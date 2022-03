Stephanie Salas ha rivelato se ha intenzione di lanciare una bioserie

La cantante-attrice Stephanie Salas ha parlato della sua disponibilità a lanciare una serie biografica, che racconta i momenti più importanti e controversi della sua vita.

In un'intervista per il programma dello spettacolo Ventaneando, la famosa nipote di Silvia Pinal ha rivelato che nel caso in cui il progetto venga realizzato, condividerà foto e video mai visti prima della sua carriera.

Inoltre, l'interprete di Nadie más que yo è stata interrogata sul fatto che tra i passaggi della sua vita abbia interpretato la relazione che aveva con Luis Miguel, perché la cantante parlava poco di lei nella produzione della piattaforma di streaming Netflix.

«Vediamo prima cosa e come ti dirò. Stiamo andando avanti a noi stessi e non ci devono essere protagonismi», ha detto Stephanie Salas, notando però che l'avrebbe concentrata sugli anni Novanta e sul suo tempo come madre single della sua primogenita, Michelle Salas. Vale la pena ricordare che il ruolo della giovane modella, interpretata dall'attrice Macarena Achaga, ha avuto la maggiore partecipazione nell'ultima stagione della serie messicana Sol.

L'attrice ha detto che in caso di rilascio della serie, avrebbe interpretato il suo tempo da madre single (Foto: Twitter)

La serie di Luis Miguel è stata un successo, tuttavia, non tutti hanno trovato adeguato ciò che è stato mostrato sulla piattaforma di streaming, poiché, come molti hanno affermato, non tutto ciò che è uscito è stato ritratto con una certa distanza dalla realtà. Tra coloro che erano infastiditi dai capitoli c'erano Roberto Palazuelos e la stessa Stephanie Salas.

Era in un'intervista con Hola! quando l'attrice ha rivelato come l'interprete di La media vuelta abbia scoperto che sarebbe stato padre.

«Non sospettava nulla. E approfittando della forza e del coraggio che potevo in così giovane età, gli dissi che ero incinta. È stato difficile. Non vorrai vederlo arrabbiato. Così come è affascinante, ha anche un lato di grande carattere. Ovviamente ero molto nervosa», ha detto Stephanie. «È stato anche molto bello dirglielo; mi sono sentito liberato. — Ora lo sai, ho detto. Per lui era un secchio di acqua fredda. «Com'è possibile! ', è stata la prima cosa che ha detto, e poi c'è stato un silenzio di circa 5 o 10 minuti», ha aggiunto.

In quell'intervista, la figlia di Sylvia Pasquel ha anche commentato che Luis Miguel ha lasciato la sua vita dopo averla informata della sua gravidanza, ma si sono riuniti con la nascita della piccola Michelle.

Stephanie Salas è diventata madre all'età di 19 anni (Foto: Instagram)

La primogenita del Sol de México è nata il 13 giugno 1989, all'Hospital Español di Città del Messico, dopo che i suoi genitori hanno avuto una torrida relazione per quasi due anni che mancava di «esclusività».

Stephanie ha anche espresso quali sono state le parole di Luis Miguel quando ha incontrato Michelle: «Come mi assomiglia! Mia figlia è divina! ».

Stephanie Salas ha sottolineato che quel giorno c'è stato un incontro molto emozionante e divertente tra padre e figlia, che li ha portati a frequentarsi durante i primi tre anni della ragazza. L'attrice ha sottolineato che quel giorno c'è stato un incontro molto emozionante e divertente tra i due, che li ha portati a frequentarsi durante i primi tre anni della ragazza.

Sebbene gli anni passati non siano stati molto vicini, l'allontanamento tra Michelle Salas e suo padre si è intensificato dopo la prima della prima stagione di Luis Miguel, la serie, in cui hanno ritratto la sua nascita come il prodotto di un'avventura, che l'ha molto sconvolta.

CONTINUA A LEGGERE: