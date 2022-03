Pedro Castillo sullo sciopero dei trasporti: «I più colpiti sono la comunità»

Dopo aver superato un secondo tentativo di posto vacante, il presidente Pedro Castillo ha ancora problemi da risolvere, essendo il arresto dei vettori, uno di quelli che gli ha causato più problemi negli ultimi giorni. Da lunedì 28 marzo, gli autisti che trasportano merci chiedono misure governative per fermare l'aumento dei prezzi del carburante.

«Chiedo che questo atteggiamento venga fermato perché la comunità è più colpita», ha detto Pedro Castillo dopo aver appreso delle chiusure stradali, un atteggiamento che impedisce a vari prodotti di raggiungere diverse aree del paese. Inoltre, il presidente ha riferito che dal PCM, il premier Aníbal Torres è disposto a impegnarsi in un dialogo con le persone colpite.

Da parte sua, Torres ha riferito che il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni (MTC) ha raggiunto accordi con il National Union of Carriers e la Confederation of Peruvian Carriers al fine di fermare l'arresto a tempo indeterminato. «quell'accordo è che lo Stato si impegna a semplificare, accelerare il ritorno all'imposta selettiva sui consumi che è durata 70 giorni, ma ora può durare 30 giorni. Il rimborso, è stato concordato, verrà effettuato tramite il metodo di deposito su un conto bancario», ha affermato il premier.

| Foto: Andean Agency

Sull'aumento dei prezzi del carburante, ha sottolineato che questo non è un problema che ha colpito il solo Perù, «ma per il resto del mondo, e che è dovuto alla guerra tra Russia e Ucraina, che ha portato all'aumento del prezzo del petrolio e del carburante in generale».

D'altra parte, il ministro dei Trasporti, Nicolás Bustamente, ha tenuto incontri con altri sindacati dei trasporti per più di sei ore. Da questi colloqui, è stato possibile concordare che questi non si tradurranno nello sciopero dei trasporti convocato per martedì 4 aprile. Inoltre, Martín Ojeda, direttore generale dell'Associazione interprovinciale per il trasporto di autobus, ha riferito che un gruppo di navi da carico pesante ha tenuto incontri con il governo per raggiungere accordi che consentano loro di riprendere il loro lavoro.

ANNUNCIATA PROTESTA

La regione di Lambayeque sarebbe al centro di una protesta imminente in cui più di 35.000 vettori di servizio pubblico chiederebbero l'aumento del carburante. Secondo La República, richiedono al Comune Provinciale di Chiclayo di adottare misure straordinarie per i veicoli che non soddisfano le specifiche tecniche stabilite dall'MTC.

«È un modo per richiedere all'esecutivo di ascoltare le nostre richieste, perché molti liberi professionisti sono colpiti dall'alto prezzo del carburante e degli additivi», ha affermato Wilson Miñope, presidente del coordinatore regionale dei trasporti di Lambayeque. Inoltre, ha annunciato che più di 40.000 unità smetteranno di operare a Chiclayo, Lambayeque e Ferreñafe come protesta.

Tra le richieste che il coordinatore difende ci sono l'eliminazione dell'imposta selettiva sui consumi (ISC) e della tassa sulle riprese. Inoltre, il Comune Provinciale di Chiclayo è invitato a emettere misure straordinarie per quei veicoli che non rispettano il peso e la cilindrata; così come la velocità nella valutazione dei file dei trasportatori per ottenere o rinnovare le licenze per l'esercizio e il controllo dell'informalità.

È noto che il presidente Castillo si recherà nel nord del paese giovedì mattina per vedere in prima persona l'impatto dell'aumento dei prezzi sui prodotti alimentari di base. Inoltre, il presidente ha indicato di essere interessato a soddisfare le richieste del settore dei trasporti.

CONTINUA A LEGGERE