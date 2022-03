Rigoberto Urán ha spiegato come sarà il Giro de Rigo nelle pianure orientali questo 2022

Il ciclista antiochino Rigoberto Urán di EF Education EasyPost, ha confermato che il suo Giro si svolgerà questo 2022 nelle pianure orientali. Il pilota ha già iniziato la sua stagione con la squadra statunitense in Europa durante l'ultimo Adriatico tirrenico dove ha concluso al 14° posto nella classifica generale.

Il colombiano si prepara a poter raggiungere i round più importanti del mondo con le migliori prestazioni, come il Tour de France, per il quale era già stato annunciato che sarà il leader della sua squadra.

Urán, 35 anni e 17 di loro dedicati al ciclismo professionistico per lo più nel vecchio continente, ha il suo ultimo anno di contratto questo 2022, eppure non è noto se rinnoverà per almeno un'altra stagione o se alla fine deciderà di porre fine alla sua carriera sportiva.

'Rigo' ha avuto grandi presentazioni sulla moto durante i suoi anni come WorldTour, tra i più notevoli sono i suoi due podi al Giro d'Italia nel 2013 e 2014, oltre al podio conquistato al Tour de France 2017 e alla sua medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra nel 2012.

Nel 2021 è riuscito a vincere un doppio diploma olimpico grazie ai due ottavi posti ottenuti sia nella prova su strada che nella cronometro individuale in rappresentanza della Nazionale colombiana.

Tutti questi risultati e il suo caratteristico modo di essere, lo hanno portato ad essere tra gli atleti più amati a livello nazionale, facendo crescere anche il suo marchio.

Questo è proprio uno dei fattori che, si potrebbe dire, ha fatto sì che una competizione per dilettanti come il Giro de Rigo assumesse tanta rilevanza nel paese e trascendano anche altri paesi. Dopo aver attraversato altre regioni come Antioquia e Santander quest'anno arriva il grande evento sportivo per tifosi e dilettanti a Meta.

Da lì, anche se molti dicono che non ci sarà montagna a causa della chiara reputazione che questo territorio ha di essere completamente pianeggiante, Urán ha chiarito che questo non è vero, e che invece devi allenarti molto bene per poter correre su questo terreno. Rigoberto ha anche confermato la data in cui si svolgerà la sua competizione.

Rigoberto Urán non ha ancora confermato il suo programma di gare pre-tour più vicino. Nel frattempo, è in Colombia a preparare e a occuparsi delle sue attività che si stanno diffondendo sempre più in tutto il paese e in altre nazioni.

Tuttavia, alcune gare sarebbero state annunciate con il team come il Tour de Romandy e l'Occitanie Route in Francia in preparazione e finalizzazione dei dettagli per il Tour de France 2022, che si svolgerà dal 1 al 24 luglio di quest'anno.

