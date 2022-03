Secondo Dane, i colombiani ritengono che la corruzione sia aumentata negli ultimi anni

Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González

Dane ha rivelato il 30 marzo l'indagine sulla cultura politica, dove sono usciti dati interessanti sulla politica, la democrazia e la percezione della corruzione. Secondo l'indagine, per il totale nazionale, nel 2021, il 73,2% delle persone di età superiore ai 18 anni ha percepito che il livello di corruzione è aumentato nell'ultimo anno, mentre nel 2019 questa percentuale si è attestata al 64,9%.

Il 22,8% degli intervistati ha dichiarato che il livello di corruzione è rimasto lo stesso e l'1,4% ha dichiarato che è diminuito. Per il 2019, queste percentuali si sono attestate rispettivamente al 28,4% e al 3,7%.

A sua volta, entro il 2021, nel totale nazionale, il 40,6% della popolazione ha ritenuto che nell'area o nella questione in cui si verificano i casi più gravi di corruzione nel settore pubblico sia in ambito sanitario. Disaggregata per dominio geografico, questa percentuale era del 44,6% nei centri rurali popolati e dispersi e del 39,5% per i capoluoghi municipali. I casi di corruzione nel settore della giustizia hanno avuto la seconda percentuale più alta nel totale nazionale, con il 28,1%; per dominio geografico era del 29,5% nelle sorgenti e del 22,9% nei centri abitati e nelle aree rurali disperse.

Da parte loro, nel 2021, per il totale nazionale, delle persone intervistate che affermavano di aver avuto contatti diretti con il personale di un'istituzione governativa per svolgere alcune procedure amministrative, il 7,3% ha risposto di aver chiesto loro direttamente o indirettamente un incentivo, come un regalo o denaro extra per facilitare la procedura o il servizio. Per sesso, il 7,7% degli uomini ha dichiarato di aver chiesto loro qualche incentivo, mentre il 6,9% delle donne ha vissuto questa situazione. Per domini geografici, il 7,8% delle persone intervistate lo ha riferito nelle capitali e nei centri abitati e il 5,6% nell'area rurale dispersa.

Il Transparency Citizen Corruption Monitor per la Colombia ha svolto il compito di identificare, sistematizzare e analizzare gli atti di corruzione segnalati in 25 organi di stampa durante il periodo 2016-2020. L'esercizio ha prodotto un totale di 967 atti concreti di corruzione, riportati in 2.026 comunicati stampa.

La corruzione amministrativa si è verificata nel 44% dei casi. La maggior parte di questi casi ha a che fare con procedure di appalto pubblico, associate a pratiche come l'instradamento irregolare dei contratti e il pagamento per i servizi non forniti.

Segue la fornitura di servizi di sicurezza, che include azioni come la vendita di informazioni riservate e armi da parte di membri delle forze militari e di polizia. E in terzo luogo, la corruzione nelle procedure, come favorire i permessi di costruzione, il rilascio di certificati falsi, l'evasione fiscale e le irregolarità nelle licenze ambientali o nel trasporto di animali selvatici.

La corruzione politica è identificata nel 27% delle segnalazioni. I casi associati a questo tipo di corruzione includono la diversione di risorse volte a salvaguardare la vita e l'integrità delle persone, l'uso di risorse pubbliche per il finanziamento di campagne politiche, tra gli altri. La corruzione privata è segnalata nel 19% degli eventi e la corruzione giudiziaria rappresenta il 10%. I casi associati a ciascun tipo di corruzione sono disponibili nel rapporto completo.

Nell'analizzare i settori in cui si verifica la corruzione, si individua che il 62% degli eventi è concentrato in sei settori: 21% nel settore della difesa; 11% nel settore giudiziario; e il 30% dei casi nei settori dell'istruzione, della scienza e della tecnologia; alloggi, pianificazione territoriale e servizi pubblici; salute; e trasporto.

Nell'analizzare l'incidenza della corruzione in specifici gruppi di popolazione, 311 eventi sono stati direttamente interessati. Nella maggior parte di essi, i bambini e gli adolescenti sono direttamente colpiti, seguiti dagli studenti e dalla popolazione in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Pertanto, la corruzione accentua le disuguaglianze che già esistono in questi gruppi vulnerabili.

All'interno degli eventi segnalati, solo nel 367 è stato possibile determinare una cifra precisa del denaro in gioco, sulla base del quale è stato stabilito che il denaro commesso dalla corruzione era di $92,77 miliardi di pesos, la perdita di $13,67 miliardi di pesos e il recuperato $4,94 miliardi di pesos.

