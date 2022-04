Tony Succar ai Grammy 2022: chi affronterà nella categoria «Miglior album tropicale latino»?

Il peruviano Tony Succar sta vivendo un grande momento dopo essere stato nominato ai Grammy Awards 2022 per il suo album 'Live in Peru', che è stato registrato nel 2020 nel nostro paese. Il percussionista combatterà per un premio nella categoria «Miglior album tropicale latino» insieme a grandi esponenti della musica latina.

Come ricorderete, il 23 marzo 2021, tramite Instagram, Succar ha sorpreso condividendo una serie di clip in cui ha confermato con emozione la sua nomina. « Non posso crederci, grazie mille a tutti », ha detto mentre saltava di gioia in quell'occasione.

Va notato che l'album di Succar competerà contro grandi pezzi musicali come «Salswing» di Rubén Blades e Roberto Delgado & Orquesta , che si preannuncia il favorito dopo aver preso il 'Album of the Year' nella 22a edizione del Latin Grammy.

“Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta. Hand-out | Loud And Live

Allo stesso modo, «Quarantine» di El gran combo de Puerto Rico è stato anche nominato per vincere un prezioso grammofono d'oro, uno dei premi più desiderati da artisti di livello mondiale.

“En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico.

«Without Salsa, there is no paradise» di Aymée Nuviola è un altro album nominato in questa categoria, insieme a «Collegas» di Gilberto Santa Rosa , quindi Tony Succar non avrà alcun singolo.

“Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola.

“Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

Va notato che questa non è la prima volta che il musicista peruviano riceve riconoscimenti, poiché nel 2019 è stato nominato per il Latin Grammy, dove ha preso due statuette. Questa è la prima volta che l'artista gareggerà nel gala principale.

ALTRI ARTISTI PERUVIANI CHE SONO STATI NOMINATI PER IL GRAMMY

È importante sottolineare che non è l'unico peruviano ad aver ottenuto questa importante nomination ai Grammy Award. Tre rappresentanti hanno raggiunto questo esempio negli anni precedenti, in cui è considerato il premio più importante nel mondo della musica, come Susana Baca, l'associazione culturale peruviana negra e la band afro-peruviana JazzOrchestra. Sfortunatamente, nessuno di loro ha vinto il tanto atteso premio, ma il peruviano potrebbe cambiare la storia.

A PROPOSITO DI «LIVE IN PERU», ALBUM CHE POTREBBE VINCERE UN GRAMMY

Tony Succar è nominato per il suo album «Live in Peru» , un concerto registrato dal vivo al Teatro Nacional nel febbraio 2020 e che presenta diverse versioni di «Billie Jean», «A puro dolor», «Uptown Funk» e molti altri. Questa produzione ha dovuto subire diversi cambiamenti per essere accettata dai membri della National Academy of Recording Arts and Sciences degli Stati Uniti.

«Questo album ha 19 canzoni perché ho suonato molte canzoni di 'Unity' (album pubblicato nel 2015). È stata la mia occasione per portare quel repertorio, ovviamente l'ho ri-registrato dal vivo per renderlo diverso. Ora è stato in grado di qualificarsi perché aveva canzoni in spagnolo, l'ho bilanciato in modo che potesse entrare», ha detto.

Foto: Difusión

CONTINUA A LEGGERE: