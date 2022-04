Revoca del mandato: Cuauhtémoc Cárdenas ha dichiarato «inutile» l'esercizio consultivo di AMLO

MORELIA, MICHOACÁN, 19MARZO2014.- El líder moral del PRD Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, quien es propuesto por algunos sectores del partido para dirigirlo, se presentó en el edificio del Instituto de Investigaciones Históricas en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UMSNH y en la cual hablo acerca de la Reforma Energética. FOTO: ALAN ORTEGA /CUARTOSCURO.COM

Cuauhtémoc Cárdenas, il primo capo di governo eletto nel Distretto Federale (DF), ha sottolineato che l'esercizio di revoca del mandato è un esercizio inutile e inutile, questo perché nessuno ha chiesto la revoca del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e perché quando è stato eletto, implicitamente, che doveva coprire il suo intero periodo di sei anni.

In una dichiarazione ai media, il figlio del famoso presidente Lazaro Cardenas ha detto questo giovedì 31 marzo che, per quanto riguarda l'amministrazione federale del cosiddetto 4T, non ci sono state organizzazioni significative che vogliono far lasciare il presidente a capo del federale esecutivo.

La revoca del mandato del presidente è un esercizio consultivo organizzato dal National Electoral Institute (INE), che mira a chiedere alla cittadinanza se vogliono che il capo dell'esecutivo locale continui in carica, per questo, la legge generale sulla revoca del mandato (LGRM) ha stipulato una serie di linee guida che specificano la partecipazione minima richiesta per renderlo vincolante.

Dall'area conurbana di Veracruz-Boca del Río, l'ex candidato presidenziale per il Partito della Rivoluzione Democratica (PRD) ha espresso la sua opinione sulle questioni attuali nel governo di López Obrador, dove oltre a deliberare sulla revoca del mandato, ha fatto alcuni dichiarazioni sulla riforma elettrica.

Per quanto riguarda l'iniziativa che modifica gli articoli 5, 27 e 28 della Costituzione politica degli Stati Uniti messicani (CPEUM), Cardenas Solórzano ha convenuto che le condizioni di servizio pubblico devono essere ripristinate per garantire la fornitura di energia elettrica nella repubblica; tuttavia, ha ritenuto che la richiesta di López Obrador di» nessun cambiamento nemmeno una virgola» non sarà possibile e, a seconda del loro ruolo di legislatori, i deputati apporteranno modifiche alla riforma dell'elettricità.

Quest'ultimo è stato confermato anche da Manuel Rodríguez, presidente della Commissione Energia di San Lázaro, che, dopo aver allestito il tavolo che detterà l'iniziativa del presidente messicano, ha dichiarato, lunedì 28, che finché non si perderà lo «spirito» della Riforma, sarà soggetto a modifiche.

Secondo le sue dichiarazioni, il portabandiera del National Regeneration Movement (Morena) ha detto che spera di avere la sentenza presa tra il 13 e il 16 aprile, per poi procedere con il voto nelle commissioni unite e, infine, portarlo in plenaria in modo che tutte le fazioni parlamentari stabiliscono le loro posizioni e votano in conformità con essa.

Lo spirito a cui si riferisce è al centro dell'iniziativa: che la Federal Electricity Commission (CFE) dovrebbe essere quella con la partecipazione del 54% nel settore (generazione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione) e che il litio appartiene allo Stato messicano. A questo proposito, si potrebbero proporre numerose modifiche a terminologie specifiche in relazione ai contratti che rimangono in vigore. Questo è quando si pensa alle concessioni che il governo messicano ha stabilito con i suoi partner commerciali nei sei anni precedenti.

In cambio, il Morenista ha ribadito il suo impegno a garantire che il 46% del settore rimanga nelle mani del settore privato e che il settore cresca fino al 6% all'anno. Va ricordato che il mercato per l'intero settore elettrico in Messico è di 6,3 miliardi di pesos, il che significa che 2,9 miliardi di pesos di questo apparterrebbero a società private, che aumenteranno costantemente.

