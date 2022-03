Rosario Robles ha sottolineato il presunto accordo tra Gertz Manero, AMLO e Scherer per imprigionarla

Rosario Robles, ex membro del gabinetto di Enrique Pela Nieto presso il Ministero dello Sviluppo Agrario, Territoriale e Urbano (Sedatu) e il Segretariato per lo Sviluppo Sociale (Sedesol), ha inviato una lettera al presidente Andrés Manuel López Obrador, in cui rivela le varie situazioni che l'hanno ingiustamente portata a prigione.

La politica che rimane in custodia cautelare dal suo arresto, accusato della presunta omissione delle sue funzioni a capo di due segretariati, contemporaneamente alla famosa Master Scam di diversioni di risorse pubbliche attraverso varie università nazionali è stata attuata.

Da parte sua, Rosario Robles ha detto nella sua lettera di aver sentito a malapena parlare delle dichiarazioni pubblicate da Julio Scherer, ex consulente legale di Andrés Manuel López Obrador, che, ha detto, sono logiche per lei perché ha affrontato una situazione stretta con il procuratore generale della Repubblica (FGR) Alejandro Gertz Manero.

In primo luogo, ha sottolineato che se è in carcere, è perché durante una conversazione tenutasi tra AMLO, Gertz Manero e Julio Scherer nel 2019, prima di essere arrestata, l'ora procuratore ha convinto i suoi colleghi a portarla in prigione con l'obiettivo di abbassarle il morale e finire accusando i «pezzi grossi»».

«È lì che è stato deciso il mio destino. È stata messa insieme un'intera macchina, incluso il giudice/nipote soprannominato Padierna per intrappolarmi in queste mura. Sono diventato ostaggio», ha detto l'ex funzionario, che ha anche chiarito di essere l'unica donna arrestata dalla cosiddetta «Master Scam», e ha dimostrato che l'inchiesta ha subito diverse battute d'arresto.

Più tardi, ha scritto, tutto è stato confermato quando il pubblico ministero è apparso davanti a un pubblico di Colmex nel 2020, dove ha detto che Robles sarebbe stata arrestata fino a quando non avesse deciso di collaborare con il sistema giudiziario, così come Emilio Lozoya, l'ex direttore di Pemex che ha accusato vari funzionari per casi di corruzione, legato in particolare al caso Odebrecht.

«Sperava che con la tortura che imprigiona significa, in modo codardo sarebbero stati ratificati da una storia senza sostentamento. Che per salvarmi avrebbe incolpato gli altri con falsità. Si sbagliava», ha scritto Rosario Robles in calligrafia.

Inoltre, ha rivelato di aver deciso di usare i suoi diritti e ha intentato una causa contro Gertz Manero, «anche se questo significava confrontarsi con un personaggio che usa la sua posizione per vendetta, e che nessuno lo contraddice perché hanno paura di lui. Nessuno lo chiama ai conti».

Ha anche messo in dubbio il processo che è seguito per lasciarla in prigione, comprese prove come una falsa licenza, così come un giudice vero e proprio, senza che io sapessi preventivamente che fosse indagato, senza avere accesso alla cartella in tempo utile, o la possibilità di diluire le accuse,

«Non importava che mi presentassi volontariamente al pubblico. Che ero convinto che «colui che non deve nulla teme», il mio destino è stato scelto», ha continuato l'ex politico. «Non importava che il crimine per il quale sono accusato non meritasse la galera. Né l'ASF ha mai presentato una denuncia contro di me, nemmeno una procedura riparativa...»

Ma forse la parte più incisiva è stata dimostrare che la denuncia che serviva per la sua imputazione era un'indagine presentata dall'Associazione non governativa dei messicani contro la corruzione e l'impunità, a cui AMLO ha così spesso fatto riferimento in modo dispregiativo, e addirittura considerandola come un movimento di interferenza in cui gli Stati Uniti sono quelli che tirano le fila.

Ha concluso che l'unica cosa che hanno contro di loro è la falsa testimonianza di un presunto testimone protetto, che finora non ha presentato alcuna prova o è comparso davanti alle autorità competenti nel caso di Rosario Robles.

Infine, ha chiesto al presidente López Obrador di fermare le ingiustizie contro di lei, di smettere di arrabbiarsi con lei e di abusare del suo potere, anche se è Gertz Manero che ha effettivamente fallito, poiché sono caduti casi importanti come quelli accusati da Emilio Lozoya.

