzato Mixtura.

Nel 2010, ha pubblicato il suo primo album che è stato registrato al suo recital di laurea. Un concerto dal vivo con Mixtura al Wertheim Performing Arts Center di Miami.

Il percorso di Tony lo ha portato nel mondo della salsa, del jazz/pop e della musica di ispirazione afro-latina. Inoltre, ha potuto lavorare con diversi artisti come Tito Nieves, Marc Anthony, La India, Obie Bermudez, tra gli altri.

Nel 2015, ha creato il progetto collaborativo Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson. È stato rilasciato all'Olympia Theater di Miami sponsorizzato da Universal Music Classic. Unity ha presentato più di 100 musicisti per il tributo al re del pop.

Nel 2019, ha vinto due Latin Grammy come produttore dell'anno e miglior album di salsa per l'album «Más de mi», entrando nella storia come il più giovane vincitore ad aver vinto entrambe le categorie.

Tony Succar vince il Latin Grammy. (Video: YouTube)

